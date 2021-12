Przez bajkę do dobrych praktyk

„Raz, dwa, trzy… o planetę zadbaj Ty!” - to zbiór opowiadań o tematyce ekologicznej autorstwa pracowników Alior Banku. Wydany zbiór opowiadań jest najnowszą inicjatywą banku, związaną z poszanowaniem dla klimatu, zielonych wartości oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

By wspierać praktyczną naukę ekozachowań, Alior Bank zorganizował wśród swoich pracowników konkurs (fot. Pixabay)

Jak pokazują badania, 99 proc. przedszkolaków wie, jak troszczyć się o środowisko, a 95 proc. potrafi wskazać działania, które mu szkodzą. Prawie co dziesiąty ma jednak na ten temat wiedzę wyłącznie teoretyczną, której nie potrafi połączyć z praktycznymi działaniami.

By wspierać praktyczną naukę ekozachowań, Alior Bank zorganizował wśród swoich pracowników konkurs, którego celem było przygotowanie opowiadań o tematyce związanej z ochroną środowiska. Spośród przesłanych prac wyłoniono najlepsze, które wydano je w formie książeczki.

– Niedawno zostałem ojcem. Napisanie bajki, w której moja córka Marcelina będzie główną bohaterką, kiełkowała we mnie od momentu pojawienia się informacji o konkursie. W końcu myśl dojrzała do tego stopnia, że zdecydowałem się podjąć rękawicę. Cały czas pamiętałem, że robię to dla kogoś najbliższego. Finałem była bajka, która zyskała najwyższe uznanie komisji konkursowej. Sam werdykt i fakt wydania książki jest dla mnie czymś niesamowitym. Najwięcej szczęścia daje jednak poczucie, że udało się tą krótką opowieść sfinalizować i że będzie to wspaniały upominek dla córki, gdy już będzie mogła ją sama przeczytać – wyjaśnia Mateusz Nowak, lider sekcji obsługi klienta, autor zwycięskiej eko-bajki „Amelka – uratowana butelka”.

fot. mat. pras.

Opowiadania „Raz, dwa, trzy… o planetę zadbaj Ty” trafią do świetlic środowiskowych, wybranych szkół i przedszkoli oraz poradni zdrowia dla dzieci. Książki będą dostępne dla klientów również w oddziałach Alior Banku.

To kolejne działanie Alior Banku na rzecz środowiska – w ostatnim czasie ponad 600 pracowników banku zaangażowało się w projekt Eco Challenge, który miał spełnić rolę zespołowej integracji, kształtowania świadomości ekologicznej oraz promowania ochrony przyrody. Finalnie, pracownicy wspólnie posadzili 10 560 drzew i krzewów, zebrali ponad 250 worków śmieci, przekazali schroniskom 225 kg karmy dla zwierząt. W ramach rywalizacji pokonali prawie 11 500 km.

