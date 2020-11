Przełamać stereotyp, nauczyć zawodu. Transport walczy o pracowników

Zgodnie z wyliczeniami Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, w 2020 roku niedobór kierowców w branży transportowej wzrośnie w naszym kraju o 15 proc. PwC szacuje, że za dwa lata luka między "popytem" a "podażą" sięgnie 200 tys. osób. Nie pomagają wiek aktywnych jeszcze zawodowych kierowców, system kształcenia nowych i aktualna sytuacja epidemiologiczna, która za granicą zatrzymała jeżdżących dla polskich firm Ukraińców i Białorusinów.

O tym, że kierowców zawodowych brakuje mówi się od dłuższego czasu. Z szacunków PwC wynika, że do 2022 r. może ich zabraknąć aż 200 tys. Kolejnym problemem jest wzrost średniej wieku pracowników w tej branży. Według wyliczeń w przeciągu zaledwie dekady, na emeryturę odejdzie nawet 40 proc. czynnych obecnie zawodowo kierowców.

Obecna sytuacja epidemiologiczna także dokłada przewoźnikom kolejnych wyzwań. Firmy nie tylko stoją przed zadaniem utrzymania stałego poziomu wynagrodzeń - pomimo trudności związanych z COVID-19: epidemia postawiła przed firmami transportowymi jeszcze inne problemy.

- Pandemia spowodowała, że spadła liczba kierowców zawodowych z Ukrainy czy Białorusi. Zgodnie z danymi NBP z Polski wyjechało ponad 200 tyś. ukraińskich pracowników; wielu z nich pracowało w firmach transportowych - tłumaczy Marta Biernacka-Miernik, dyrektor zarządzająca Agencji Medialnej Strategic Advisors, koordynatora akcji CSR „Profesjonalni kierowcy”.

Problemy sektora transportowego mogą dość boleśnie uderzyć w polską gospodarkę.

- Na obserwowany od lat rosnący deficyt kierowców i ogromny problem kadrowy w branży transportowej nakłada się tegoroczna sytuacja epidemiologiczna, która z pewnością zbierze swe żniwo również w 2021 r. To wszystko powoduje, że firmy transportowe znajdują się naprawdę w trudnej sytuacji i w najbliższych latach staną przed nie lada wyzwaniem. A trzeba podkreślić, że ta branża odpowiada aż za ok. 7 proc. PKB... Jednym z głównych założeń i celów akcji „Profesjonalni kierowcy” jest wsparcie branży transportowej - dodaje Marta Biernacka-Miernik.

Sektor transportowy od lat borykać musi się z jeszcze jednym, dużym kłopotem. Okazuje się bowiem, że samo prawo jazdy kategorii C+E nie wystarcza, a świeżo upieczony kierowca - mimo stosownego dokumentu - w rzeczywistoeści nie ma wymaganych w praktyce umiejętności.

Naprzeciw brakom praktycznym

Naprzeciw brakom praktycznym wychodzi akcja "Profesjonalni kierowcy" - inicjatywa kilku firm, którym zależy na podnoszeniu kwalifikacji przyszłych pracowników branży transportowej.

- Pomysł na organizację bezpłatnych szkoleń dla kierowców zawodowych zrodził się w 2016 r. - po wielu spotkaniach przedstawicieli Volvo Trucks z szefami i właścicielami firm transportowych. Omawiano na nich problemy i wyzwania branży. Dostęp do wyszkolonych i przygotowanych do zawodu kierowców przez większość firm transportowych stawiano na samym szczycie piramidy potrzeb. Volvo Trucks zgłosiło się do nas z taką ideą - a my przekuliśmy ją w największą obecnie z branży akcję CSR, wspierającą zarówno firmy transportowe, jak i samych kierowców zawodowych - wyjaśnia Marta Biernacka-Miernik.

Dziś akcję - prócz wspomnianego Volvo Trucks - tworzą Continental Opony Polska, MJM Brokers, VFS, ERGO Hestia i Grupa MAK.

- Dzięki szkoleniom, świeżo upieczeni kierowcy zdobywają praktyczne umiejętności, na które raczej nie można liczyć po zwykłym kursie kat. C i C + E. Uczą się przede wszystkim obsługi ładunków, manewrowania z naczepą czy korzystania z najnowszych systemów elektronicznych. Każdy ładunek to ogromne pieniądze i kierowca musi wiedzieć jak np. bezpiecznie podjechać pod rampę, albo jak zabezpieczać różne typy ładunków. Taką wiedzę praktyczną uzupełniają właśnie bezpłatne kursy w ramach akcji „Profesjonalni kierowcy”. Nasi kursanci często podkreślają, że dowiedzieli się tu rzeczy, o których nikt nie mówił w szkole jazdy - dodaje Biernacka-Miernik.

Jak podkreślają organizatorzy, chęć udziału w szkoleniach zgłaszają nie tylko młodzi kierowcy. Coraz częściej zgłaszają się osoby chcące powrócić do zawodu po latach.

- Trafiają do nas nie tylko ci, którzy właśnie zdali prawo jazdy C+E i chcą szlifować umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Zgłaszają się także ci, którzy chcą do zawodu wrócić... Prawo jazdy C + E zrobili kilka, a nawet kilkanaście lat temu, ale pracowali np. jako kierowcy samochodów dostawczych czy karetek pogotowia i nie mają często nawet podstawowych umiejętności dla zawodowego kierowca przewożącego ładunki - dodaje Marta Biernacka-Miernik.

Do tej pory kursy prowadzone w ramach akcji "Profesjonalni kierowcy" ukończyło ponad 900 osób.

- Z naszych analiz wynika, że około 75 proc. dzięki szkleniom faktycznie znalazło pracę. Bardzo często już po dwóch, trzech miesiącach od otrzymania certyfikatu „Profesjonalnego kierowcy” nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmie transportowej. Certyfikat, który kierowcy otrzymują na zakończenie kursu, jest dla pracodawców świadectwem, że ktoś w sposób odpowiedzialny może zaopiekować się pojazdem, ładunkiem i być świadomym uczestnikiem łańcucha dostaw - podkreśla koordynator akcji.

Kobiety do szoferek

Organizatorzy akcji kładą spory nacisk na aktywizację i namawianie do zawodu kierowcy kobiet. Z wyliczeń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU) wy ika, że wskaźnik zawodowych kierowców wśród kobiet wynosi u nas 2 proc. - równie słabo wypada jedynie Rumunia. Wśród powodów, dla których kobiety niechętnie decydują się na ten zawód, są - jak podkreślają eksperci IRU - "trudne warunki pracy, brak bezpiecznych parkingów oraz długi czas spędzany poza domem".

- Jeszcze trzy lata temu kobiety stanowiły 1 proc. kierowców zawodowych. Obecnie IRU podaje, że możemy mówić o podwojeniu tej liczby. Oczywiście, specyfika pracy truckera jest dla wielu osób trudna do zaakceptowania. Mówimy tutaj o wielodniowych trasach. To nawet 244 dni w roku poza domem. Kierowca przejeżdża rocznie średnio 87 tys. km, czyli mógłby ponad dwukrotnie okrążyć ciężarówką Ziemię, a rekordziści robią to nawet pięciokrotnie. Trudne warunki socjalne, groźba kradzieży i napadów mogą zniechęcać do tej profesji - mówi Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Mimo tego kobiet chętnych, by usiąść za kierownicą samochodu ciężarowego, powoli przybywa.

- Na bieżąco prowadzimy analizy i mamy szczegółowe dane na temat tego, ile osób, skąd, w jakim wieku, jakiej płci zgłasza się na nasze kursy. Od dwóch lat coraz mocniej swą obecność zaznaczają panie. W tym roku kobiety stanowiły kilkanaście procent aplikujących. W 2016 roku w szkoleniach brali udział właściwie sami mężczyźni - wyjaśnia Marta Biernacka-Miernik.

Bernadeta jest jedną z kobiet biorących udział w piątej edycji akcji "Profesjonalni kierowcy". Prawo jazdy kategorii C+E zrobiła w ubiegłym roku. Na wszelki wypadek, bo wciąż nie wie, jak potoczy się jej zawodowa kariera... Alternatywą drogę zawodową traktuje jednak poważnie.

– Samochody ciężarowe to moja pasja. Zawsze miałam pociąg do dużych pojazdów. Za kierownicą ciągnika czuję się wyjątkowo komfortowo. Szkolenie na Torze Jastrząb było bardzo rzeczowe, a sprawdzenie jak samochód zachowuje się na śliskiej powierzchni – bezcenne. Tego nie przeczyta się w żadnym podręczniku – nie ma wątpliwości.

Dobrym przykładem, że kobieta w szoferce samochody ciężarowego ma się dobrze, jest Iwona Blecharczyk znana jako Trucking Girl.

- Już w trakcie studiów jeździłam jako kierowca busa. Później zaczęłam pracować w szkole jako nauczycielka i byłam z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. Przegrywałam swoje życie. W którymś momencie postanowiłam wszystko zmienić i znowu jeździć, ale już zawodowo - wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR.

Jej kanał w serwisie Youtube, na którym przybliża realia pracy zawodowych kierowców, subskrybuje ponad 341 tysięcy internautów, blisko 300 tysięcy osób przygląda się jej pracy na facebookowym profilu.

Iwona Blecharczyk, czyli Trucking Girl (fot. archiwum prywatne)

Kobieta za kierownicą samochodu osobowego wzbudza emocje; w świecie wypełnionym testosteronem, choć spotykana jest coraz częściej, nadal przez wielu traktowana jest jako niezwykły przypadek.

- Zdecydowanie przoduje zdziwienie i zaskoczenie... Ale częściej pozytywnie. Dzieci na przejściu dla pieszych machają i pokazują, by zatrąbić, przechodnie gdy zauważą robią wielkie oczy lub pokazują palcami. W świecie transportowym kobieta w ciężarówce jest niby czymś już znanym, ale zazwyczaj kierowcy chcą się przekonać, czy potrafi ona coś jeszcze prócz jazdy do przodu... - podkreśla żartobliwie Blecharczyk.

Wymagania przełamują stereotyp

Jak wyjaśnia Marta Biernacka-Miernik do ważnych zadań akcji należy przełamanie panującego o kierowcach zawodowych stereotypu.

- Przez wiele, wiele lat pokutowało wyobrażenie, że kierowca zawodowy to wąsaty pan w kapciach, z palnikiem gazowym, jedzący zupę na parkingu - tłumaczy, dodając, że wiele w tej kwestii się już zmieniło. - Współczesny kierowca zawodowy to dynamiczny człowiek, o szerokich horyzontach, z pasjami. Wśród kierowców jest np. wielu sportowców. Zamiast zupy na gazie i piwa w wolnym czasie, organizują sobie siłownie i przygotowują do zawodów.... To bardzo wszechstronni i świadomi ludzie. Dodatkowo niezwykle sprawnie posługują się nowoczesnymi technologami.

Stereotyp przełamywać będą także umiejętności, jakimi dziś powinien posługiwać się dobry, zawodowy kierowca. Wśród najważniejszych - rozwaga, odpowiedzialność, wielozadaniowość, odporność psychiczna, ale przede wszystkim zorganizowanie.

- Samochody ciężarowe - ze względu na zaawansowane rozwiązania technologicznie, nowoczesne systemy i czujniki - są dla kierowców ogromnym wsparciem w ich codziennej pracy, choć zarazem wymagają umiejętnej obsługi. Obecnie dodatkowym wyzwaniem dla kierowców zawodowych jest obsługa procesu dostaw. Kierowca jest dziś często odpowiedzialny za dokumenty przewozowe, spedycyjne; musi umieć porozumieć się np. z celnikami czy umieć zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Niektóre firmy z samego zgłaszania szkód organizują dla pracowników szkolenia. W przypadku ubezpieczenia pojazdów ciężarowych, ale i ładunków mówimy bowiem o niebagatelnych kwotach i błędny proces likwidacji szkody może okazać się dużą stratą dla firmy. Dzisiejszy kierowca zawodowy musi umieć znacznie więcej niż jego poprzednik 20 lat temu - sumuje Marta Biernacka-Miernik.

