Przebadali wzrok ponad 3 tys. uchodźcom, prawie połowie dali soczewki

Firma produkująca soczewki kontaktowe Shamir podsumowała wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy. W sumie przez 8 dni na przełomie marca i kwietnia w centrach pomocy humanitarnej w Warszawie i w Rawie Mazowieckiej przeprowadzono bezpłatne badania wzroku u 8 tys. uchodźców.

21 kwi 2022





Do Polski od wybuchu wojny dotarło ponad 2,8 mln Ukraińców (fot. Unsplash)

Z końcem marca ruszyła akcja pomocy firmy Shamir. Jej pracownicy przeprowadzili darmowe badania wzroku wschodnim sąsiadom z Ukrainy przebywającym na terenie Polski.

Przez 8 dni w mobilnym punkcie badania wzroku z pomocy specjalistycznej skorzystało ponad 3000 Ukraińców. Na miejscu, w laboratorium stworzono dla potrzebujących ponad 1200 par soczewek okularowych.

Mobilne laboratorium Shamir stanęło w Warszawie w Ptak Warsaw Expo, w Centralnym Ośrodku Sportu Hala „Torwar” i Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO.

W ostatnich dniach przyjechało do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Ossa w Rawie Mazowieckiej, by wesprzeć osierocone dzieci i młodzież. W akcji wzięło udział ponad 40 pracowników firmy z całego świata. Każdemu przebadanemu dziecku wręczali terapeutyczną książeczkę – kolorowankę “Bohaterowie”, która odzwierciedla trudne emocje dziecka związane z wojną i ucieczką do innego kraju.

- W obliczu wydarzeń ostatnich miesięcy włączyliśmy się w aktywne wsparcie Ukraińców, którzy tymczasowo schronili się w Polsce przed wojną. W centrach pomocy humanitarnej jest duża rotacja, a sam pobyt jest w nich stosunkowo krótki. Dla nas presja czasu okazała się dużym wyzwaniem, ale udało nam się odpowiedzieć oczekiwaniom osób tam przebywających - mówi Aleksandra Kubańska, marketing & communications manager w Shamir Polska.

Pomoc Ukrainie to kolejny projekt realizowany przez Shamir Polska w ramach programu społecznej odpowiedzialności biznesu Długie Oczy. Jego misją jest poprawa jakości życia ludzi, którzy mierzą się z problemami z narządem wzroku. Shamir, we współpracy z partnerskimi salonami optycznymi, realizuje projekty, które zwiększają komfort i radość życia, a także przyczyniają się do rozwoju osób niedowidzących i niewidomych. Jednym z nich jest budowa Ogrodu Zmysłów przy Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

