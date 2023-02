Procter & Gamble zorganizował hackathon w szczytnym celu

Pracownicy hubu IT firmy Procter & Gamble w wewnętrznym hackathonie opracowali cyfrowe rozwiązanie ułatwiające prowadzenie badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu. To kolejna inicjatywa firmy wspierająca osoby w spektrum autyzmu.

W organizowanym przez P&G hackathonie po raz pierwszy wzięli udział wyłącznie pracownicy firmy.

– Innowacyjność jest jednym z elementów DNA naszej firmy. Intensywnie inwestujemy w badania i rozwój, dbamy też o rozwój pracowników, którzy te innowacje tworzą. Nasi pracownicy to eksperci z wielu dziedzin. Tworzymy środowisko pracy z myślą o tym, by zapewnić im rozwój. Projekty takie jak nasz wewnętrzny hackhaton wzmacniają relacje między pracownikami i dają im szansę na współpracę z osobami, specjalizującymi się w innych obszarach działalności firmy - wyjaśnia Marta Kowalik, senior IT manager w Procter & Gamble.

Rozwiązanie łatwo dostępne i zrozumiałe dla wszystkich

Zadanie, nad którym pracowali uczestnicy hackathonu, było przygotowane we współpracy z Fundacją Synapsis.

- Rozwiązanie, nad którym pracowali specjaliści IT z P&G, oparte było o specjalny kwestionariusz M-CHAT-R. Pozwala on rodzicom w łatwy sposób dowiedzieć się, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy, czy też powinni się skierować do specjalisty w celu dalszej diagnostyki w kierunku spektrum autyzmu. Chcemy, żeby to rozwiązanie było łatwo dostępne dla wszystkich – stąd pomysł stworzenia prostej w użyciu aplikacji, która pozwala na przeprowadzenie testu bez wychodzenia z domu - mówi Agata Bujnik z Fundacji Synapsis.

Przygotowane przez uczestników propozycje skupiały się na prostym i czytelnym interfejsie. Istotny był także niski koszt utrzymania i możliwość skalowania

P&G już od kilku lat realizuje również program zatrudniania osób w spektrum, które pracują w warszawskich jednostkach biznesowych firmy, w tym także hubie IT.

