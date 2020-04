Procter & Gamble wzmacnia działania pomocowe w walce z koronawirusem

By skutecznie dotrzeć do najbardziej potrzebujących, P&G współpracuje ze swoim długoletnim partnerem – Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach tej współpracy firma przekazuje np. produkty marek Gillette i Head & Shoulders dla ratowników medycznych.

Należąca do koncernu marka Always wspiera Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – finansując linię ze wsparciem psychologicznym dla pielęgniarek i położnych. Przekazano także środki na zakup sprzętu ochrony osobistej.

Łączna wartość wsparcia przekazanego globalnie przez P&G wynosi ponad 15 mln dol.



Procter & Gamble w Polsce włącza się w walkę z kryzysem na wielu frontach: przekazuje swoje produkty oraz darowizny pieniężne współpracując z organizacjami dobroczynnymi - przede wszystkim Polskim Czerwonym Krzyżem, wspiera też służbę zdrowia i lokalne społeczności.

- Niesienie pomocy to kwestia filozofii firmy i systemowego podejścia. Trzeba być ze społecznościami, których jest się częścią, na dobre i na złe. Prawdziwe więzi buduje się przez lata i teraz, kiedy te społeczności potrzebują naszego wsparcia, musimy zrobić wszystko, żeby go udzielić - mówi Małgorzata Mejer, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Procter & Gamble w Europie Środkowej. - P&G dziś tak naprawdę robi to samo, co zawsze podczas kryzysów humanitarnych. Nasz cel pozostaje niezmieniony - nasze marki niosą pomoc ludziom najbardziej dotkniętym kryzysem oraz tym, którzy im pomagają – dodaje.

Chcąc możliwie skutecznie realizować postawiony sobie cel i jak najlepiej służyć tym, którzy znaleźli się w potrzebie, koncern stawia na współpracę z wieloletnimi organizacjami partnerskimi. W Polsce taką organizacją jest PCK.

- Procter & Gamble to jeden z długoletnich partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża. Od kilku lat prowadzimy wspólnie akcje pomocowe, w ramach których wspieramy najbardziej potrzebujące dzieci i rodziny. P&G włącza się również w pomoc ofiarom kataklizmów, przekazując swoje produkty poszkodowanym. Tak jest i tym razem, kiedy firma od razu zareagowała na sytuację związaną z epidemią koronawirusa w Polsce - komentuje Małgorzata Szukała, kierownik działu promocji i pozyskiwania dochodów w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem firma przekazuje swoje produkty potrzebującym osobom i instytucjom w całym kraju. Środki czystości i higieny osobistej od P&G trafiają m.in. do podopiecznych domów pomocy społecznej, noclegowni dla osób bezdomnych, domów samotnej matki i innych instytucji pomocowych w wielu miastach. Otrzymało je także kilka tysięcy sióstr PCK i osoby znajdujące się pod ich opieką – seniorzy, osoby niepełnosprawne i chore. Darowizny przekazywane są też szpitalom i innym placówkom medycznym. Przedsiębiorstwo podarowało już za pośrednictwem PCK m.in. szczoteczki do zębów Oral-B i pasty Blend-a-med, szampony Head & Shoulders, podpaski Always, pieluszki Pampers, płyny do naczyń Fairy, produkty do golenia Gillette oraz proszki i kapsułki do prania Ariel. W ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Procter & Gamble sfinansuje również zakup wyposażenia do jednego ze szpitali tymczasowych przygotowywanych przez PCK. Procter & Gamble od lat współpracuje także z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych. W trosce o kondycję personelu medycznego, marka Always przekazała NRPiP środki, które umożliwiły funkcjonowanie linii wsparcia psychologicznego dla pielęgniarek i położnych. Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują doświadczeni psycholodzy. Marka przekazała również środki na zakup sprzętu ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych, które przeprowadzają wizyty patronażowe - np. przed i po porodzie. Firma wspiera ponadto ratowników medycznych w całym kraju, którzy w obliczu obecnego kryzysu znajdują się w cięższej sytuacji niż kiedykolwiek. Za pośrednictwem PCK koncern przekazuje im produkty higieny osobistej marek Old Spice, Head & Shoulders czy Gillette. W skali globalnej przedsiębiorstwo przeznaczyło dotąd 15 mln dolarów na pomoc w walce z pandemią i jej skutkami. W Polsce znajdują się trzy fabryki Procter & Gamble, m.in. w Łodzi oraz Aleksandrowie Łódzkim. Firma kieruje swoje działania także do społeczności z tego regionu. Przedsiębiorstwo przekazuje Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu zapas płynu odkażającego. Podobną pomoc otrzymały także inne instytucje w regionie. Płyn został wyprodukowany w jednym z zakładów Procter & Gamble.