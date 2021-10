Prezes znanej sieci hoteli chce przyjąć 100 rodzin uchodźców. Zapewni im pracę i mieszkanie

Minimum 100 rodzin uchodźców chce przyjąć Władysław Grochowski, prezes Arche. Zapewni im mieszkania i pracę, a dzieciom - edukację i rozwój. Jest też przekonany, że za jego przykładem pójdą inni polscy przedsiębiorcy.

Autor: jk

• 27 paź 2021 11:00





Władysław Grochowski, prezes firmy deweloperskiej Arche (Fot. PTWP)

Władysław Grochowski, prezes firmy deweloperskiej Arche opublikował w "Rzeczpospolitej" list otwarty do władz państwa. Deklaruje w nim, że jest gotowy - wspólnie z fundacją swojej żony Leny Grochowskiej - przyjąć minimum 100 rodzin uchodźców, którzy wołają o pomoc na granicy polsko-białoruskiej. Podkreśla, że zapewni im dach nad głową i pracę, z kolei dzieciom - edukację i rozwój.

- Nie zgadzam się na budowę muru, zasieków, poniżanie godności człowieka, skazywanie na jakąkolwiek formę cierpienia, dyskryminację i inwigilację, brak komunikacji z najbliższymi, tylko dlatego, że ludzie ci nie są Polakami, że pochodzą z krajów o odmiennej kulturze religijnej. To, co się tam dzieje, a widzimy to i doświadczamy tego, gdyż jeden z naszych hoteli jest tuż obok strefy stanu wyjątkowego, to wstyd dla nas - pisze Grochowski w oświadczeniu.

- Omamiono nas, Polaków, nazewnictwem, które od półtora roku jest wpajane w nasze mózgi. Praca hybrydowa, konferencje hybrydowe, szkolenia hybrydowe, nauka w trybie hybrydowym, szpitale, urzędy pracują w trybie hybrydowym i teraz… wojna hybrydowa. Mur, zasieki, wojsko, policja, Służba Graniczna. To jest ta hybryda, a samo słowo zaczyna boleć i razić jak miecz - ocenia prezes Arche.

Władysław Grochowski jest przekonany, że za jego przykładem pójdą inni polscy przedsiębiorcy.

Warto przypomnieć, że Władysław Grochowski już 20 lat temu przyjmował i pomagał urządzić się w Polsce rodzinom Polaków repatriowanych ze Wschodu.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce przyjezdni posiadający status uchodźcy mają dokładnie takie same prawa jak nasi rodacy (z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego). Mogą mieszkać w Polsce legalnie, ale też m.in. podróżować, uczyć się, korzystać z publicznej służby zdrowia, otrzymać wsparcie opieki społecznej, założyć firmę czy podejmować zatrudnienie. O tym, jak zatrudnić uchodźcę, przeczytasz tutaj.

