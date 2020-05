Prawie pół miliona przyłbic dla szpitali. Tak branża tworzyw sztucznych walczy z COVID-19

- Szeroki odzew ze strony branży tworzyw sztucznych w sytuacji pandemii unaocznia fakt, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest tylko sloganem. To konkretne wsparcie, które w naszym wypadku wspomaga zapewnienie bezpieczeństwa polskich lekarzy i pielęgniarek jako tych, którzy w pełny poświęcenia sposób walczą o zdrowie i życie chorych – nie tylko na COVID-19. Współczesny świat nie może obejść się bez tworzyw sztucznych i to jest fakt niezaprzeczalny. Szczególnie teraz, kiedy wiemy już, że przyjdzie nam żyć na planecie zagrożonej tej skali epidemiami. I tylko właściwa higiena, zabezpieczanie siebie i produktów spożywczych, po które sięgamy, będzie priorytetem i jedną z najlepszych metod życia w postpandemicznym świecie - powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Dzisiaj tworzywa sztuczne są nam szczególnie potrzebne ze względu na swoje cechy izolacyjne, zabezpieczające przed kontaktem z drobnoustrojami, w tym koronawirusem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku lekarstw, środków higienicznych czy żywności, która wyprodukowana z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych i mikrobiologicznych, a następnie szczelnie (często próżniowo) zamknięta w opakowaniu z tworzywa daje nam gwarancję bezpieczeństwa, a jednocześnie wydłuża okres przydatności produktu do spożycia, ograniczając marnotrawstwo i konieczność częstszych zakupów.

Warto zaznaczyć, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, wiele firm włączyło się w pomoc medykom. Na samym starcie ogłoszenia obostrzeń zarząd firmy meblowej Agata poinformował o przekazaniu 1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego pod kątem walki z koronawirusem. Fundacja działająca przy Orlenie przekaże fundusze na ten sam cel przekaże 6 mln zł. Zaś Grupa Lotos wsparła walkę z COVID-19 przekazując 5 mln zł.

Z kolei fundacja „Pocztowy Dar" poinformowała właśnie o kolejnym działaniu na rzecz walki z COVID-19. Zakupiła specjalistyczny sprzęt medyczny - analizator immunologiczny, który trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Urządzenie pomoże w obsłudze pacjentów i badaniu próbek od krwiodawców z całej Polski. Przy pomocy analizatora można dokładnie określić poziom przeciwciał Anty- SARS-CoV-IgA, Anty-SARS-CoV-IgG w osoczu krwi pochodzącym od ozdrowieńców i dzięki temu przygotować odpowiednie dawki leczniczego osocza, które będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. RCKiK w Białymstoku przygotowuje takie preparaty dla pacjentów szpitali zakaźnych z całego kraju. Urządzenie wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do wykonywania badań kosztowało ponad 330 tys. zł. Pieniądze na zakup pochodziły z funduszy spółek z grupy Poczty Polskiej.

- Poczta Polska wpisuje się w działania spółek skarbu państwa koordynowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Od początku epidemii spółki wspierają służby medyczne i porządkowe w walce z koronawirusem. Zakup pierwszego w Polsce analizatora immunologicznego to bardzo dobra wiadomość dla chorych i medyków. To kolejny etap na drodze do naszego zdrowia i bezpieczeństwa - mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.