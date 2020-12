Pracownicy zrobili prezent CEO, przy okazji pomogli dzieciom w Afryce i Azji

Pracownicy międzynarodowego dewelopera Panattonii pokazali, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. W ciągu dwóch tygodni wspólnej aktywności fizycznej, udało im się zebrać 286 354 zł na pomoc dla potrzebujących dzieci. Inicjatywa była prezentem-niespodzianką dla Roberta Dobrzyckiego, CEO Europe Panattoni Europe

Uczestnicy akcji postanowili nie spoczywać na laurach, dlatego sportowa aplikacja stanie się nieodłącznym elementem życia firmy, integrującym europejski zespół i motywującym do działania i ćwiczeń. (Fot. Pixabay)

Pandemia koronawirusa mocno ograniczyła możliwości uprawiania sportu i pozostania aktywnym, m.in. przez zamknięcie siłowni, czy basenów oraz przejście w tryb pracy zdalnej. Pracownicy Panattoni pokazali jednak, że każda pora jest dobra na odrobinę ruchu, szczególnie kiedy wspiera się szczytny cel.

Akcja Robomania45 przyciągnęła 211 Panattończyków z Polski, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy podjęli się wyzwania i za pomocą aplikacji Activy rejestrowali zarówno aktywności domowe, jak i kilometry pokonywane na powietrzu w ramach rowerowych wycieczek, spacerów z psem, czy joggingu, a ich ruch był następnie przeliczany na punkty, których liczba miała wpływ na ostateczną darowiznę firmy.

Akcja trwała od 23 listopada do 7 grudnia i przez ten czas udało się im zarejestrować 2477 aktywności oraz pokonać 8290 kilometrów. Uczestnicy wspierali się nawzajem m.in. na grupie facebookowej, gdzie udostępniali zdjęcia podczas ćwiczeń, pełne humoru i determinacji.

Dwa tygodnie wspólnego wysiłku zaowocowało zebraniem aż 143 777 punktów, a dwukrotność tej liczby – 286 354 zł - została przekazana jako darowizna dla UNICEF. Organizacja przeznaczy tę kwotę na wsparcie krajów rozwijających się - Sudanu, Jemenu, Nigru i Syrii w zakresie dostarczenia dzieciom sprzętu medycznego i lekarstw oraz zaopatrzenia w środki higieniczne i czystą wodę.

- Inicjatywa Robomania to prezent-niespodzianka dla naszego CEO – Roberta Dobrzyckiego – który uwielbia sport i kiedy tylko może,+ jest aktywny. Wprowadzając elementy gamifikiacji zaangażowaliśmy nasz zespół Panattoni i pokazaliśmy kapitanowi naszego statku, że może na nas liczyć, jednocześnie wspierając szczytny i istotny społecznie cel. Sam Robert dołączył do akcji po tygodniu jej trwania, zarażając pozytywną energią i dopingując uczestników. To budujące, że tak wielu z nas zaangażowało się w tę inicjatywę. Udowodniliśmy, że jesteśmy jedną, europejską drużyną Panattoni, o wielkich sercach i żelaznych płucach - zdradza Anita Pietrykowska, marketing & communications director Europe.

Co ważne, uczestnicy akcji postanowili nie spoczywać na laurach, dlatego sportowa aplikacja stanie się nieodłącznym elementem życia firmy, integrującym europejski zespół i motywującym do działania i ćwiczeń.

Teva nie siedzi na kanapie

W podobną inicjatywę zaangażowali się również pracownicy firmy farmaceutycznej Teva. Każdy przebyty przez nich kilometr czy godzina spędzona na ćwiczeniach to pomoc dla podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą".

- Z inicjatywy naszych pracowników kilka lat temu wprowadziliśmy program Tevactive. Działa on bardzo prosto - pracownicy przemierzają kilometry uprawiając sport, a nasza firma, Teva, przemienia je na finansową pomoc udzielaną przez Teva Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. W dobie pandemii projekt ten nabrał jeszcze większego znaczenia - wyjaśnia Anna Załuska, dyrektor działu komunikacji - Polska & CEE w Teva Pharmaceuticals Polska.

fot. Teva

Jak dodaje, kierując się popularnością sportów a zarazem ograniczonymi możliwościami ćwiczeń w dobie pandemii, obok indywidualnego biegania, chodzenia czy jazdy na rowerze, do swojego programu wprowadzili moduły ćwiczeń z trenerem fitness do samodzielnego wykonywania domu.

Chęć pomocy innym, a także duch rywalizacji, który zrodził się w ramach programu Tevactive, zachęcił pracowników do działania. W tym roku do akcji włączyło się blisko 150 osób, które w ciągu trzech miesięcy spędziły na ćwiczeniach w domu ponad 7 200 godzin, co przyniosło 2,5 mln spalonych kcal.

W połączeniu z aktywnościami na świeżym powietrzu, dało to łącznie kwotę ponad 75 000 złotych przekazanych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Z przekazanych funduszy od Teva sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu Rapael. To interaktywny system do terapii ręki wykorzystujący gry terapeutyczne zapewniające przyjemne dla dzieci treningi rehabilitacyjne.

Dzięki aktywności pracowników Teva przekazała już w sumie ponad 260 tys. złotych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Pomoc w walce z COVID-19

Warto przypomnieć, że Panattoni jest częścią trwającej od kwietnia akcji „property4heroes”, w ramach której przedstawiciele branży nieruchomości dostarczają posiłki dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu medycznego.

Ostatnio w ramach inicjatywy międzynarodowy deweloper dostarczył do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zestaw maseczek ochronnych, dwa ekspresy do kawy, produkty spożywcze w puszkach oraz specjalistyczną lampę do dezynfekcji pomieszczeń.

W pierwszej połowie roku Panattoni wsparło również szpitale w Szczecinie, Białymstoku i Poznaniu sprzętem medycznym o łącznej wartości 500 000 zł. Do placówek trafiły maseczki medyczne, rękawice nitrylowe, termometry bezdotykowe oraz opakowania czepków medycznych.