Pracownicy Żabki posprzątali przyszpitalny park

Pracownicy Grupy Żabka porządkowali park na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. To kolejną inicjatywą firmy w ramach wolontariatu pracowniczego

Park przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu na co dzień służy zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu jako miejsce do zajęć terapeutycznych i przestrzeń do odpoczynku.

– Przebywanie w przyjaznym środowisku, np. na łonie natury, jest ważnym elementem w procesie terapeutycznym naszych pacjentów, jak również chwilą wytchnienia i odpoczynku dla naszych pracowników, dlatego postanowiliśmy zrewitalizować park należący do naszego Szpitala. Pierwszym krokiem jest gruntowane posprzątanie terenu, w którym wspierają nas wolontariusze, pracownicy Grupy Żabka, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – mówi Piotr Nowicki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uporządkowanie przyszpitalnego parku było jednym z działań realizowanych przez pracowników Grupy Żabka w ramach wolontariatu pracowniczego. W 2021 r. firma zrewidowała podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych zmian.