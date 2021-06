Pracownicy pomagają, firma dołoży im 3 tys. zł

Nawet 3 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać pracownicy spółki Energa z Grupy Orlen na realizację swoich pomysłów z zakresu wolontariatu pracowniczego.

Każda osoba zatrudniona w Enerdze może uzyskać na zaplanowaną przez siebie akcję grant w wysokości nawet 3 tys. zł (Fot. Shutterstock)

Od czerwca w ramach nowej odsłony programu wolontariatu pracowniczego, pracownicy Energi mogą zgłaszać propozycje własnych inicjatyw i tym samym wesprzeć lokalną społeczność.

Każda osoba zatrudniona w spółce na zaplanowaną przez siebie akcję może uzyskać grant w wysokości nawet 3 tys. zł. Warunkiem zgłoszenia projektu jest stworzenie co najmniej dwuosobowego zespołu.

Do akcji mogą również przystąpić członkowie rodzin pracowników oraz ich przyjaciele. Koordynatorem projektu jest Fundacja Orlen.

– Nasi pracownicy od lat chętnie angażują się w działania dobroczynne i starają się reagować na aktualne potrzeby otoczenia. Przy realizacji projektów podejmują współpracę z jednostkami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, miejscowymi urzędami, ośrodkami oraz świetlicami. Cieszymy się, że do naszego grona wolontariuszy dołączyli także pracownicy Energi. Dzięki takim działaniom możemy się lepiej poznać, zintegrować i zacieśnić więzi z lokalną społecznością, a na tym nam szczególnie zależy – mówi Kinga Szewczyk, członek zarządu Fundacji Orlen.

Wolontariat pracowniczy w Grupie Orlen prowadzony jest od 2004 roku. W ramach programu pracownicy inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem czy też pracą fizyczną wszelkie inicjatywy społeczne.

– Chcemy, aby nasi pracownicy mogli realizować projekty bliskie ich sercu. Każdy może mieć własny pomysł na pomaganie. Nieważne czy ktoś będzie chciał sprzątać świat, pomagać zwierzętom w schronisku, prowadzić warsztaty edukacyjne dla dzieci. Ważne, aby podjął wyzwanie i zaangażował się w pomoc innym – wyjaśnia dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału ESG Energi. – Dodatkowo na realizację akcji pracownik otrzymuje dzień wolnego od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dla wszystkich osób, które dołączą do programu, Fundacja Orlen planuje także doroczny konkurs na Wolontariat Roku. Ma to być okazja nie tylko do docenienia zaangażowania wolontariuszy, ale również wymiany pomysłów na działania i dobrych praktyk. Główną nagrodą w konkursie będzie darowizna na cel społeczny wskazany przez zwycięski zespół i zaakceptowany przez zarząd Fundacji.

Energa kontynuuje również prowadzenie własnych projektów wolontariatu pracowniczego np. w ramach akcji „Aktywni Charytatywni”, która po raz ósmy wspiera dzieci z domów dziecka i seniorów. Pracownicy oraz ich najbliżsi – członkowie rodzin oraz przyjaciele – m.in. chodząc, biegając, jeżdżąc na rowerze zbierają kilometry, które następnie przeliczane są na złotówki. Do tej pory dzięki zaangażowaniu uczestników przekazano na ich rzecz ponad 1,5 mln zł. W tym roku pracownicy Energi walczą o przekazanie kolejnych 300 tys. zł dla potrzebujących. Wolontariat ma znaczenie Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Wolontariatu, 88 proc. badanych przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy. Sensowność pracy (ang. work meaningfulness) jest uważana dziś za jeden z istotniejszych czynników sprzyjających motywacji i zaangażowaniu pracowników. Praca dla firmy realizującej działania prospołeczne, czy proekologiczne, przyczynia się do budowy wyższego dobra, daje pracownikom poczucie celu i znaczenia. - Ludzie chętniej szukają firm, w których dzieje się więcej, niż tylko praca. A wolontariat to dopełnienie, dodatkowy sens funkcjonowania w danej firmie - podkreśla Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital Orange Polska i Lider Pro Bono. Warto też pamiętać, że w Polsce ta forma niesienia pomocy ma sporą przestrzeń do rozwoju. Obecnie tylko niecałe 20 proc. dużych firm oferuje programy wolontariatu pracowniczego.

