Pracownicy nie chcą więcej śmiecić

Aż 81 proc. zapytanych pracowników uważa, że pracodawcy powinni wprowadzać rozwiązania w nurcie zero waste – wynika z badania Dailyfruits.

Pracodawcy powinni wprowadzać rozwiązania w nurcie zero waste (fot. Israel Andrade/Unsplash)

Zapytani o konkretne działania, jakie firmy powinny wdrażać myśląc o odpowiedzialności społecznej i ekologicznej, pracownicy wskazują przykładowe rozwiązania, jak: zamawianie owoców i warzyw do biur w wymiennych, wielorazowych skrzynkach – 40 proc. odpowiedzi, segregację śmieci i oszczędzanie światła – 38 proc. wskazań, współpracę z dostawcami wykorzystującymi ekologiczne rozwiązania – 37 proc. odpowiedzi czy zamawianie do firmy produktów w biodegradowalnych opakowaniach – 29 proc. wskazań.

Wśród rekomendowanych przez pracowników rozwiązań, które pozwalają być pracodawcom bardziej eko, pojawia się także lokalizacja biura umożliwiająca korzystanie z komunikacji miejskiej lub rowerów, jak również używanie w firmach dystrybutora wody zamiast wody butelkowej.

- Jak pokazało nasze badanie, dla pracowników są ważne działania zgodne z ideą CSR, w które powinni angażować się pracodawcy w obszarze zero waste i budowania środowiska pracy przyjaznego rozwiązaniom ekologicznym. Jest to pozytywny trend, który warto promować i rozwijać w miejscu pracy – mówi Maciej Partyka z Dailyfruits.

Jego zdaniem negatywny wpływ na środowisko można minimalizować na wielu polach.

- Zaczynając chociażby od wykorzystywania w dostawach owoców w ponad 90 proc. wymiennych, wielorazowych skrzynek, biodegradowalnych opakowań na warzywa czy bakalie aż po zastosowanie oprogramowania logistycznego optymalizującego trasy, aby ograniczyć ilość przejechanych kilometrów, co oznacza mniej spalin. W naszym przypadku staramy się również ograniczać generowanie niepotrzebnych stanów magazynowych i nie marnować żywności, współpracując m.in. z ogrodami zoologicznymi. Pozytywne jest to, że w Polsce przybywa firm odpowiedzialnych społecznie, realizujących projekty w nurcie zero waste, a pracownicy chętniej chcą w takich pracować – dodaje Maciej Partyka.

Z badania wynika ponadto, że obecne rozwiązania, nastawione na ograniczenie marnowania zasobów w wielu przestrzeniach, stają się standardem i zaczynają także w coraz większym zakresie dotyczyć środowiska pracy. Rosnąca świadomość społeczna w obszarze postaw ekologicznych i zgodnych z nurtem zero waste oraz wprowadzane regulacje prawne sprzyjają podejmowaniu działań dobrych dla środowiska. Coraz więcej firm i ich pracowników z roku na rok chętniej angażuje się w działania proekologiczne i zgodne z ideą CSR.

Dotyczą one bardzo różnych obszarów, począwszy od realizacji pomysłów wspierających lokalne społeczności, „zielony wolontariat pracowniczy”, firmowy udział w różnych „zielonych wydarzeniach” czy na przykład popularyzowanie idei carpoolingu w ramach firmowych, grupowych dojazdów do pracy.

Obustronne zaangażowanie w CSR

Kluczem do sukcesu w budowaniu środowiska pracy w ramach działań społecznie odpowiedzialnych jest obustronne zaangażowanie, zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców. Możliwość realizacji przez pracowników w organizacji własnych pomysłów, budujących ekologiczną świadomość i postawa pracodawcy pokazująca, że zależy mu na dbaniu o naturalne środowisku, zyskują przychylność na rynku pracy.

- Element CSR w dzisiejszych czasach ma szansę zwiększać atrakcyjność pracodawcy, szczególnie u przedstawicieli młodego pokolenia, które coraz głośniej manifestuje swój przeciw wobec degradacji naturalnego środowiska i wciąż zbyt małego społecznego zaangażowania się w jego ochronę. Korzyści wizerunkowe dla eko-pracodawców w trwającej rywalizacji o utalentowanych pracowników oraz korzyści finansowe, które z czasem przynosi wdrożenie w organizacji rozwiązań w nurcie zero waste, zaczynają być dostrzegane przez pracodawców – podaje Dailyfruits.

Dlatego zdaniem spółki już wkrótce mogą zacząć mieć coraz większe znaczenie nie tylko w budowaniu i wdrażaniu strategii CSR, ale także jako istotny element działań employer brandingowych.