Pracownicy Kauflanda dbają o planetę. Zebrali 470 kilogramów śmieci

Pracownicy Kauflanda po raz kolejny wzięli udział w akcji sprzątania świata, zbierając prawie pół tony śmieci z brzegów Odry we Wrocławiu.

Autor: jk

• 7 paź 2021 15:58





Pracownicy Kauflanda zebrali ponad 470 kilogramów śmieci (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Pracownicy Kauflanda we Wrocławiu, razem ze swoimi rodzinami i bliskimi, wzięli udział w akcji sprzątania świata, organizowanej od 28 lat przez Fundację Nasza Ziemia w ramach Clean Up the World, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Brzegi Odry we Wrocławiu to tereny rekreacyjne, które pozwalają mieszkańcom zrelaksować się i odpocząć od zgiełku miasta, mimo tego, że znajdują się w pobliżu jego centrum. Niestety bardzo często można spotkać tam pozostawione opakowania czy inne odpady, które zaśmiecają okolicę. Wolontariusze Kaufland Polska postanowili uprzątnąć właśnie to miejsce, w którym wrocławianie tak często spędzają czas wolny. Zebrano łącznie ponad 470 kilogramów śmieci, z czego połowa (247 kilogramów) to odpady szklane.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracownicy Kauflanda we Wrocławiu, razem ze swoimi rodzinami i bliskimi, wzięli udział w akcji sprzątania świata (Fot. mat. pras.)

- Od wielu lat zachęcamy, a także wspieramy naszych pracowników i klientów w inicjatywach mających na celu ochronę środowiska. Jednym z pięciu filarów naszej strategii Reset Plastic jest między innymi zwiększanie świadomości społecznej – tym bardziej się cieszymy, że w akcję zaangażowały się całe rodziny. W myśl zasady „Zróbmy to razem” już drugi raz wzięliśmy udział w akcji zorganizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W obu akcjach, jako wolontariusze Kaufland Polska, uprzątnęliśmy już prawie 900 kilogramów odpadów – mówi Jerzy Piątek z działu komunikacji Kaufland Polska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.