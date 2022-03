Praca, pieniądze, mieszkanie i opieka nad dziećmi. Gi Group wspiera Ukraińców

Agencja pracy Gi Group rozpoczyna kolejne działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uruchamia międzynarodową zbiórkę środków finansowych. Każda kwota wpłacona na rzecz Fundacji Gi Group zostanie przez firmę podwojona.

- Konflikt zbrojny w Ukrainie nikogo nie pozostawia obojętnym, pomaga cały świat. Wpisujemy się w to myślenie, działanie zgodne z wartościami, szacunkiem dla drugiego człowieka - mówi Marcos Segador Arrebola, prezes Gi Group Poland.

- Sprowadziliśmy naszych pracowników i ich rodziny z Ukrainy, zapewniliśmy maksymalne bezpieczeństwo tym, którzy nie opuścili kraju, pomagamy uchodźcom w znalezieniu pracy i zapewnieniu warunków bytowych. Teraz przyszedł czas na rozwój aktywności Fundacji Gi Group - działamy na szerszą, międzynarodową skalę, by pozyskać jak najwięcej środków pomocowych – dodaje.

Międzynarodowe działania firmy mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy są koordynowane i realizowane w ramach polskiej Fundacji Gi Group. Gi Group dokonała już pierwszej wpłaty w wysokości 50 tys. euro i deklaruje, że każda kwota, która zasili konto fundacji będzie podwojona przez spółkę.

Zebrane fundusze będą przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy przebywających przede wszystkim w Polsce, która przyjęła ich najwięcej, oraz na Słowacji, w Czechach i w Rumunii.

Źródło: Fundacja Gi Group

Osobom, które znajdą zatrudnienie za pośrednictwem spółek Gi Group zostanie przekazana dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 1000 zł (równowartość 200 Euro). Taka sama kwota jednorazowo wesprze uchodźców, który zostali przyjęci przez pracowników Gi Group do ich domów.

Część środków zostanie przekazana na cele charytatywne i humanitarne związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Praca, mieszkanie i opieka nad dziećmi

Antonio Carvelli, członek zarządu Gi Group podkreśla, że firma wspiera uchodźców w odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości, pomagając przede wszystkim w znalezieniu zatrudnienia, mieszkania, legalizacji pobytu.

- Widzimy niespotykane zaangażowanie samorządów i przedsiębiorców, którzy adaptują miejsca pracy do aktualnych potrzeb, przede wszystkim dla kobiet. Wielu z nich kontaktowało się już z nami jak tylko usłyszeli o planowanej zbiórce środków. Solidarność społeczna i solidarność biznesu zachęcają do jeszcze większej aktywności – dodaje Carvelli.

Od początku inwazji na Ukrainę Gi Group współpracuje z firmami, by zapewnić uchodźcom źródło dochodu, mieszkanie, opiekę nad dziećmi, wsparcie psychologiczne, przedmioty pierwszej potrzeby. Do tej pory za pośrednictwem Gi Group w Polsce znalazło zatrudnienie w 56 firmach blisko 400 osób, w tym 264 kobiety i 122 mężczyzn.

Spółka jest także w kontakcie z samorządami, urzędami wojewódzkimi i gminnymi, włącza się w projekty organizacji branżowych i pracodawców – Polskiego Forum HR, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP.

Z myślą o uchodźcach z Ukrainy Gi Group stworzyła nową, dedykowaną stronę internetową w języku ukraińskim (i angielskim), na której umieszczane są informacje dotyczące wsparcia, na jakie mogą liczyć uchodźcy, w tym aktualne oferty pracy w różnych krajach, w tym w Polsce.

Zostało także stworzone ukraińskojęzyczne Centrum Kontaktu (dostępne przez telefon komórkowy, SMS, Viber i Watsapp), które od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie udziela informacji na temat możliwości pomocy w zakresie transportu, pracy, zakwaterowania, zagadnień prawnych, wizowych i innych. Do dyspozycji pozostają też pracownicy wszystkich biur stacjonarnych firmy. W ramach wolontariatu w akcje pomocowe włączyli się pracownicy Gi Group.

Fundusz pomocy Ukrainie

Gi Group to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004