Powstają pierwsze rozwiązania usprawniające pracę Ukraińcom

Wielu uciekających przed wojną w Ukrainie odwiedza Polskę pierwszy raz w życiu. I choć językowi ukraińskiemu jest zdecydowanie bliżej do polskiego niż np. rosyjskiego, bariera językowa będzie dla wielu przeszkodą w zdobyciu pracy na miarę ich kompetencji.

Rząd postanowił otworzyć rynek pracy dla obywateli Ukrainy (fot. PTWP)

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego do 9 marca z Ukrainy do Polski przyjechało 1,33 mln osób.

Ci, którzy zostają w Polsce, muszą sobie poradzić z wieloma problemami. Dużą barierą jest język.

Sieć Empik przy współpracy z firmą Pons udostępniła bezpłatnie e-booka z rozmówkami ukraińsko-polskimi.

Dla części z nic, Polska jest tylko przystankiem. Część wyjedzie do swoich macierzystych krajów, część kontynuuje podróż na zachód. Pozostali, czekając na szybkie zakończenie konfliktu na wschodzie, postanawiają zostać w Polsce.

Ci, którzy zostają w Polsce, poradzić muszą sobie z wieloma problemami. Dużą barierą jest język. Bo choć nasze języki są do siebie podobne, to jednak słaba znajomość polskiego utrudnia znalezienie pracy czy załatwienie wielu niezbędnych formalności.

Naprzeciw tym problemom wychodzą firmy, instytucje czy organizacje.

Bezpłatny e-book i ułatwienia dla lekarzy

- Setki tysięcy uchodźców z Ukrainy przekroczyło już nasze granice. Głęboko poruszeni sytuacją, otwieramy nasze serca, oferując m.in. pomoc finansową i materialną. Teraz każdy - nawet najdrobniejszy gest wsparcia - ma znaczenie - tłumaczy firma.

Udostępniona w formie elektronicznej książka ma pomóc ukraińskich uchodźcom szybciej zaaklimatyzować się w Polsce.

Dla medyków przyjmujących pacjentów z Ukrainy przygotowano kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim i słownik ze zwrotami i słowami najczęściej używanymi w komunikacji z pacjentem.

- Dodatkowo, w uzupełnieniu, we współpracy z firmą Pharmindex, został opracowany słowniczek polsko-ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania - wyjaśnia Naczelna Izba Lekarska. Twórcy rozwiązania Timate (narzędzie do zarządzania ludźmi i procesami w firmie) zdecydowali się na wprowadzenie ukraińskiej wersji systemu. To odpowiedź na rosnąca z godziny na godzinę liczbę cudzoziemców uciekających z Ukrainy przed wojną. Zobacz: Masowych wyjazdów na Ukrainę nie ma, ale pracodawcy mają inny nieoczekiwany problem - Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom ułatwimy adaptację pracowników z Ukrainy. Pomożemy im w aklimatyzacji oraz we wdrożeniu w nowe obowiązki, a także w dostępie do informacji, również o codziennej ocenie ich działań - wyjaśnia Sebastian Młodziński, CEO Timate. Biznes wspiera Ukrainę Pracodawcy RP, Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza odpowiadając na sytuację na wschodzi, postanowili połączyć siły i wspólnie realizują szereg działań wspierających obywateli Ukrainy. Zrzeszone firmy organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują środki pieniężne, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Wartość pomocy rzeczowej to ponad 100 mln zł. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na zakwaterowanie, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom oraz wsparcie prawne w zakresie organizacji pobytu w Polsce. Na wniosek Pracodawców RP i Rady Przedsiębiorczości zniesiono podatek od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie.

