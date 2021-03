Ponad 9 milionów złotych na walkę z COVID-19. LPP podsumowała akcje

Ponad 9 milionów złotych na wsparcie walki z pandemią COVID-19 przekazała gdańska spółka odzieżowa LPP oraz działająca przy niej Fundacja LPP. To jedna z wielu firm, które w ostatnich miesiącach bardziej niż na co dzień, włączyły chęć pomagania.

Autor:KDS

• 2 mar 2021 14:30





LPP oferowała pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Gdańska firma odzieżowa LPP wraz z powołaną przez nią w 2017 roku fundacją podsumowały dotychczasowe działania pomocowe w czasie pandemii COVID-19.

W 2020 roku do organizacji pozarządowych, placówek medycznych i niemedycznych oraz fundacji w całym kraju przekazały wsparcie o wartości ponad 9 milionów złotych.

W tym trudnym dla wszystkich czasie wiele firm zdecydował się wesprzeć walkę z konsekwencjami pandemii COVID-19.

- W minionym roku w związku z rosnącymi wyzwaniami wywołanymi przez pandemię, nasza pomoc koncentrowała się na wsparciu przede wszystkim placówek ochrony zdrowia. Ten rok był oczywiście ogromnym zaskoczeniem i niewiadomą dla wszystkich, ale mimo to nasi pracownicy pokazali swój charakter i dobre serce. Walka z pandemią rodziła kolejne potrzeby. Lista naszych działań charytatywnych wydłużała się i pomimo borykania się z własnymi wyzwaniami, ani przez moment nie zawahaliśmy się przed włączeniem się w kolejne działania pomocowe - komentuje Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP.

Firma oferowała pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową. W sumie przekazała ponad 9 milionów złotych na rzecz podopiecznych blisko 500 organizacji pozarządowych, placówek medycznych i niemedycznych oraz fundacji w całym kraju. W ramach tej pomocy Fundacja LPP jak co roku przekazała potrzebującym darowizny rzeczowe w postaci aż 105 tysięcy sztuk ubrań na łączną kwotę 1,4 mln PLN. W ubiegłym roku pomoc polskiego producenta skoncentrowana była w dużej mierze na walce ze skutkami pandemii. W tym zakresie LPP wsparła ponad 300 placówek w ramach akcji #LPPpomaga przeznaczając na ten cel blisko 7 milionów złotych. Oprócz tego fundacja kontynuowała działalność statutową na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także realizowała projekty w ramach wolontariatu pracowniczego.

fot. LPP

- Działalność charytatywna jest zakorzeniona w naszej kulturze od samego początku istnienia spółki. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy w tak trudnym dla wszystkich okresie okazali jak zawsze niemałą wrażliwość i błyskawicznie podejmowali działania. To, co rozwija naszą firmę i Fundację LPP to właśnie wewnętrzna siła pracowników, którzy są pomysłodawcami i motorem napędowym kolejnych inicjatyw. Dlatego jesteśmy dumni, że pomimo nieprzewidywalnych wyzwań z jakimi wszyscy zmagaliśmy się każdego dnia - rok 2020 w LPP upłynął pod znakiem rekordowej pomocy - podsumowuje Patrycja Zbytniewska.

Gdański producent odzieży to jedna z wielu firm, który w ostatni czasie włączyły się w pomoc medykom czy osobom potrzebującym. M.in. pracownicy warszawskiego sklepu IKEA, przy współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda Polska przekazali dary rzeczowe m.in. Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego znajdującemu się na liście szpitali zakaźnych. Z kolei w pierwszych miesiącach pandemii Grupa Tauron poinformowała, że przekaże szpitalom w południowej Polsce ponad 40 tys. maseczek. Dzięki współpracy z fundacjami „Iskierka” i „Oko w oko z Rakiem” środki ochrony trafią do medyków i pacjentów m.in. w Gliwicach, Rybniku, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Zabrzu. - Wielu pracowników wpłaciło na konto Fundacji Tauron środki, dzięki którym zamówiliśmy w jednej z polskich szwalni maseczki ochronne, które trafiły do szpitali. Górnicy odpowiedzieli na apel szpitali o krew, a końcem kwietnia przekazaliśmy laptopy dla potrzebujących dzieci z Małopolski, umożliwiając im tym samym edukację domową - mówił wtedy ówczesny prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.