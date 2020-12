Ponad 1,5 tys. pracowników zaangażowało się w akcję wolontariacką

Kompania Piwowarska włącza się w program Szlachetnej Paczki piąty rok z rzędu. W tym roku zaangażowało się ponad 1570 wolontariuszy, którzy razem z 54 liderami przygotowali 953 paczki, tym samym przekazując 225 tysięcy złotych na tę inicjatywę.

Po raz piąty Kompania Piwowarska zaangażowała się w Szlachetną Paczkę (Fot. mat. pras.)

Po raz piąty Kompania Piwowarska zaangażowała się w Szlachetną Paczkę i w Weekend Cudów (12-13 grudnia) pomogła najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom samotnym. Dla 54 liderów z firmy i ich zespołów - 1570 wolontariuszy w całej Polsce - to był czas przygotowania 953 paczek o łącznej wartości 225 tysięcy złotych.

- Szlachetna Paczka to największy projekt wolontariatu pracowniczego w Kompanii Piwowarskiej. Pomimo jednoznacznej nazwy projektu nie chodzi w nim jednak wyłącznie o paczki, czy prezenty materialne, choć są to często produkty pierwszej potrzeby. Głównym celem inicjatywy jest „zastrzyk” pozytywnej energii i dobrych emocji, stawiający na nogi i dający impuls do zmian w życiu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. I mimo, że to trudny rok dla każdego, nie zabrakło chętnych - mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Wolontariat pełna parą

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej od lat oferują pomoc innym - w firmie działa program wolontariatu pracowniczego Kompania Wolontariuszy. Dzięki programowi społeczność wolontariacka, która stanowi ponad 65 proc. pracowników, pomaga poprzez różnego rodzaju inicjatywy lokalnym społecznościom czy organizacjom.

Przykładowo w programie „Postaw na Ruch” pracownicy „zbierają” kilometry pokonywane w trakcie uprawiania różnych dyscyplin sportowych, które następnie są zamieniane na finansową pomoc dla organizacji wspierających osoby w potrzebie. Producent piwa wspiera też liczne, mniejsze projekty lokalne, np. Centrum Praw Kobiet w Gdańsku czy Schronisko Miejskie w Tychach.

Natomiast we wrześniu tego roku firma pomogła strażakom. Przekazała Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Tychach specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej dla strażaków w postaci 24 masek FPS 7000 Dräger wraz z pokrowcami.

