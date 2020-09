Pomogli kupić sprzęt za 54 tys. zł do błyskawicznego diagnozowania covid-19

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu otrzymał sprzęt, dzięki któremu już po 20 minutach będzie wiadomo, czy pacjent jest zarażony wirusem SARS-CoV-2. Zakup był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Wspólnota Pokoleń oraz Fundacji PGNiG.

System Cobas Liat kosztował 54 tysiące złotych. (fot. usk.wroc.pl)

Urządzenie pozwala przeprowadzić szybką ocenę stanu zdrowia chorego nie tylko pod kątem covid-19, ale także grypy typu A i B oraz RSV - wirusa.

Będzie służyło do diagnostyki pacjentów w tzw. stanach nagłych trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

System Cobas Liat kosztował 54 tys. zł.

- Przed nami sezonowy wzrost zachorowań na grypę, której objawy, takie jak kaszel, gorączka, bóle mięśni oraz ogólne osłabnie i rozbicie, są takie same jak objawy zachorowania na covid-19 - mówi dr Janusz Sokołowski, kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. - O ile przed planową hospitalizacją chory może wykonać test dzień wcześniej, i tak się u nas dzieje, o tyle w sytuacjach nagłych, świadomość, czy mamy do czynienia z pacjentem zarażonym wirusem SARS-CoV-2 czy grypy, znacznie ułatwi nam sposób postępowania, a co za tym idzie skuteczną walkę o jego zdrowie i życie.

Średni okres oczekiwania na wynik testów w kierunku covid-19, wykonywanych w tradycyjnym laboratorium molekularnym, trwa około 7-8 godz. W przypadku Systemu Cobas Liat wynik jakościowy (tzn. dodatni lub ujemny) znany jest już po 20 minutach, a wymaz do badania genetycznego (PT-PCR) można pobrać zarówno z gardła, jak i nosogardzieli pacjenta.

- Otrzymaliśmy od darczyńców urządzenie, ale aby móc z niego korzystać, musimy zaczekać na zakończenie procesu certyfikacji testów na polskim rynku - mówi Barbara Korzeniowska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego USK. - Testy mają się pojawić w Polsce pod koniec października.

(fot. usk.wroc.pl)

Nowy sprzęt nie zabezpieczy jednak w pełni potrzeb na szybką diagnostykę, dlatego szpital wraz z fundacją rozpoczął zbiórkę na kolejne dwa urządzenia. Jedno z nich to BioFire Biomérieux, które wyniki testów wskazuje po około 45 minutach, ale za to identyfikuje aż 23 różne patogeny, w tym SARS-CoV-2. Przy tak dużej liczbie pacjentów, jaką każdego dnia przyjmuje SOR, drugie urządzenie jest niezbędne, aby zapewnić chorym bezpieczeństwo.

- Rozmawialiśmy z przedstawicielami szpitala i wiemy, że aby był w pełni przygotowany na jesienno-zimowy czas grypy oraz rosnącą, ponownie, liczbę zachorowań na covid-19, oprócz drugiego urządzenia do szybkiej identyfikacji wirusów, potrzebuje również specjalistyczny aparat USG - mówią Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło i Magdalena Szymerowska z Fundacji Wspólnota Pokoleń. Aparat umożliwi wczesne rozpoznanie zakrzepicy żylnej, jednego z najbardziej niebezpiecznych i często śmiertelnych, powikłań choroby covid-19. USG pozwala także na szybkie wykrycie zmian w płucach, wywołanych wirusem SARS-CoV-2. To nie pierwszy przypadek, kiedy firmy wspierają szpitale w walce z covid-19. Także należące do LPP marki Reserved, Mohito i Cropp w ramach akcji charytatywnej przekazały ponad 200 tysięcy złotych do szpitali specjalistycznych w Krakowie, Gdańsku oraz Gdyni. - To dla nas bardzo ważne, że dzięki dodatkowym działaniom podejmowanym przez marki należące do LPP możemy również finansowo wspierać placówki zdrowia, szczególnie z naszego najbliższego otoczenia. W szpitalach, które są na pierwszej linii frontu w walce ze skutkami epidemii, te potrzeby są ogromne. Tym bardziej cieszymy się, że takie inicjatywy, jak przekazanie części wpływów ze sprzedaży produktów z kolekcji naszych marek spotkało się z pozytywną reakcją klientów. Dzięki temu zebrana pula środków wsparła placówki z Krakowa i Gdańska zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ale także umożliwiła rozszerzenie tej pomocy o szpital zakaźny w Gdyni - komentowała Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

