Polskie firmy solidarne z Ukrainą. Tak pomagają

Jysk Polska, 4F, LPP, POLOmarket, Just Join IT, From Poland With Dev, Flying Bisons, Fakro - to kolejne firmy, które organizują pomoc dla Ukraińców.

Jysk Polska wybrał dwa duże podmioty pożytku publicznego, z którymi będzie wspierać produktowo imigrantów z Ukrainy:

- Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS, które tworzy bezpieczne miejsca dla dużej liczby ukraińskich dzieci ewakuowanych, m.in. z Ługańska,

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Fundację HumanDoc, która koordynuje ewakuację obywateli Ukrainy do Polski, między innymi z Mariupola i okolic.

Na wsparcie firmy mogą liczyć także pracownicy Jysk Ukraina. Firma stworzyła w Polsce numer kontaktowy, na który pracownicy z Ukrainy mogą dzwonić z informacją, gdzie się znajdują i jakiej pomocy potrzebują. Pod udostępnionym numerem dyżurują ukraińscy współpracownicy, którzy od lat mieszkają w Polsce, tym samym mówią po polsku i ukraińsku. Na podstawie otrzymanych informacji firma zorganizuje niezbędną pomoc.

Dodatkowo zarząd główny Jyska podjął decyzję o ustanowieniu specjalnego funduszu dla pracowników Jysk Ukraina z początkowym wsparciem 1 mln koron duńskich. Pracownicy także mogą również wpłacać datki na ten fundusz i tym samym wspierać koleżanki i kolegów z Ukrainy

Także polska sieć supermarketów POLOmarket udziela pomocy ukraińskim pracownikom zatrudnionym w poszczególnych sklepach oraz centrach logistycznych. Zakres pomocy jest indywidualny - dostosowany do potrzeb pracowników i ich rodzin. Obejmuje on m.in. wsparcie finansowe, rzeczowe, prawne, psychologiczne, związane z zakwaterowaniem i logistyką.

Sieć tworzy także miejsca pracy w centrach logistycznych oraz sklepach dla osób które w czasie kryzysu przybyły do Polski z Ukrainy.

POLOmarket wspólnie z Federacją Polskich Banków żywności przeprowadzi także w swoich sklepach zbiórki produktów spożywczych.

Sieć jest także w kontakcie z Państwową Strażą Pożarną, deklarując gotowość udostępnienia swojej floty ciężarowej do przewozu na granicę polsko-ukraińską niezbędnego tam wyposażenia i sprzętu.

Branża IT dołącza do zbiórki

W ramach akcji “Firmy dla Ukrainy” Fundacji Pomagam.pl swoje wirtualne skarbonki założyły m.in. portal Just Join IT, software house From Poland With Dev i agencja Flying Bisons.

Firmowa skarbonka Just Join IT działa pod hasłem #TechForUkraine - tym samym, pod którym zbierane są informacje o działaniach branży technologicznej dla Ukrainy. Portal wpłacił 30 tysięcy złotych na swoją zbiórkę, żeby zachęcić innych.

Z kolei agencja digitalowa Flying Bisons wpłaciła na start 5 tysięcy złotych oraz zaoferowała pomoc Ukraińcom w odnalezieniu się na rynku pracy.

Obsługujący głównie klientów z USA software house From Poland With Dev założył zbiórkę, żeby ułatwić pomoc swoim partnerom zza granicy, którzy zgłaszali się do polskiego zespołu z pytaniem, jak mogą pomóc.

4F pomaga

Fundacja 4F Pomaga i OTCF przeznaczają na najbliższe działania na rzecz Ukrainy kwotę 500 tys. złotych. Ponadto, ruszyła sprzedaż 5 tysięcy koszulek cegiełek, które dodatkowo zasilą konto Fundacji i tym samym wesprą fundusz charytatywny.

- Działamy w przekonaniu, że dziś liczy się każdy gest. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomoc była usystematyzowana i by stanowiła odpowiedź na realne potrzeby. Dlatego uważnie analizujemy wszystkie napływające do nas zgłoszenia i ustalamy, gdzie i jak możemy działać najbardziej adekwatnie. Oprócz naszych pracowników i ich rodzin, będziemy wspierać osoby przekraczające granicę, ale również żołnierzy w głębi kraju - deklaruje Aleksandra Chalimoniuk, PR Director OTCF.

Równolegle Fundacja 4F Pomaga przygotowuje szerszą akcję wsparcia dla uchodźców w postaci tymczasowego zakwaterowania. OTCF zaprasza do kontaktu firmy i instytucje, które są gotowe udostępnić swoje lokale np. hotele, ośrodki wczasowe czy pensjonaty.

- Jesteśmy gotowi opłacać pobyt uchodźców, dopóki nie znajdą sobie bezpiecznego i godnego miejsca na dłużej we własnym zakresie. Szukamy partnerów, z którymi moglibyśmy zrealizować ten projekt - mówi Chalimoniuk.

Kolejnym elementem akcji wpierającej jest pomoc rzeczowa dla osób przebywających w Polsce, jak i tych, które wracają na tereny objęte działaniami wojennymi, zarówno dla cywilów, jak i walczących.

- Przekazujemy sukcesywnie odzież zimową: ocieplane spodnie, kurtki, bieliznę termoaktywną, rękawiczki, czapki, torby turystyczne. Dla potrzebujących szykowane są paczki z żywnością funkcjonalną, odżywkami i witaminami 4F Fuel. W logistyce pomagają pracownicy OTCF, którzy angażują się w wolontariat. Transporty koordynowane są we współpracy z przedstawicielami lokalnych władz oraz stowarzyszeń - dodaje Chalimoniuk.

LPP dla Ukrainy

Fundacja LPP w ramach współpracy z partnerami społecznymi – Fundacją Gdańską oraz Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, przekaże 1 mln zł m.in. na zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców znajdujących schronienie na terenie Trójmiasta oraz osób pozostających w objętym wojną kraju.

Poza wsparciem finansowym, Fundacja LPP zdecydowała również o przekazaniu na rzecz Pomorskiego Oddziału PCK odzieży marek należących do gdańskiej spółki. Ponadto, LPP przekazuje również potrzebującym karty upominkowe o wartości 100 tys. zł. na zakupy najpotrzebniejszej odzieży.

LPP od pierwszych godzin konfliktu zbrojnego w Ukrainie wspiera swoich pracowników i ich bliskich zapewniając im pomoc finansową, medyczną, psychologiczną, jak również zaopatrzenie w rzeczy pierwszej potrzeby oraz odzież. Przy wsparciu spółek zależnych LPP ze Słowacji, Rumunii, Węgier, Czech, Litwy oraz Niemiec organizowany jest także transport i zakwaterowanie w krajach Unii Europejskiej dla osób, które zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy.

Przedsiębiorcy z Sądecczyzny organizują pomoc

Fundacja Pomyśl o Przyszłości we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z Sądecczyzny zorganizowała transport humanitarny żywności długoterminowej oraz środków higienicznych do Ukrainy.

We wtorek (1 marca) z Nowego Sącza wyrusza pierwszy konwój czterech TIR-ów z pomocą dla Ukrainy. Do sprawnej organizacji transportu Fakro udostępniło nieodpłatnie samochody ze swojej floty. Kierowcy firmy podjęli się zrealizowania tego ryzykownego w obecnej sytuacji transportu.

Oprócz Fundacji Pomyśl o Przyszłości i Fakro w akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa Konspol, Gosdrob, Szubryt, Goldrop, Cechini, Grupa Maspex oraz Eurocash.