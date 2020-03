Polskie firmy dają miliony na walkę z koronawirusem

W odpowiedzi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wiele firm ogłosiło chęć pomocy tam, gdzie jest ona teraz najbardziej potrzeba, czyli służbie zdrowia, ale nie tylko.

W piątek (13 marca) premier Mateusz Morawiecki poinformował m.in. o ograniczeniu - w związku z wprowadzeniem o północy z piątku (13 marca) na sobotę (14 marca) stanu zagrożenia epidemicznego - działalności galerii handlowych. Otwarte są wciąż sklepy spożywcze, pralnie, apteki, drogerie, banki, punkty usługowe, bankomaty. - Nie zabraknie środków, nie zabraknie gotówki - zapewnił szef rządu.

W odpowiedzi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego wiele firm ogłosiło chęć pomocy tam, gdzie jest ona teraz najbardziej potrzeba, czyli służbie zdrowia, ale nie tylko. Pomoc płynie w różnej formie.

Zarząd firmy meblowej Agata zdecydował o przekazaniu 1 mln zł na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego pod kątem walki z koronawirusem, o czym poinformowała Karolina Limanówka z biura prasowego. Firma wysłała pytanie do Ministerstwa Zdrowia, jakiej placówce bądź instytucji mogłyby okazać się przydatne te środki.

- Przekazaliśmy pismo do ministerstwa z tą informacją i czekamy na odpowiedź, która placówka, jakie miejsce i gdzie może być potrzebne wsparcie. Chcemy wesprzeć placówki medyczne, natomiast to, do kogo trafią te środki, powierzamy Ministerstwu zdrowia; Czekamy na ich rekomendację - uściśliła Limanówka.

- Wszyscy, zarówno nasi pracownicy, klienci oraz ich rodziny, stoimy w obliczu nowej, trudnej sytuacji i nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość - powiedział cytowany w informacji firmy Agata Meble jej prezes Grzegorz Przondziono, wyjaśniając motywację przekazania 1 mln zł na sprzęt medyczny i środki zabezpieczenia sanitarnego.

PKN Orlen jest kolejną firmą, która finansuję walkę z koronawirusem. Wieczorem 13 marca prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że fundacja działająca przy Orlenie przekaże fundusze na zmagania z koronawirusem. Fundacja @PKN_ORLEN przeznaczy 6 mln zł na walkę z #koronawirus.em — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 13, 2020 Fundacja PKN Orlen, której środki będą przekazane na wspieranie walki z wirusem, to istniejąca od 18 lat organizacja pozarządowa. Jej kluczowym działaniem jest pomoc dzieciom wymagającym specjalistycznej opieki medycznej oraz wspierania placówek służby zdrowia. Pod obecną nazwą jest znana od zeszłego roku. Z kolei Grupa Lotos, podobnie jak Orlen za pośrednictwem własnej fundacji zadeklarowała przekazanie 5 mln złotych na walkę z koronawirusem. Jak poinformował naftowy koncern, pomoc ma polegać m.in. na zakupie sprzętu szpitalnego. Grupa #LOTOS za pośrednictwem #FundacjaLOTOS zadeklarowała przekazanie 5 mln złotych na walkę z #koronawirus.em. Pomoc ma polegać https://t.co/tjPxdSAUY3. na zakupie sprzętu szpitalnego.



Więcej informacji https://t.co/TM0V8x8I92 pic.twitter.com/WEOypMSd6V — Grupa LOTOS (@GrupaLOTOS) March 14, 2020 Chęć pomocy na swojej stronie internetowej ogłosił też Totalizator Sportowy. - Z uwagi na podjęcie działań na rzecz ograniczenia rozwoju koronawirusa w Polsce Totalizator Sportowy informuje o zamknięciu punktów sieci własnej lotto we wszystkich galeriach handlowych, a także części salonów gier na automatach. Zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych jest możliwy w pozostałych punktach sprzedaży, na lotto.pl oraz przez aplikację mobilną. Podjęta została także decyzja o przekazaniu przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej 4 milionów złotych na zakup niezbędnego sprzętu do walki z koronawirusem - czytamy w oświadczeniu. Producent odzieży, firma 4F, na Instagramie ogłosiła akcję 4Fpomaga. W jej ramach firma zadeklarowała przekazywanie 20 proc. obrotu ze sklepu internetowego www.4F.pl dla największego szpitala zakaźnego w Polsce - MSWiA w Warszawie. Więcej o akcji zdradził we wpisie w serwisie społecznościowym twórca i prezes firmy 4F Igor Klaja. Inne firmy również oferują pomoc w walce z koronawirusem. Ciekawą formę wsparcia Polaków w czasie pandemii na swojej stronie internetowej zaproponowała firma Orange. Żeby czas się nie dłużył, firma do końca marca bezpłatnie odkodowała swoim abonentom kilkadziesiąt dodatkowych kanałów telewizyjnych. Orange swoim klientom do końca marca zaoferował również dodatkowe 10 GB internetu. Czytaj też: Ministerstwo Rozwoju przygotowało zalecenia dla placówek handlowych i usługowych W internecie zainicjowana została akcja "PosiłekDlaLekarza". Na Facebooku możemy przeczytać: "W związku z epidemią koronawirusa pracownicy służby zdrowia mają przed sobą jedno z największych wyzwań w swoim życiu. Pomóżmy im, wpłacając pieniądze na posiłki, które będą mogli zamówić za darmo! Prosimy o zgłoszenia restauracje/firmy kateringowe". O zbiórce możemy dowiedzieć się więcej na https://zrzutka.pl/z/DlaLekarza oraz www.twitter.com/DlaLekarza. W Gdyni, Poznaniu, Bytomiu firmy dostarczają jedzenie lekarzom. Lokal usługowy Muszla Gdynia w mediach społecznościowych napisał: "Od dziś codziennie lekarze i personel szpitala mogą od nas za darmo dostać pizzę (na razie umówiliśmy się na 10 szt.), tak żeby mogli się szybko (i smacznie) posilić! Wiemy, że na takie rzeczy jak przygotowanie jedzenia po prostu nie mają czasu!" Ósma Bila Pub&Coffee z Bytomia przygotowała i dostarczył pracownikom oddziału obserwacyjno-zakaźnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu burgery. Firma w mediach społecznościowych zachęca do wsparcia inne bytomskie restauracje. Kolejnym pozytywnym przykładem jest Whiskey in the Jar Poznań, który dostarczył 250 posiłków dla personelu szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Wszystkie te firmy wpisują się w szersze działania różnych koncernów i filantropów na całym świecie, którzy finansują walkę z koronawirusem. W pierwszych dniach marca 12 mld dolarów na walkę z koronawirusem przeznaczył Bank Światowy. Na początku roku Jack Ma, twórca serwisu Alibaba, przekazał na ten cel 14 milionów dolarów.