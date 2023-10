Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego wspiera Centrum Zdrowia Dziecka

W ramach wsparcia firmy członkowskie PZPO - Apollo, Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian, Pirelli - przekazały w 2023 roku 100 sztuk opon dla transportu medycznego Centrum Zdrowia Dziecka.

- Opony osobowe i dostawcze, które przekazaliśmy, oparte są na najlepszych technologiach wypracowanych przez poszczególne firmy członkowskie i jestem pewny, że z powodzeniem będą służyć bezpieczeństwu małych pacjentów, a także, ze względu na swoją energooszczędność, pozwolą oszczędzić na zużyciu paliwa – mówi Jacek Pryczek, prezes PZPO.

Przekazane komplety zimowych opon będą montowane w najbliższym czasie w specjalistycznych samochodach przewożących narządy do transplantacji, autach rozwożących po całej Polsce jedzenie do karmienia pozaustrojowego i wreszcie w karetkach.

– Opony dla Centrum Zdrowia Dziecka przekazujemy już trzeci rok. Bardzo zależy nam, żeby przyczyniały się choć w małym stopniu do sukcesu tej ciężkiej pracy, jaką wykonuje cały personel Centrum. Opona to trzeci najszybciej obracający się element w samochodzie, a od jej kondycji zależy bezpieczeństwo i zdrowie pasażerów. W samochodach dostawczych, które przecież są większe i cięższe od osobowych czy nawet SUVów, opony mają jeszcze trudniejsze zadanie. Ich zły dobór czy jazda na ogumieniu niedostosowanym do sezonu to droga hamowania dłuższa nawet o kilkanaście metrów na mokrej drodze – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.