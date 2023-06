Polska Grupa Energetyczna wspiera parki narodowe

- Magurski Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy to kolejne parki, które dołączyły do wspieranych przez PGE instytucji ochrony przyrody. Obecnie współpracujemy łącznie z 25 instytucjami, w tym z ośmioma parkami narodowymi. Zaangażowanie w działania z zakresu ochrony przyrody to istotny element odpowiedzialności społecznej Grupy PGE, spójny z naszą strategią biznesową - mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Kluczowym projektem realizowanym w Magurskim Parku Narodowym przy współpracy z PGE będą badania telemetryczne i genetyczne prowadzone na populacji nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina.

- Magurski Park Narodowy dziękuje Grupie PGE za wsparcie tych niezwykle istotnych badań naukowych, a także akcji edukacyjnej realizowanej na terenie Parku „Przyroda na wyciągnięcie ręki”. Dzięki współpracy dowiemy się więcej o nadobnicy alpejskiej a edukacja przyrodnicza zyska nowe możliwości - uważa Norbert Kieć, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.