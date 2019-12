Polska firma rozda świąteczne prezenty z pomocą blockchaina

Future Processing bierze udział w akcji organizowanej przez UNICEF.

Klienci gliwickiej firmy mogą zdecydować, jakimi prezentami zostaną obdarowane potrzebujące dzieci.

Niepodważalność operacji zapewnia technologia blockchain.



Według badania zrealizowanego przez firmę Deloitte w 2018 roku, ubiegłoroczne wydatki na bożonarodzeniowe prezenty przeciętnego Polaka wyniosły 532 złote (124 euro). To stanowi około 45 proc. całego świątecznego budżetu.



Także przedsiębiorcy mają swój udział w listopadowo-grudniowym prezentowym boomie. Zbliżający się okres to czas prosperity dla firm przygotowujących prezenty. Przedsiębiorcy kupują upominki, a następnie wręczają je swoim kontrahentom i klientom.



Jak pokazały badania przeprowadzone przez Instytut Badawczy Danae, prezenty odgrywają istotną rolę w relacjach biznesowych. 76 proc. respondentów wskazało, że w okresie 6 miesięcy poprzedzających ankietę (listopad 2017 r.) otrzymało prezent biznesowy. Jednocześnie jedynie 17 proc. oceniło go za zdecydowanie przydatny. Trafienie w gusta partnerów może być sporym wyzwaniem. Firma Future Processing uznała, że pomocny w tym przypadku może okazać się blockchain.



- Szukaliśmy sposobu, aby inaczej okazać wdzięczność i sympatię naszym klientom i partnerom, dobrze pożytkując przy tym środki przeznaczone na prezenty. Zdecydowaliśmy się zaangażować we współpracę z UNICEF - opowiada Michał Sztanga, dyrektor Zarządzający Future Processing.



Akcja "Prezenty bez Pudła" ma stanowić realną pomoc, ponieważ z założenia zakupione produkty wysyłane są tam, gdzie w danym momencie są najbardziej potrzebne.



- Zakup "Prezentu bez Pudła" to forma nietypowej darowizny, za którą UNICEF dostarczy wybrany produkt do kraju, w którym prowadzimy nasze programy. Dzieci otrzymują leki ratujące życie, szczepionki, sprzęt medyczny czy żywność terapeutyczną oraz przedmioty, które poprawiają warunki życia i umożliwiają im naukę - tłumaczy Małgorzata Rychlik, koordynatorka z polskiego komitetu UNICEF.



W tym roku klienci Future Processing, w oparciu o stworzony przez programistów FP system działający w technologii blockchain, wybiorą produkty UNICEF dostępne w dedykowanym serwisie.



Prezenty podzielone są na dwie kategorie: edukacja oraz medycyna. W akcji mogą wziąć udział wszyscy pracownicy firm będących klientami gliwickiej firmy. Każdy z głosujących ma do dyspozycji sześć głosów, które może rozdysponować na poszczególne produkty. Wszystkie oddane głosy zostaną zsumowane i w ten sposób zostanie podjęta decyzja o tym jakie produkty, proporcjonalnie do ilości oddanych na nie głosów, zostaną zakupione z budżetu, który gliwicka spółka przeznacza na ten cel.



- Cała operacja obejmuje trzy proste kroki. Pierwszym jest wybór konkretnych produktów, drugim oddanie głosów, a trzecim radość z dokonanego wsparcia. Zastosowana technologia blockchain gwarantuje pewność uzyskanych wyników - zapewnia Krzysztof Nykiel, lider zespołu inżynierów Future Processing, odpowiadającego za stworzenie blockchainowej platformy, przez którą prowadzona jest akcja.



W 2018 roku produkty humanitarne trafiły do najmłodszych w 68 krajach. Wartość "Prezentów bez Pudła" zakupionych przez firmy i osoby prywatne z Polski wyniosła ponad 1,36 mln zł.



Future Processing to gliwickie przedsiębiorstwo informatyczne wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Firma została założona w 2000 roku przez Jarosława Czaję i posiada wyłącznie polski kapitał. Obecnie zatrudnia ponad 800 osób a jej biura są zlokalizowane w Gliwicach i Opolu.



Future Processing bierze też udział w realizacji projektów kosmicznych. Firma uczestniczyła między innymi w pracach nad polskim satelitą PW-Sat2. Ponadto brała udział w projekcie AMMER, który miał na celu opracowanie oprogramowania wspierającego wspierać automatyzację przetwarzania zdjęć satelitarnych oraz SISPARE, mającym na celu znalezienie rozwiązań algorytmicznych pozwalających na podnoszenie rozdzielczości obrazów satelitarnych.