Polska firma przeznaczyła ponad 200 tys. zł na wsparcie szpitali w walce z pandemią

Reserved, Mohito i Cropp przeznaczyło 10 proc. wpływów ze sprzedaży swoich produktów z kolekcji Eco Aware oraz Joyful na pomoc potrzebującym szpitalom.

Dzięki akcji zakupiono kardiomonitor i defibrylator dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku oraz aparat do prowadzenia resuscytacji u chorych z zatrzymaniem krążenia, znajdujących się pod opieką Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Z kolei Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zyskał niezbędny w czasie epidemii system dekontaminacji powietrza.

LPP od marca 2020 r. podjęło szereg działań wspierających ośrodki zdrowia w walce z epidemią. Do tej akcji dołączyły również bezpośrednio, należące do gdańskiej spółki, marki Reserved, Mohito i Cropp, przeznaczając 10 proc. wpływów ze sprzedaży swoich produktów z kolekcji Eco Aware oraz Joyful na pomoc potrzebującym szpitalom. Dzięki pozytywnej reakcji klientów na prowadzone przez te marki akcje charytatywne, zebrano łącznie ponad 200 tysięcy złotych. Ta kwota trafiła już do szpitali zakaźnych z terenu Trójmiasta oraz Krakowa.

- To dla nas bardzo ważne, że dzięki dodatkowym działaniom podejmowanym przez marki należące do LPP możemy również finansowo wspierać placówki zdrowia, szczególnie z naszego najbliższego otoczenia. W szpitalach, które są na pierwszej linii frontu w walce ze skutkami epidemii, te potrzeby są ogromne. Tym bardziej cieszymy się, że takie inicjatywy, jak przekazanie części wpływów ze sprzedaży produktów z kolekcji naszych marek spotkało się z pozytywną reakcją klientów. Dzięki temu zebrana pula środków wsparła placówki z Krakowa i Gdańska zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ale także umożliwiła rozszerzenie tej pomocy o szpital zakaźny w Gdyni – komentuje Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

