Polomarket ma nowy pomysł na pomoc Ukrainie

Sieć supermarketów Polomarket ogłosiła kolejną inicjatywę wspierającą uchodźców wojennych z Ukrainy. 30 marca sieć startuje z akcją „Kupując, pomagasz”, a zebrane środki przekaże na cel akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy”.

Artykuły będą oznaczone plakatami przy półce, tak aby można było je w łatwy sposób zidentyfikować. Pełna lista będzie dostępna w gazetkach promocyjnych - tradycyjnej oraz online.

Jednocześnie z uruchomionej 9 marca sprzedaży specjalnych toreb zakupowych „Niesiemy pomoc” sieć przekazała już ponad 220 tysięcy złotych Polskiej Akcji Humanitarnej na cel akcji „SOS Ukraina”. Torby ze specjalnym oznaczeniem „Niesiemy pomoc” w języku polskim i ukraińskim dostępne są w sprzedaży we wszystkich sklepach Polomarket. Można je kupić za 2 złote, a cały dochód z ich sprzedaży jest przekazywany PAH. Sieć zamierza zebrać w ten sposób i przekazać Polskiej Akcji Humanitarnej kolejne środki.

Sieć, współpracując z Fundacją Polsat, przekazała do tej pory także ponad siedemnaście ton artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, szkolnych, środków higienicznych i zabawek, które trafiły do uchodźców, w tym dzieci z ukraińskich domów dziecka, przybywających w ośrodku konferencyjnym Ossa pod Rawą Mazowiecką. Pobyt i opiekę nad dziećmi wspiera Fundacja Polsat.

Polomarket to jedna z wielu firm, które aktywnie włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

Grafika: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

WorkPort to portal dedykowany imigrantom zarobkowym. Pozwala on użytkownikowi wybrać rodzaj pracy, skontaktować się z pracodawcą, nie wychodząc z domu wykupić ubezpieczenie, kupić bilet i przyjechać do kraju docelowego.

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004