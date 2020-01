Policjantki pozują do kalendarza. W szczytnym celu

Amazonkami nazywa się kobiety, które podjęły się walki z nowotworem, zwłaszcza z tym atakującym kobiece piersi. Policja w Rzeszowie nie po raz pierwszy angażuje się charytatywnie.

- To już trzecia edycja policyjnego kalendarza, który co roku wspiera charytatywnie wybrany cel. Tym razem karty kalendarza przedstawiają policjantki różnych pionów oraz kobiety pracujące w komendzie wojewódzkiej. Fotografie pokazują funkcjonariuszki w służbie, ale także pokazują je z bardziej prywatnej strony - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Autorzy kalendarza postanowili poświęcić tą edycję kobietom, ponieważ w 2020 r. minie 95. rocznica utworzenia Policji Kobiecej w II Rzeczypospolitej.

(fot. podkarpacka.policja.gov.pl )

Kalendarz jest "o kobietach i dla kobiet." Dlaczego zdecydowano się na walkę z rakiem? - W Polsce z każdym rokiem zwiększa się zachorowalność, jak i umieralność na raka piersi u pań. Jak podkreśla się w komunikacie policji w ciągu roku wykrywa się od 18 do nawet 19 tys. zachorowań. 6 tys. pacjentek w Polsce przegrywa walkę z nowotworem - tłumaczą pomysłodawcy kalendarza.

- Kalendarz 2020 - „Kobiety Kobietom”, to przepiękna inicjatywa podjęta przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - mówiła o kalendarzu Halina Lubera, prezes Stowarzyszenia "Rzeszowski Klub Amazonka." To dla tej organizacji przeznaczony będzie dochód ze sprzedaży części kalendarzy. - Oryginalne ujęcia fotograficzne doskonale oddają piękno pań - policjantek, z jednej strony w pracy codziennej, w umundurowaniu, z drugiej zaś strony w życiu prywatnym, w eleganckich strojach wizytowych. Jesteśmy zaszczycone tym, że wspaniałe kobiety- funkcjonariuszki z KWP w Rzeszowie przyczynią się do wsparcia działalności naszego stowarzyszenia - mówiła jeszcze.

