Polfarmex kolejny raz wsparł ratowników MOPR

Firma farmaceutyczna Polfarmex wsparła Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Przekazała pieniądze na zakup sprzętu niezbędnego ratownikom w ich codziennej pracy.

W ramach umowy sponsorskiej firma farmaceutyczna przekazała MOPR pieniądze m.in. na zakup desek ortopedycznych (Fot. materiały prasowe)

Ratownicy z MOPR tylko w pierwszej połowie tego roku podjęli 134 interwencje, w których poszkodowanych było 365 osób. Dla porównania takich akcji ratunkowych było w całym 2020 roku 253 i ponad 750 poszkodowanych osób. Ratownicy wspierali też akcje innych służb m.in. WOPR, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Wsparcie przekazane przez Polfarmex ratownikom z MOPR to kolejny element w realizacji naszej strategii odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy dumni z faktu, że wspierając ratowników na Mazurach w ich niezwykle odpowiedzialnej pracy, jaką jest niesienie pomocy, możemy w pewnym stopniu przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich – mówi Maciej Aksman z Polfarmex.

W ramach umowy sponsorskiej firma farmaceutyczna przekazała MOPR pieniądze na zakup desek ortopedycznych, tzw. speed block’ów, czyli urządzenia do unieruchamiania głowy, plecaków medycznych, elektrod do defibrylatorów zewnętrznych AED oraz butli z tlenem medycznym.

Sprzęt ten ratownicy będą wykorzystywali w swojej codziennej pracy. W jej ramach udzielają pierwszej pomocy - od drobnych urazów poprzez stany nagłe, ratują w sytuacji zagrożenia życia, pomagają w przypadku zdarzeń związanych z chorobami przewlekłymi, transportują do szpitala. Kolejnym zadaniem MOPR jest ratownictwo jachtowe. Na Mazurach operuje ok. 6 tys. łodzi i jachtów. Ratownicy pomocy udzielają także w nocy dzięki temu, że łodzie ratunkowe są wyposażone w kamery termowizyjne. Udzielają się również w szkołach, gdzie przekazują młodym ludziom zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zabezpieczają także organizację imprez miejskich oraz sportowych.

– Dla nas każda forma wsparcia jest ogromnie ważna. Nasza sprawność i szybkość działania to jedno, ale równie istotne jest odpowiednie wyposażenie. Nowoczesne łodzie, sprzęt medyczny, materiały opatrunkowe to realne koszty. Bez nich nie da się skutecznie nieść pomocy potrzebującym. Nasza służba nie ogranicza się tylko do jezior i wodnych szlaków. Niesiemy pomoc wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Mazury zawsze przyciągały rzesze turystów, ale ostatnie dwa lata obserwujemy gwałtowny wzrost liczby osób wypoczywających na jeziorach. I to oznacza więcej pracy dla wszystkich służb ratunkowych. Dlatego cieszymy się, że coraz więcej firm angażuje się we wsparcie naszego wspólnego bezpieczeństwa – mówi Jarosław Sroka, dyrektor biura MOPR.

To nie jedyna pomoc jaką Polfarmex w ostatnim czasie przekazał na rzecz służb ratowniczych. W czerwcu 2021 specjalistyczna odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej od firmy trafiły do ratowników z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

