Poczta Polska po raz kolejny wspiera walkę z koronawirusem

Poczta Polska zrealizowała we wrześniu dostawy specjalistycznego sprzętu do ponad 360 szpitali na terenie całego kraju.

Autor:jk

• 22 paź 2020 13:20





Poczta Polska dostarczyła do Warszawy zestawy łóżek niezbędne przy tworzeniu na Stadionie Narodowym szpitala tymczasowego (Fot. mat. pras.)

- Poczta Polska po raz kolejny wsparła Ministerstwo Zdrowia i zrealizowała dostawy specjalistycznego sprzętu do szpitali. Nasza firma raz jeszcze udowodniła swoją strategiczną rolę w działaniach na rzecz Państwa i Obywateli - mówi Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej.

Spółka oprócz transportów w ramach usługi przesyłki paletowej świadczyła również odpłatnie dla Ministerstwa Zdrowia usługi magazynowania i konfekcjonowania środków ochrony indywidualnej.

Ponadto Poczta Polska dostarczyła do Warszawy zestawy łóżek niezbędne przy tworzeniu na Stadionie Narodowym szpitala tymczasowego.

Walka z COVID-19

Poczta Polska od marca 2020 r. podejmuje intensywne działania na rzecz instytucji walczących z pandemią. W ramach „Akcji specjalnych” firma dostarczyła już płyny dezynfekujące do szpitali, przychodni, policji i straży granicznej oraz placówek oświatowych.

Z kolei fundacja „Pocztowy Dar" zakupiła specjalistyczny sprzęt medyczny - analizator immunologiczny, który trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Przy pomocy analizatora można dokładnie określić poziom przeciwciał Anty- SARS-CoV-IgA, Anty-SARS-CoV-IgG w osoczu krwi pochodzącym od ozdrowieńców i dzięki temu przygotować odpowiednie dawki leczniczego osocza, które będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. Urządzenie wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do wykonywania badań kosztowało ponad 330 tys. zł. Pieniądze na zakup pochodziły z funduszy spółek z grupy Poczty Polskiej.

Bezpieczeństwo pracowników

Polska poczta dba również o bezpieczeństwo pracowników. Do tej pory pocztowcy otrzymali milion maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania, ponad 600 tys. maseczek jednorazowych oraz ponad 80 tys. przyłbic plastikowych. Ponadto spółka zakupiła około 775 tys. żeli do dezynfekcji rąk w podręcznych opakowaniach oraz blisko 60 tys. szt. płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz prawie 11,5 mln par rękawiczek jednorazowego użytku.

Dodatkowo, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia w pocztowych placówkach zostały zainstalowane przesłony oddzielające obsługę od klientów.

