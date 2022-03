PKL dołączają do firm wspierających uchodźców

Polskie Koleje Linowe dołączyły do firm oferujących pomoc na rzecz Ukrainy. PKL postanowiły przekazać całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży skipassów, biletów oraz skorzystania z oferty gastronomicznej w ośrodkach grupy w najbliższą niedzielę 20 marca, na rzecz uchodźców.

km

• 18 mar 2022 14:59





Kolejka na Kasprowy Wierch (fot. Maksym Harbar/Unsplash)

REKLAMA

Całkowity przychód uzyskany we wszystkich ośrodkach Grupy PKL (Kasprowy Wierch, Gubałówka, Jaworzyna Krynicka, Palenica, Mosorny Groń i Góra Żar) 20 marca (niedziela), zostanie przekazany potrzebującym osobom z Ukrainy.



- Nasze wsparcie obejmuje pomoc zarówno przy zakwaterowaniu, zapewnieniu wyżywienia, pomocy medycznej, psychologicznej, jak też w przyszłości zatrudnienia czy edukacji. Zaprosimy też objęte opieką osoby z Ukrainy przebywające w regionie do naszych ośrodków, by nieco umilić im czas w tej bardzo trudnej dla nich rzeczywistości. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy pomóc potrzebującym sąsiadom, którzy stanęli w obliczu tragedii - wyjaśnia Daniel Pitrus z PKL.

PKL są ponadto w kontakcie ze sztabem zarządzania kryzysowego w powiecie tatrzańskim, a także z tymi przedsiębiorcami, którzy we własnych domach, ośrodkach i pensjonatach oferują schronienie uchodźcom.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Fundusz Pomocy Ukrainie

PKL są jedną z wielu firm, które włączyły się w pomoc Ukraińcom. Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej uruchomiony został Fundusz Pomocy Ukrainie, na który już trafiają pieniądze.

Dodatkowo Personnel Service wraz z partnerami, Pracodawcami RP oraz Polish-Ukrainian Chamber of Commerce, rozpoczął kampanię skierowaną do obywateli Ukrainy o aplikacji Workport, dzięki której mogą szybko znaleźć pracę oraz uzyskać inne formy wsparcia, ale także znaleźć darmowe miejsca noclegowe na terenie całej Polski.

źródło: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Oprócz tego użytkownik jeszcze w drodze może znaleźć zakwaterowanie na podstawie opinii innych użytkowników, założyć konto bankowe, na które będzie wpływać wynagrodzenie, a potem wysłać przelew międzynarodowy do rodziny i bliskich bezpośrednio przez aplikację.

Wpłat na cele humanitarne można dokonywać na następujące numery kont:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza „pomoc Ukrainie”, bank BNP Paribas:

PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych:

KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

Numer IBAN: litery PL 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.