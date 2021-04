Philip Morris Polska z prestiżowym certyfikatem

Philip Morris Polska został drugą firmą w Polsce wyróżnioną certyfikatem zrównoważonego zarządzania wodą Alliance for Water Stewardship (AWS). Działania prowadzone przez firmę to nie tylko racjonalna gospodarka wodna, ale także czynności aktywizujące pracowników do zmian.

Tytoniowa firma została wyróżniona m.in. za program program „Happy Parents” (fot. Pixabay)

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi prowadzona przez Philip Morris International koncentruje się na 5 obszarach certyfikatu AWS, do których zaliczają się: „dobre zarządzanie wodą”, „zrównoważony bilans wodny”, „dobra jakość wody”, „ważne obszary związane z wodą” oraz „bezpieczna sanitacja wody i higiena dla wszystkich”.

Na działania składają się m.in. programy sadzenia drzew mające na celu ochronę i utrzymanie zdrowego ekosystemu wodnego na terenach zielonych krakowskiego zakładu (w 2019 roku zostało posadzonych 20 drzew, a do końca 2021 planowane jest posadzenie następnych 15), cykliczne warsztaty dla pracowników czy współpraca prowadzenie kampanii informacyjnych z dostawcą usług wodnych - Wodociągami Miasta Krakowa.

Ponadto firma wdrożyła praktyki zmierzające do optymalizacji wykorzystania wody, m.in. instalując w krakowskiej fabryce dodatkowe wodomierze do monitorowania i wykrywania wycieków. Jak pokazują analizy, od 2019 roku tylko w jednym z działów Philip Morris Polska zmniejszono zużycie wody aż o 22 proc.

Realizowane inicjatywy pro-środowiskowe Philip Morris International stanowią integralny element globalnej strategii firmy, którą określa wizja „przyszłości bez dymu tytoniowego”.

- Produkty o potencjalnie obniżonym ryzyku dla pełnoletnich palaczy są filarem transformacji biznesowej Philip Morris International. Ma ona złożony charakter, ponieważ obejmuje także działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Już teraz w Polsce możemy pochwalić się znaczącymi dokonaniami w tym zakresie. Cieszymy się również, że możemy realizować nasze cele, jak choćby racjonalne gospodarowanie zasobami wody, wspólnie z naszymi partnerami, przynosząc w ten sposób korzyść dla całej gospodarki krajowej” – wyjaśnia Wojciech Niewierko, członek zarządu ds. relacji zewnętrznych Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Pro-środowiskowe oraz pro-pracownicze działania Philip Morris Polska zostały dostrzeżone w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”. Oprócz samego certyfikatu Alliance for Water Stewardship firmę wyróżniono za skuteczne egzekwowanie zasady parytetu płci w procesach rekrutacyjnych; wdrożenie systemu kafeterii benefitów dla pracowników oraz kampanię „Benefity w Moich Rękach”; program mentoringowy „Siła Mentoringu”; zasiłek opiekuńczy dla pracowników w czasie lockdownu; w kategorii „Praktyk długoletnich” uwzględniono działania polegające na stałym zwiększaniu liczby kobiet na stanowiskach zarządczych; program „Happy Parents” oraz status jedynej firmy w Polsce z Certyfikatem Równych Płac.

