PGE Obrót pomaga kobietom z rakiem piersi

Wystawa była ostatnią częścią projektu terapeutycznego, w ramach którego podopieczne Fundacji oraz wolontariusze z łódzkiego oddziału PGE Obrót, spółki z grupy kapitałowej PGE, spotykali się na warsztatach. W trakcie warsztatów m.in. rozmawiano o tym jak pokonywać trudności oraz propagowano wiedzę na temat zapobiegania i leczenia raka piersi.

Oprócz merytorycznych spotkań postawiono również na integrację. Wolontariusze z PGE Obrót wraz z podopiecznymi Fundacji zwiedzili elektrownię Wodną w Smardzewicach należącą do PGE Energia Odnawialna.

- Byliśmy przekonani, że nasza energia da siłę i moc do działania koleżankom z Fundacji Pełną Piersią, ale już pierwsze spotkanie kazało nam zweryfikować to stanowisko. Okazało się, że Amazonki mają ogromne pokłady energii, wzajemnej życzliwości i radości życia, i że to my moglibyśmy czerpać siłę do działania od nich – mówi Edyta Komorowska z łódzkiego oddziału PGE Obrót, zaangażowana w organizację całego przedsięwzięcia.

Zwieńczeniem projektu była niezwykła sesja zdjęciowa we wnętrzach PGE Obrót oraz zabytkowej sali marmurowej PGE Dystrybucja, w której wystąpiły 23 kobiety na różnym etapie leczenia onkologicznego.

Autorką sesji jest łódzka fotografka Paulina Kotulska – Chwalewska. Zdjęcia ukazują kobiety w stylizacjach z XIX wieku, z lat 50-tych, 70-tych, kobiety współczesne, a także kobiety z dalekiej przyszłości.

Finałem akcji jest wystawa zdjęć zorganizowana w siedzibie oddziału PGE Obrót w Łodzi.

- Panie na przedstawionych fotografiach łączy niewiarygodna kobiecość, wrażliwość

i szacunek do życia, praca, macierzyństwo, ale również choroba. Kobiety po mastektomiach, chemioterapiach, radioterapiach, często nie akceptują zmian swojego ciała. Takie sesje jak ta, pomagają odbudować poczucie własnej wartości i piękna. Jest to swoista fototerapia – dodaje Edyta Komorowska.

PGE Obrót to spółka zajmująca się handlem energią elektryczną, wchodzi w skład grupy PGE.