PepsiCo nadal wspiera walkę z COVID-19. Na ten cel wyda sporo kasy

Polski oddział światowego producenta żywności i napojów wspiera walkę z koronawirusem.

Na początku kwietnia firma poinformowała o przekazaniu 3,3 mln zł na działania pomocowe w Polsce w ramach akcji #WzywamyPosiłki.

Teraz ogłasza kolejną fazę niesienia pomocy medykom.

- W PepsiCo chcemy nieść pomoc i to czynimy. Jesteśmy firmą z sektora spożywczego, dlatego nasze działania w sposób świadomy koncentrujemy na zapewnianiu żywności dla najbardziej potrzebujących grup społecznych. W tym trudnym okresie staramy się przede wszystkim wspomagać niezwykle zaangażowany w walkę z pandemią personel medyczny, który z uwagi na długie godziny pracy nie ma czasu ani zasobów na przygotowywanie posiłków – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Oprócz tego pomagamy wybranym grupom w lokalnych społecznościach, do których zaliczamy osoby starsze oraz naszych partnerów z branży gastronomicznej. To właśnie teraz jakość ich życia uległa znacznemu pogorszeniu, stąd potrzeba naszej specjalnej uwagi i wsparcia – dodał Michał Jaszczyk.

fot. PepsiCo

W drugim etapie pomocy, pracownicy firmy w wewnętrznym głosowaniu zdecydowali, że firma wesprze Fundusz Interwencyjny Fundacji WOŚP. Fundacja WOŚP to organizacja aktywnie włączająca się w pomoc w walce z Covid-19, która m. in. sprowadziła do Polski trzy samoloty z transportem sprzętu medycznego, kupiła 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów, 2,6 mln trójwarstwowych maseczek chirurgicznych, 75 000 przyłbic i 10 000 masek sportowych, które mogą służyć w charakterze wielorazowych masek ochronnych. Sprzęty kupowane przez WOŚP trafiają do szpitali, domów pomocy społecznej i stacji pogotowia ratunkowego. Dzięki środkom przekazanym przez PepsiCo Polska Fundacja WOŚP będzie mogła wesprzeć jeszcze większą liczbę osób.

Oprócz wpłaty na WOŚP, zainicjowana została lokalna odsłona programu 2:1, realizowanego we współpracy z Fundacją PepsiCo, charytatywnym ramieniem firmy. Program polega na tym, że Fundacja PepsiCo zobowiązała się podwoić każdą kwotę, jaką pracownicy w sposób dobrowolny przekażą z majowego wynagrodzenia na rzecz Funduszu Interwencyjnego WOŚP. Do chwili obecnej 172 pracowników PepsiCo Polska przekazało darowizny o wartości 31 650 zł, co wraz z podwojeniem kwoty przez Fundację PepsiCo w wysokości 63 300 zł daje łączną sumę 94 950 zł. Dodatkowo, we współpracy z partnerem, firmą AmRest (właścicielem m.in. marek KFC, Pizza Hut oraz Burger King), PepsiCo Polska rozdysponowała 13 tys. posiłków, które dostarczone zostały do personelu medycznego. Podobna akcja zostanie przeprowadzona z firmą Glovo, dzięki której do szpitali dostarczonych zostanie kolejne 14 tys. posiłków w kilkunastu miastach w Polsce. Środki na oba przedsięwzięcia zostały przekazane przez Fundację PepsiCo. fot. PepsiCo Ze środków własnych PepsiCo Polska ufunduje dalsze 21 tys. posiłków. Ponad 3,5 tys. posiłków trafi do osób starszych. Ta grupa otrzyma żywność dzięki współpracy PepsiCo z Legią Warszawa

i Fundacją Legii Warszawa, która w ramach akcji #GOTOWIDOPOMOCY ciepłe posiłki dostarcza warszawskim seniorom. Poza tym, do 3000 punktów gastronomicznych w całym kraju trafi kolejna transza ponad 600 tys. butelek napojów produkowanych przez PepsiCo (co łącznie z wcześniej przekazaną partią daje ponad 1 mln butelek napojów). Restauratorzy będą mogli wydawać je jako gratisy do zamówień realizowanych na wynos, co pozwoli zachęcić konsumentów do częstszych zamówień. Dodatkowo, wybrana grupa 70 lokalnie działających podmiotów gastronomicznych współpracujących z PepsiCo otrzyma wsparcie finansowe, które przeznaczone zostanie na przygotowanie 10 tys. posiłków dla walczących z pandemią pracowników lokalnych służb medycznych. Na początku kwietnia PepsiCo poinformowała o przekazaniu 3,3 mln zł na działania pomocowe w Polsce, które obejmowały przede wszystkim dostawę produktów spożywczych i napojów do polskich szpitali i innych placówek medycznych w ramach akcji #WzywamyPosiłki oraz w ramach działań bezpośrednich. Dodatkowo bezpłatnie przekazała 400 tys. butelek napojów partnerom z sektora gastronomicznego, jednego z najbardziej dotkniętych skutkami zamrożenia gospodarki. Lista firm, które zaangażowały się w walkę z COVID-19 jest coraz dłuższa. Niedawno o swoich działaniach poinformowała spółka ICT Poland, właściciel marki Foxy czy należąca do koncernu LPP sieć odzieżowa Mohito. - Współpracujemy z UNICEF-em w Polsce od ponad 10 lat. Teraz w tym trudnym czasie też postanowiliśmy być razem w walce z koronawirusem, przekazując na ten cel 250 000 złotych - mówi Tomasz Walicki, dyrektor marketingu ICT Poland. Z kolei marka Mohito należąca do polskiej firmy odzieżowej LPP podsumowała pierwszy etap akcji charytatywnej, w ramach której 10 proc. ze sprzedaży kolekcji Eco Aware trafiło do krakowskich szpitali. Już po trzech tygodniach od jej ogłoszenia firma przekazała na pomoc placówkom medycznym ponad 100 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa.

