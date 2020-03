Pascal Daloz nowym dyrektorem ds. operacyjnych w Dassault Systèmes

Dassault Systèmes jest międzynarodowym przedsiębiorstwem z siedzibą we Francji, specjalizującym się w oprogramowaniu do projektowania i wizualizacji 3D oraz do zarządzania cyklem życia produktów.

Jako dyrektor ds. operacyjnych, Pascal Daloz będzie kierował Komitetem Wykonawczym ds. Operacyjnych (Executive Operations Committee), tj. nową jednostką organizacyjną. Będzie ona wspierała dążenie spółki do wprowadzania innowacji w dziedzinach takich jak biotechnologia i ochrona zdrowia, niektóre gałęzie produkcji przemysłowej, infrastruktura czy rozwój miast.

Pascal Daloz będzie koordynował proces decyzyjny na poziomie operacyjnym dla wszystkich strategicznych obszarów przedsiębiorstwa, w tym dla platformy 3Dexperience i jedenastu marek, współpracy z przemysłem, obecności firmy na świecie, HR i administracji.

- Ogromna wiedza Pascala na temat Dassault Systèmes oraz jego umiejętności z różnych dziedzin, m.in. nauk ścisłych i inżynierii, są wielkim atutem, który pomoże mu pełnić jednocześnie obydwie funkcje: dyrektora ds. operacyjnych i dyrektora finansowego - zaznacza Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor deneralny Dassault Systèmes. - Jego nominacja odzwierciedla również nasz plan dotyczący przyszłości przedsiębiorstwa, z zachowaniem ciągłości zarządzania i wizji, jaką mają jego liderzy. W ciągu zaledwie dwóch lat pracy jako dyrektor finansowy, Pascal opracował nowe cele strategiczne i finansowe spółki.

Pascal Daloz ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu strategiami i innowacjami technologicznymi. Pracę w Dassault Systèmes rozpoczął w 2001 r. jako wiceprezes ds. badań i rozwoju, zarządzający rozwojem rynkowym.

W 2003 r. został mianowany wiceprezesem ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, a w 2007 r. wiceprezesem wykonawczym ds. strategii i marketingu.

W 2010 r. Pascal Daloz został odpowiedzialny za wszystkie marki przedsiębiorstwa, początkowo jako wiceprezes wykonawczy ds. strategii przedsiębiorstwa i rozwoju rynkowego, a następnie, w 2014 r., jako wiceprezes wykonawczy ds. marek i rozwoju przedsiębiorstwa. W 2018 r. został mianowany dyrektorem finansowym i dyrektorem wykonawczym ds. strategii.

Pascal Daloz rozpoczął swoją karierę w 1992 r. jako konsultant ds. technologii i analityk technologii wspierających sprzedaż w Credit Suisse. Ukończył École des Mines de Paris w Paryżu. Wspólnie z innymi autorami opracował kilka pozycji książkowych na temat innowacyjności. W 2010 r. otrzymał nagrodę Hermès de l’Innovation za zasługi w organizowaniu relacji w miejscu pracy.