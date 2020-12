Odpowiedzialność biznesu na czterech poziomach

CSR mamy wbudowany w naszym DNA. Pandemia mogła co najwyżej wzmocnić pewne kwestie. Mamy bardzo trudną sytuację – przekroczyliśmy wszystkie bezpieczne granice, jeśli chodzi o budżet państwa, a inflacja rośnie. Jeżeli zatem firma daje podwyżki, gdy zysk jest niepewny, a także przeznacza parę milionów na pomoc dla innych, to - moim zdaniem - pokazuje swoje prawdziwe oblicze - mówi Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie.

Pojawiają się opinie, że w niektórych firmach CSR to narzędzie marketingowe - tańsze i skuteczniejsze. Rzeczywiście?

Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie: - W Budimeksie nie traktujemy CSR-u jako elementu marketingu, ale kręgosłup naszej przyzwoitości.

Duże znaczenie ma dla nas przymiotnik „społeczny” - podchodzimy do niego bardzo poważnie. Operujemy tu i teraz – płacimy podatki CIT i PIT, ale też współpracujemy z lokalnymi społecznościami czy naszymi podwykonawcami.

Oczywiście musimy z punktu widzenia akcjonariuszy kreować wartość akcji Budimeksu czy konkretnego przychodu i EBIT firmy, ale - z drugiej strony, nie odchodząc od koncepcji liczenia zysku - działamy na rzecz społeczeństwa.

Ten trend jest mocno widoczny na amerykańskim rynku, gdzie spółki mają swoją wizję i misję, dlatego też tworzą strategię odpowiedzialności społecznej biznesu.

Jaką strategię ma Budimex?

- Działamy kompleksowo na czterech poziomach. Pierwszy dotyczy całej grupy Budimex. To polityka compliance, dbałość o środowisko naturalne czy rozliczanie się z kontrahentami i podwykonawcami. Współpraca z tymi ostatnimi jest dla nas bardzo ważna, ponieważ są oni podstawą naszego biznesu. W szczycie pracuje dla nas blisko 10 tys. podwykonawców zatrudniających 100 tys. osób, które . To polskie firmy, które wspieramy.

W jaki sposób?

- Pomagamy im się zabezpieczyć i stworzyć bezpieczne warunki pracy. Przykładowo kupujemy sprzęt BHP, na który ich nie stać. Edukujemy ich również, w jaki sposób działać, by uchronić się przed wypadkami. Pomagamy rodzinom pracowników podwykonawców poszkodowanych w sytuacjach losowych: chorobach, wypadkach itp.

Jakie inne działania CSR podejmujecie?

- Drugi obszar to działania charytatywne. W firmie działa program „Grant na Wolontariat”, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły przez cały rok. Wnioski są omawiane podczas kwartalnych spotkań komitetu CSR, który przyznaje granty na ich realizację.

Kryteria wyboru są dwa. Projekt musi mieć społeczny charakter oraz powinien angażować pracowników Budimeksu lub podwykonawców. Im więcej osób wyrazi chęć udziału w przedsięwzięciu, tym większa szansa, że projekt zostanie wybrany. Zależy nam, by pracownicy wykorzystywali swoje umiejętności i poświęcali swój na wolontariat.

Trzeci poziom naszej aktywności w obszarze CSR to relacje społeczne z sąsiadami naszych budów, czyli z gminami i wsiami. Staramy się być obecni tam, gdzie budujemy nasze autostrady. Bywa, że nie specjalnie utrudniamy w jakiś sposób życie naszym sąsiadom. Nie zostawiamy ludzi samym sobie, ale pomagamy im rozwiązać problem. Zawsze szukamy korzystnych rozwiązań dla lokalnego środowiska.

Co więcej: stworzyliśmy specjalne procedury, dzięki którym wiemy, jak współpracować z lokalnymi społecznościami, jak dbać o relacje i w jaki sposób rozwiązywać problemy. Cokolwiek się wydarzy, jesteśmy na to przygotowani i poświęcamy temu dużo uwagi

Współpracujemy również z fundacjami i organizacjami pozarządowymi. Godną uwagi inicjatywą jest wsparcie, którego udzieliliśmy razem z naszym dostawcą – firmą Drutex. Przekazaliśmy łącznie ponad 3 mln zł na pomoc dla szpitali, Domów Pomocy Społecznej i innych jednostek opieki zdrowotnej.

Druga akcja, której byliśmy prekursorami, to „Nie zwalniajmy”. Mimo że wypracowaliśmy kompromis ze związkami zawodowymi – wynegocjowaliśmy warunki potencjalnych zwolnień, to jednak zdecydowaliśmy, że bez względu na sytuację finansową firmy i - niezależnie od poziomu zysku - chcemy zachować wszystkie miejsca pracy.

Strefa Rodzica w Piotrkowie Trybunalskim (Fot. mat. pras.)

Czego dotyczy czwarty poziom działań w obszarze CSR?

- Stanowią go konkretne programy, które prowadzimy od dłuższego czasu. Pierwszy to Strefa Rodzica. Dotychczas zbudowaliśmy w 34 szpitalach miejsca, które umożliwiają rodzicom chorych dzieci spędzenie wspólnego czasu w godnych warunkach. Zdarza się bowiem, że opiekunowie odpoczywają na materacach rozłożonych obok łóżek swoich pociech.

Chcieliśmy temu zapobiec i stworzyliśmy specjalne strefy, gdzie rodzice mogą sobie zrobić kawę czy herbatę. Mogą też podgrzać posiłki w mikrofalówce i odpocząć na kanapie.

Innym programem jest Hello ICE - edukacyjny projekt skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Jego celem pozostaje poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niedawno przenieśliśmy projekt do internetu, wcześniej realizowaliśmy go tylko i wyłącznie stacjonarnie.

Zachęcamy ludzi, aby wskazywali niebezpieczne miejsca na trasie do szkoły. O weryfikację zgłoszeń prosimy wydziały komunikacji w urzędach miejskich. Gdy otrzymujemy potwierdzenie, że określone miejsce jest niebezpieczne, włączamy je do naszego programu.

Warto dodać, że zaczęliśmy malować na drogach pasy 3D. Na razie znajdują się w czterech miejscowościach: Miechowie, Lesznowoli, Bartoszycach i Sanoku, kolejne dwa trójwymiarowe przejścia dla pieszych są natomiast w przygotowaniu. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie tworzenia pasów 3D na taką dużą skalę w Polsce.

Drugim elementem tego projektu są programy edukacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze, które przygotowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Edukacji. Nauczyciele mogą wykorzystać gotowe scenariusze na lekcjach wychowawczych.

Dlaczego warto prowadzić działania w dziedzinie CSR?

- Trudne pytanie... To tak, gdyby zapytać kogoś, dlaczego warto być porządnym. Odpowiedź będzie ta sama – po prostu warto. Właśnie dlatego traktujemy odpowiedzialność społeczną poważnie.

Prowadzimy działania CSR, bo chcemy dać coś od siebie i zostawić coś po sobie. Staramy się również sprostać oczekiwaniom pokolenia Z, które wchodzi na rynek pracy. Osoby te przywiązują dużą wagę do społecznej odpowiedzialności – szukają firm, w których mogą realizować swe pasje oraz spełniać się zgodnie z własną wizją świata.

Akcja #DomZSerca. Budimex buduje dom dla pani Magdy z Radomska i jej rodziny (Fot. mat. pras.)

Czyli przygotowujecie projekty, w które mogą zaangażować się pracownicy?

- Opowiem pewną historię. Gdy pracowałem w General Electric, konkurencyjna fabryka miała po sąsiedzku stołówkę dla wszystkich pracowników. Włosi mieli jednak inne podejście – u nich kadra kierownicza siedziała przy stole, na którym znajduje się obrus i srebrne sztućce, a pracownicy mieli plastikowe noże i widelce. U nas czegoś takiego nie ma.

Zanim wdrożymy jakikolwiek program, musimy mieć zgodę prezesa. Podczas rozmowy pierwsze pytanie, które pada, dotyczy tego, czy jest on stworzony dla ludzi czy kadry zarządzającej. Jeżeli dla pracowników, możemy myśleć o jego realizacji i "kaskadowaniu" go w górę. Żaden program w Budimeksie nie zaczyna się od menedżerów.

Czy zainteresowanie działaniami CSR ze strony pracowników jest duże?

- Zdecydowanie tak. Widać to chociażby w liczbie wniosków, które otrzymujemy w ramach programu „Granty na wolontariat”.

Ludzie są czujni i widzą, co dzieje się w społecznościach, w których działają albo w ich okolicy. Trudno dokładnie określić, ile osób zgłasza do nas swe pomysły, ale na pewno moglibyśmy liczyć je w setkach. Warto też podkreślić, że przy danym projekcie pracuje często kilkadziesiąt osób.

Zainteresowanie pracowników potwierdza jeden z projektów, w który jesteśmy zaangażowani. Mamy pewną pulę pieniędzy przeznaczoną na pomoc dla ludzi w potrzebie. To nasi pracownicy wskazują osoby potrzebujące wsparcia. Staramy się w pierwszej kolejności brać pod uwagę najbliższe otoczenie naszego zespołu.

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że pracownicy Budimeksu nie potrzebują pomocy socjalnej – dzielimy się z nimi zyskiem, ale ich rodziny mogą być w innej sytuacji. By im pomóc, uruchomiliśmy specjalny budżet. Przeznaczamy go na przykład na zakup komputera, sfinansowanie operacji czy rehabilitacji. Poprzez tę akcję sprawiamy, że ludzie są bardziej wrażliwi i wyczuleni na to, co dzieje się w ich otoczeniu.

W jakie jeszcze inicjatywy angażują się pracownicy?

- Część z nich zdecydowała się na urlop, by wziąć udział w akcji szycia maseczek dla społeczności, w której mieszkają albo dla podwykonawców. Nasi ludzie pomagali również stworzyć boksy do izolacji chorych w szpitalu zarządzanym przez MSWiA.

Kolejny przykład, pokazujący zaangażowanie pracowników, to akcja #DomZSerca. Budujemy dom dla pani Magdy z Radomska i jej rodziny. Ludzie z kilku budów zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup prezentów mikołajkowych dla dzieci. To oni wyszli z inicjatywą i sami od siebie przygotowali prezenty.

W budowę tego domu zaangażowali się nie tylko pracownicy, ale także inne firmy…

- Tak. To bardzo ciekawy projekt, który pokazuje, że odpowiedzialność społeczna może się rozprzestrzeniać.

W budowę domu dla pani Magdy włączyły się firmy z naszego otoczenia, zajmujące się sprzedażą artykułów wyposażenia wnętrz - m.in. OBI, MDD, Black Red White czy Euro RTV AGD. Skoro udało nam się zjednoczyć przy tym projekcie, to może wspólnymi siłami zrobimy coś jeszcze... Razem możemy więcej.

CSR mamy wbudowany w naszym DNA - mówi Cezary Mączka (Fot. mat. pras.)

Czy pandemia sprawiła, że odpowiedzialność społeczna nabrała na znaczeniu?

- Myślę, że nie. CSR mamy wbudowany w naszym DNA. Pandemia mogła co najwyżej wzmocnić pewne rzeczy. Mamy bardzo trudną sytuację – przekroczyliśmy wszystkie bezpieczne granice, jeśli chodzi o budżet państwa, a inflacja rośnie.

Jeżeli zatem firma daje podwyżki, gdy zysk jest niepewny, a także przeznacza parę milionów na pomoc dla innych, to - moim zdaniem - pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Dlatego też uważam, że pandemia jedynie wzmocniła dotychczasowe działania.

Na przykład?

- Przykładem jest nasze wsparcie dla podwykonawców, którego udzielaliśmy jeszcze przed pandemią. Teraz działania pomocowe nasiliły się. Edukujemy ludzi – pokazujemy, jak bezpiecznie pracować w obecnych czasach. W zorganizowanych przez nas webinarach brało udział aż 2 tys. osób. Dodam tylko, że większe zainteresowanie wzbudziło jedynie spotkanie z zarządem.

Finansujemy ponadto zakup sprzętu dezynfekującego, przyłbic oraz maseczek. Pomagamy też pracownikom zabezpieczyć się i zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Stworzyliśmy specjalną aplikację, gdzie ludzi zgłaszają potencjalne ryzyka. Powstały również Zespoły Kontroli Zakażenia Epidemiologicznego, których członkowie pracują 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00. Zgłaszają się do nas ochotnicy – nie każdy chce spędzać weekendy w pracy. Zainteresowanie jest jednak spore.

Przeprowadziliśmy również blisko 3 tys. testów PCR na koronawirusa i 5 tys. testów antygenowych. Wszystko po to, by wyeliminować osoby bezobjawowe, a praca mogła być komfortowa.

Pojawiają się opinie, że nie każdy zarząd, menedżer czy pracownik rozumie, czym tak naprawdę jest CSR. Czy ta świadomość jest konieczna, by być firmą odpowiedzialną społecznie?

- Świadomość, czym jest CSR, jest ważna. Uważam jednak, że najważniejsza pozostaje osobowość kadry zarządzającej.

Być może zabrzmi to banalnie, jeśli jednak jesteśmy dobrymi i wrażliwymi ludźmi, którzy potrafią dostrzec osoby potrzebujące i chcemy podzielić się z nimi tym, co mamy, to uda nam się stworzyć firmę odpowiedzialną społecznie.

Są spółki, które mają świetne wyniki finansowe, ale ich właściciele patrzą tylko i wyłącznie kategoriami biznesowymi – dla nich produkt czy usługa, którą sprzedają, jest wartością samą w sobie. Oni nie będą czuć potrzeby kreowania dodatkowej wartości dookoła tego.

Wracając jeszcze do pokolenia Z, o których wcześniej pan wspomniał. Czy fakt, że Budimex jest firmą odpowiedzialną społecznie i prowadzi działania CSR w wielu obszarach pomaga w rekrutacji?

- Myślę, że tak. W naszych ofertach pracy umieszczamy informacje o benefitach, które oferujemy pracownikom. Oprócz prywatnej opieki, szkoleń, dodatkowego dnia wolnego w dniu urodzin wymieniamy także wolontariat pracowniczy.

Pokazujemy kandydatom, że pozwalamy naszym ludziom realizować swe pasje. To zdecydowanie pomaga - co wybrzmiewa podczas rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci dopytują o szczegóły podczas spotkania.