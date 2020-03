Od dekady wspierają aktywizację zawodową kobiet na świecie

Już ponad 400 tys. kobiet wzięło udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych w ramach programu „Sukces to JA” - największej inicjatywy wspierającej kobiety na rynku pracy, realizowanej przez Coca-Cola Polska i Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Celem programu jest wzmocnienie pozycji kobiet oraz poprawa ich sytuacji ekonomicznej poprzez wsparcie i aktywizację zawodową. Równie ważnym elementem programu jest budowanie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier i stereotypów oraz tworzenie partnerskich relacji.

– W ten sposób Coca-Cola realizuje w Polsce jeden z najważniejszych programów odpowiedzialności społecznej „5by20”, w którym do 2020 r. zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, gdyż dzięki naszemu zaangażowaniu do końca 2019 roku wsparliśmy 4,6 miliona kobiet – mówi Lana Popovic, prezes Coca-Cola na Europę Środkową i Wschodnią.

Rok temu, w ramach inicjatywy „Sukces to JA” uruchomiono aplikację MyOla – #JestemTuDlaCiebie. Jest to narzędzie, które ma nieść wsparcie i dać przydatną wiedzę w świadomym budowaniu lepszego życia i większego zadowolenia.

– Od czterech lat aktywnie działamy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, by zmieniać świat na lepsze, a dziś program Sukces to Ja jest największym globalnie programem realizowanym przez Coca-Cola w ramach działań wspierających kobiety na rynku pracy. Nieustannie rozwijamy program, dodając nowe narzędzia dedykowane kobietom, jak aplikacja MyOla, która towarzyszy im w codziennych wyzwaniach – mówi Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

Program "Sukces to JA" jest realizowany od 2010 roku. W ramach ogólnoświatowej inicjatywy zostało przeszkolonych już 4,6 mln kobiet na całym świecie.Obecnie „5by20” obejmuje 96 krajów.