Obok nowych sklepów KiK chce rozwijać swój CSR

Tylko w ostatnim kwartale 2019 r. powstało prawie 30 nowych sklepów KiK. Przesądziło to o tym, że rok 2019 okazał się rekordowym w historii marki w Polsce. Do użytku klientów zostało oddane około 45 000 mkw. powierzchni sprzedażowej w postaci blisko 70 sklepów. Dziś KiK dotarł na półmetek początkowych założeń ekspansyjnych i zapewnia, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w tej kwestii.

- Liczbę 650 sklepów zawsze postrzegaliśmy jako pewien wyznacznik, cel, do którego zmierzamy, ale na pewno nie jako szczyt naszych możliwości - komentował Mariusz Kulik, dyrektor generalny sieci sklepów KiK. W jego ocenie, półmetek początkowych założeń to dobry moment na weryfikację dotychczasowych działań i dalszych planów. - Nie wykluczamy otwarcia znacznie większej ilości sklepów niż wspomniane 650 lokalizacji - dodaje.

Jak dodaje Kulik w ostatnich latach mocno zyskała rola dyskontów w branży retail. W okresie, kiedy KiK wkraczało do Polski sklepy z odzieżą nie były punktem obowiązkowym centrów zakupowych, podczas, gdy dzisiaj są wręcz naturalnym zjawiskiem.

- Cieszę się, że mieliśmy w tych działaniach swój udział, a właściwie wciąż go mamy - komentował jeszcze Kulik proces umacniania się sklepów jego marki w Polsce. - Jesteśmy dobrym partnerem w biznesie i miejscem, które chętnie odwiedzają klienci, co tylko motywuje do dalszych działań. 8 lat temu wielu Polaków nie znało KiKa, w mediach społecznościowych potrafili dopytywać kim jesteśmy, czym się zajmujemy. Dzisiaj wciąż dopytują, ale już nie o opis działalności, tylko o to, kiedy otworzymy sklep w ich sąsiedztwie.

W najbliższych planach KiK jest utrzymanie tempa rozwoju, wyrażone zarówno w dalszej ekspansji, jak i działaniach CSR, a także umacnianiu wizerunku brandu w social mediach. W 2020 roku KIK planuje otwarcie 350. sklepu, a biorąc pod uwagę zeszłoroczne ekspansyjne niespodzianki możemy zobaczyć 400 nowych sklepów przed końcem roku.

