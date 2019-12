Nowość na ministerialnej liście zawodów. "Strateg z otwartym sercem i umysłem"

Zawód specjalisty do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zostanie ujęty przy najbliższej nowelizacji klasyfikacji planowanej na 2020 rok.

Jak wskazują eksperci, osoba na tym stanowisku musi być kreatywna, odpowiedzialna, empatyczna, komunikatywna, a także posiadać wysokie standardy etyczne.

Osoba odpowiedzialna za CSR w danej instytucji powinna rozumieć, jak funkcjonuje biznes i jaki wywiera wpływ na gospodarkę, otoczenie i środowisko naturalne.

Decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po konsultacji z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, potwierdzająca wpisanie zawodu specjalisty do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (oficjalna nazwa) do klasyfikacji zawodów, zapadła w lutym 2019 r. Zawód zostanie ujęty przy najbliższej nowelizacji klasyfikacji planowanej na 2020 rok. To efekt prawie dwuletnich prac Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z ekspertami firm należących do programu partnerstwa FOB, które działają wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Upowszechniania Standardów CSR w Polsce.

– Pomysł wprowadzenia zawodu "specjalista/ka ds. CSR" do klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrodził się w trakcie prac na temat roli i miejsca CSR-owców w organizacjach, które zainicjowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z inspiracji przedstawicieli Banku BGŻ BNP Paribas. Ta decyzja MRPiPS to kamień milowy dla naszej organizacji, ale również rozwoju CSR w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kim jest specjalista ds. CSR?

Jakie cechy i kompetencje powinien mieć specjalista ds. CSR? Z analizy tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu "CSR-owiec, czyli kto?" wynika, że cechy charakteryzujące osoby na tym stanowisku, to kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysokie standardy etyczne oraz konsekwencja. Jeśli natomiast chodzi o kompetencje, które są kluczowe w tym zawodzie, to należą do nich przede wszystkim umiejętność myślenia systemowego, otwartość na współpracę zewnętrzną, śledzenie trendów, nastawienie na tworzenie i poszukiwanie innowacji oraz działanie w oparciu o wartości.

CZYTAJ DALEJ »

– Nie należy zapominać także o tym, że niezbędne są umiejętności komunikacyjne, przydatne zarówno w działaniach wewnętrznych, skierowanych do współpracowników, jak i zewnętrznych, np. w procesie dialogu ze społecznością lokalną. CSR-owiec musi być także przygotowany do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. To sprawia, że jest to zawód bardzo ciekawy i umożliwiający nieustanny rozwój w wielu dziedzinach – komentuje Miłosz Marchlewicz, koordynator promocji, komunikacji i projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Maria Krawczyńska, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BGŻ BNP Paribas, podkreśla z kolei, że obszar społecznej odpowiedzialności biznesu łączy kompetencje biznesowe i społeczne. – W codziennej pracy CSR-owca niezbędne są trzy kluczowe aspekty: empatia, interdyscyplinarność i umiejętność współpracy. Osoba odpowiedzialna za CSR w danej instytucji powinna rozumieć, jak funkcjonuje biznes i jaki wywiera wpływ na gospodarkę, otoczenie i środowisko naturalne. Inspirowanie i wspieranie odpowiedzialnego rozwoju organizacji to codzienność w naszej pracy, która połączona z pasją i poczuciem misji przynosi wymierne korzyści – wymienia Krawczyńska. W codziennej pracy CSR-owca niezbędne są trzy kluczowe aspekty - empatia, interdyscyplinarność i umiejętność współpracy (Fot. Shutterstock) W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Wójcik, ekspert CSR w Budimeksie. Jej zdaniem osoba, która chce pracować jako specjalista ds. CSR, musi posiadać wszystkie kompetencje, które wymagane są do pracy w zespołach zajmujących się komunikacją. W dużej mierze liczą się tzw. kompetencje miękkie, takie jak: otwartość, komunikatywność, zdolność do empatii, umiejętność obserwowania najbliższego otoczenia i wyciągania z tych obserwacji konstruktywnych wniosków, umiejętność budowania relacji z otoczeniem. – Przyda się też umiejętność analitycznego myślenia, która z czasem pomoże przełożyć poczynione obserwacje i posiadaną wiedzę na konkretne cele strategiczne. Krótko podsumowując, to musi być strateg z otwartym sercem i umysłem – dodaje Wójcik. CSR nabiera na znaczeniu Wyniki tegorocznego badania Edelman Trust Barometer wskazują, że trzech na czterech ankietowanych deklaruje zaufanie do pracodawcy, a ponad dwie trzecie pracowników chciałoby, aby pracodawca aktywnie przyłączył się do nich w zakresie promowania kwestii społecznych. Warto także zwrócić uwagę na najmłodsze pokolenia. Jak wynika z raportu Deloitte Millenial Survey 2018, młodzi są bardzo wyczuleni na szeroko pojętą rolę biznesu w społeczeństwie. 83 proc. milenialsów uznaje, że miara sukcesu przedsiębiorstwa powinna wykraczać poza wyniki finansowe. Ponadto, według badanych, priorytetami biznesu powinny być kwestie takie jak tworzenie miejsc pracy, innowacje, poprawa jakości życia osobistego i zawodowego pracowników oraz wywieranie dobrego wpływu na społeczeństwo oraz środowisko. – Jeśli chodzi o świadomość, to w ostatnich latach wzrosła ona bardzo wśród firm (i nie mówimy już tylko o tych dużych, międzynarodowych, ale również tych małych i średnich), lecz też bardzo zmieniło się podejście konsumentów, klientów i potencjalnych pracowników. Konsumenci oczekują od firm konkretnych działań, np. w zakresie ograniczenia ich wpływu na środowisko. A jednym z pierwszych pytań, jakie zadają młodzi ludzie na rozmowach kwalifikacyjnych, jest pytanie o to, co firma robi w obszarze społecznym czy środowiskowym. Jeśli nic, to jest duża szansa, że kandydat nie będzie zainteresowany pracą w takiej spółce – komentuje Katarzyna Borucka, dyrektor ds. public affairs i komunikacji Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.