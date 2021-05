Nietypowa akcja Biedronki. Sieć płaci za zakupy, a wszystko w szczytnym celu

Za zakup wybranych artykułów menstruacyjnych jednej z marek klienci dostaną voucher o wartości tych zakupów. Będzie można go wykorzystać na dowolne produkty lub pomóc kobietom w potrzebie.

Autor:jk

• 19 maj 2021 19:00





Biedronka stworzyła program "Razem zacznijmy okres zmian" (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Ubóstwo menstruacyjne polega na ograniczonym dostępie do środków higienicznych podczas menstruacji z powodów ekonomicznych. Jak wynika z danych Kulczyk Foundation, w Polsce duża część kobiet nie ma środków na zakup odpowiednich artykułów menstruacyjnych. 39 proc. Polek z najmniej zamożnych gospodarstw domowych musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych domowych wydatków.

Biedronka z myślą o nich stworzyła program "Razem zacznijmy okres zmian", aby nie trzeba było stawać przed wyborem, czy kupić żywność, czy artykuły higieny intymnej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Poprzez naszą akcję chcemy przyczynić się do tego, by każda kobieta w trakcie miesiączki mogła czuć się godnie i komfortowo. Ponad 80 proc. pracowników Biedronki oraz ok. 70 proc. naszych klientów stanowią kobiety - mówi Karolina Błońska-Szubstarska, starszy menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka.

Jak będzie wyglądać program w praktyce? Sieć informuje, że w każdym miesiącu klienci posiadający kartę Moja Biedronka, którzy zakupią wybrane produkty higieny menstruacyjnej jednej z marek, otrzymają voucher o wartości 100 proc. wydanej kwoty na te produkty (za maksymalnie 3 opakowania) do wykorzystania w ciągu 7 kolejnych dni kalendarzowych. Będzie można go wykorzystać na dowolne produkty, z wyjątkiem standardowych wyłączeń: alkoholu, papierosów, produktów żywienia początkowego, doładowań kart.

Drugą opcją jest przekazanie vouchera na rzecz organizacji społecznych działających w obszarze ubóstwa menstruacyjnego, zrzeszonych w ramach inicjatywy Okresowa Koalicja.

Nie tylko Biedronka zwróciła uwagę na problemy kobiet związane z miesiączką. W Polsce jedna z firm odzieżowych PLNY LALA zdecydowała się wprowadzić urlop menstruacyjny we własnym zakresie, wskazując, że temat menstruacji i związanych z nią ograniczeń pojawia się często w rozmowach zatrudnionych w tej firmie kobiet. Udzielenie dodatkowych, płatnych dni wolnych z powodu menstruacji w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy leży więc wciąż wyłącznie w gestii pracodawcy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.