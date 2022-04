Niemal wszystkie firmy zamilkły. A potem stało się coś niebywałego

Codziennie kolejne firmy dołączają do akcji pomocowych organizowanych na rzecz uchodźców z Ukrainy, wsparcia walczących żołnierzy i pomocy Ukraińcom, którzy nie opuścili kraju. Głośno o tym mówią - pytanie, czy powinny.

Lista firm pomagającym uchodźcom z Ukrainy, walczącym żołnierzom i Ukraińcom, którzy nie opuścili kraju jest długa. Pracodawcy chętnie dzielą się tymi informacjami - głośno mówią o pomocy, której udzielają.

Przykładów nie brakuje. Fundacja Biedronki i sieć sklepów Biedronka zadeklarowały wsparcie dla uchodźców z Ukrainy o wartości ponad 50 mln zł. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał darowiznę w wysokości 30 mln zł na pomoc Ukrainie. Google przekazuje 10 milionów dolarów dla polskich organizacji działających na rzecz uchodźców z Ukrainy, a grupa Aldi Nord zapewniła, że przekaże milion euro, czyli blisko 5 milionów złotych organizacji UNICEF.

Grupa Inter Ikea i grupa Ingka przeznaczą po 10 milionów euro wsparcia w postaci produktów oraz dodatkowej pomocy dla UNHCR, Fundacji Save the Children i innych organizacji pomocowych działających na lokalnych rynkach. Spółka Inter Cars, podobnie jak ING czy Allegro, przekazała milion złotych na pomoc dla Ukrainy.

Nasuwa się pytanie, czy informowanie o wsparciu i wyliczanie kwot pomocy w obecnej sytuacji na Ukrainie to dobry pomysł.

Rób coś dobrego i mów o tym głośno

Karolina Piekus, założycielka Concept PR podkreśla, że najkrótsza i - w jej ocenie - najwłaściwsza definicja PR brzmi: rób coś dobrego i mów o tym głośno. Jeśli więc w czasie tak tragicznych wydarzeń, jakie rozgrywają się w Ukrainie, firmy mobilizują się do jakichkolwiek działań pomocowych, to warto o tym głośno mówić.

- W moim odczuciu jest to nie tyle warte „chwalenia się", co po prostu komunikowania. To zresztą zasadnicza różnica - chwalić się, a komunikować. W przypadku działań pomocowych wobec Ukrainy ton i charakter komunikacji powinny pozostać informacyjne, nie zaś promocyjne – wyjaśnia Karolina Piekus.

- Natomiast to, że są one potrzebne wynika z tego, że siłą napędową działań pomocowych jest właśnie ich skala i fakt, że wiedza o nich szerzy się wśród szerokiej publiczności. Dla wielu niezdecydowanych czy takich, którzy nie widzą potrzeby działania stanowi też swego rodzaju presję, by jednak coś zrobić. Przy czym jedni widzą sens w wyrażaniu solidarności z Ukraińcami poprzez publikację ich barw narodowych, a inni w organizacji transportu, zapewniania miejsc pobytowych czy zbiórkach potrzebnych rzeczy. I jedno, i drugie jest dziś potrzebne. Potępienie działań agresora również ma społeczny impakt i powoduje, że choćby wahające się długo Coca-Cola czy McDonald's podjęły w końcu słuszne decyzje. Nie tylko wizerunkowo słuszne, ale też moralnie. A dziś odbiorcy oczekują, że wybrane przez nich produkty i marki będą wpisywały się w wyznawane przez nich wartości – dodaje Piekus.

Lista firm, które pomagają uchodźcom z Ukrainy, walczącym żołnierzom i Ukraińcom, którzy nie opuścili kraju jest długa (Fot. Karollyne Hubert/Unsplash)

W podobnym tonie wypowiada się Marta Cała-Sturzbecher z agencji marketingowej MoMa, która również uważa, że warto komunikować zaangażowanie społeczne firmy, także w obszarze wsparcia dla uchodźców. Dodaje jednak, że na początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie można było zaobserwować wahanie.

- Wraz z wybuchem wojny w pierwszych dniach niemal wszyscy wstrzymali komunikację. Musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a dobrych praktyk nie było. W agencji tworzyliśmy strategie działania dla naszych klientów, a znajomi pytali mnie: „Publikować?” „Co pisać” „Przecież nie będę teraz pisać o rzęsach i paznokciach, kiedy za płotem toczy się wojna”. Kolejne dni to zdawkowa komunikacja. Za nią nastąpił z kolei wysyp informacji o wsparciu - wyjaśnia Marta Cała-Sturzbecher.

Dlaczego warto głośno mówić o udzielanej pomocy? Po pierwsze działanie firmy, nawet najmniejsze, może zachęcić do podobnych posunięć innych uczestników rynku. Marta Cała-Sturzbecher obserwowała to na własnym przykładzie.

- Po poście o wsparciu zbiórek pisali do nas znajomi z pytaniami, jak mogą się przyłączyć. Sami nie wiedzieli, jak zacząć, gdzie iść, komu pomóc – tłumaczy Cała-Sturzbecher.

Pamiętajmy też, że firmy działają dla zysku, a więc nie muszą realizować żadnych działań prospołecznych. Jeśli więc to robią, to chwalą się tym.

- Zawsze doradzamy naszym klientom, którzy realizują działania prospołeczne i charytatywne, żeby w ramach strategii komunikacji mówili o wsparciu, jakiego udzielają. Nie wszyscy mówią o wszystkim, ale jeśli jest to spójne z misją firmy, będzie też budowało jej wizerunek – mówi Cała-Sturzbecher

Dzisiaj komunikowanie o pomocy nabiera dodatkowego znaczenia. Marta Cała-Sturzbecher podkreśla, ze firmy budują ludzie (zgodnie z trendem, który jakiś czas temu B2B - business to business - zastąpił pojęciem H2H - human to human) i to często oni angażują się w pomoc potrzebującym w ramach zespołów pracowniczych.

- Mówiąc o ich pracy na rzecz innych, chwalimy ich i publicznie im dziękujemy. Ponadto pomagając w tej wyjątkowej sytuacji uchodźcom z Ukrainy, tworzymy wspólnotę. Kiedy zespołowo zaangażowałyśmy się w pracę w magazynie rzeczy dla uchodźców, czułyśmy dumę i przynależność do wspólnoty. Ukraińcom potrzebna jest nasza pomoc. Ale nam potrzebne jest poczucie, że jesteśmy potrzebni, że cokolwiek w obliczu wojny możemy zrobić. Że nie zostawiamy drugiego człowieka w potrzebie. Prywatnie, ale i w pracy, która często pochłania sporą część naszego życia. Dobrze czuć, że to wartościowe miejsce – komentuje Cała-Sturzbecher.

Szczera, spójna i zgodna z wartościami

Zdaniem Karoliny Piekus komunikacja zawsze musi być wyważona i zgodna z wartościami marki oraz adekwatna do grupy docelowej. Powinna mieć też jasny cel, a także odpowiadać nastrojom społecznym i być wpisana w aktualny kontekst.

- Oznacza to, że warto wsłuchać się w emocje odbiorców i nawet jeśli firma ich nie podziela – uszanować je i nieco dostroić do nich swoją bieżącą komunikację lub... zamilknąć. Jednak dziś trudno nie zabierać stanowiska w sprawach ważnych społecznie. Z reguły to sami odbiorcy poprzez oznaczanie produktów lub marek oczekują zaangażowania i jasnego zdeklarowania. W praktyce dbanie o dobry odbiór komunikacji, to niekiedy balansowanie na granicy budzenia zainteresowania i chęci wyróżnienia się, a wpisania się właśnie w ogólnie panujące nastroje – ocenia Piekus.

Jaka komunikacja jest dobrze odbierana? Otwarta i szczera, spójna z marką, produktem oraz zrozumiała dla odbiorcy - wyrażona w prosty sposób.

- Z emocjami bywa różnie, bo choć są one w komunikacji niezwykle ważne, warto jest odpowiednio i z umiarem dawkować. Jestem zwolenniczką komunikacji inkluzywnej i wyrażającej szacunek do każdego odbiorcy także poprzez dobór odpowiedniego języka i sformułowań, dlatego zawsze analizuję jak dany komunikat może zostać odebrany. Według mnie to dobra metoda uniknięcia potencjalnych kryzysów – wyjaśnia Karolina Piekus.

Czego z kolei warto unikać? Upubliczniania wizerunku - zwłaszcza bez zgody osób uwidocznionych na zdjęciach. Dotyczy to także dzieci. Niewskazane jest także podkręcania emocji.

- Pomaganie to jedno, ale budowanie zasięgów i zainteresowania na czyimś dramacie to co innego. Rozgraniczmy to – zaznacza Marta Cała-Sturzbecher.

Jako pozytywny przykład Marta Cała-Sturzbechner podaje senatorkę ze Śląska Halinę Biedę.

- Obserwuję ją w social media. Znam ją i wiem, że na co dzień jest bardzo zaangażowana w lokalne sprawy społeczne i często pomaga innym. Jej aktualne zaangażowanie w pomoc uchodźcom jest naturalne. A że o nim komunikuje? Po pierwsze czemu nie, a po drugie jest naszą reprezentantką – dobrze wiedzieć, że działa. Oczywiście są tacy, którym przeszkadza to, że nie robi tego po cichu. Natomiast wrócę do tego, że są tacy, którym przeszkadza wszystko – komentuje Cała-Sturzbechner.

- Wspomniana senatorka komunikuje pomoc i robi to dobrze, bo jest w tym wszystkim autentyzm i spójność w stosunku do tego, jaka jest i co robi na co dzień. I to zalecam. Nie zatraćmy charakteru naszej organizacji i twórzmy spójne komunikaty – dodaje.

W przypadku działań pomocowych wobec Ukrainy ton i charakter komunikacji powinny pozostać informacyjne, nie zaś promocyjne – wyjaśnia Karolina Piekus (Fot. Karollyne Hubert/Unsplash)

Słowa krytyki

Jak z kolei odpowiadać na nieprzychylne komentarze? Zdaniem Karoliny Piekus wcale nie trzeba reagować na wszystkie negatywne wpisy. Jak podkreśla, jeśli są one ewidentnym przykładem działalności hejtera czy trolla, wtedy lepiej nie wchodzić w polemikę.

- Taki nadawca "karmi" się dosłownie każdą (i tak naprawdę jakąkolwiek) odpowiedzią, gdyż chodzi mu głównie o przekierowanie uwagi publiczności na inne tory. Dziś wiemy też, że mogą to być dobrze zaplanowane, świadome akty dezinformacji – mówi Piekus.

W podobnym tonie wypowiada się Marta Cała-Sturzbecher. Jej zdaniem w przypadku hejterskich komentarzy można dyskutować i próbować kogoś przekonać, ale to bezcelowe. Dyskusja tylko nakręca krytykanta.

- Jeśli jednak masz potrzebę, wyraź swoje zdanie, ale nie wdawaj się w rozmowę – podkreśla Marta Cała-Sturzbecher.

- Jeśli twoim celem jest dzielenie się radością z pomagania, dzielenie się dobrymi historiami i upowszechnianie tematu pomocy, to nie masz się czego wstydzić. Oczywiście, znajdą się tacy, którym to będzie przeszkadzało. Ale oni będą też wtedy, kiedy będziesz pisać o swoich sukcesach w innych dziedzinach. Zignoruj ich. Natomiast jeśli komentarze obrażają ciebie lub inne osoby, ukryj je lub usuń – dodaje.

Z kolei komentarze zasadnie negatywne powinny zostać zaadresowane, choćby poprzez prezentację stanowiska firmy lub zaproszenie do dalszej rozmowy. Jeśli działania firmy są zgodne z jej DNA – misją, wartościami i do tego pozostają empatyczne wobec sytuacji i odbiorców, to zdaniem Karoliny Piekus firmy nie mają się czego obawiać.

- Nawet trudne decyzje firmy da się przekazać w sposób taki, który - choć może budzić naturalne emocje - nie przerodzi się w znaczący kryzys – dodaje Piekus.