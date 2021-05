Nestlé i Raben wspólnie dla medyków

Do połowy 2021 r. firma Nestlé we współpracy z Fundacją Lekarze Lekarzom oraz Raben Logistics Polska, przekaże ok. 4,5 mln produktów spożywczych i butelek wody o łącznej wartości blisko 9 mln złotych. Produkty trafią do personelu medycznego w całej Polsce, w pierwszej kolejności do 190 placówek.





2 maj 2021





Od grudnia 2020 do połowy 2021 roku przekazanych zostanie w sumie blisko 4,5 mln produktów i butelek wody o wartości ok. 9 mln złotych. (Fot. PTWP)

– Sytuacja w szpitalach, szczególnie tych covidowych, jest bardzo trudna. Od ponad roku ten sam personel zajmuje się większą liczbą pacjentów niż kiedykolwiek wcześniej. Ci ludzie pracują bez wytchnienia, także w weekendy i święta – podkreśla Mariusz Janikowski, lekarz, prezes Fundacji Lekarze Lekarzom, i dodaje – W tym czasie doświadczyliśmy wielu gestów solidarności. To niezwykle cenne, że wciąż możemy liczyć na wsparcie od tych, którzy – mimo tak ciężkiego roku – wciąż na tę pomoc mogą sobie pozwolić. Dzięki temu nie tylko trochę łatwiej przychodzi nam wypełnianie naszych obowiązków, ale również czujemy, że w tej walce nie jesteśmy sami.

