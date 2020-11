Nazwali kobiety paskudami. Teraz przepraszają

Tajwańska sieć supermarketów RT-Mart w ogniu krytyki.

RT-Mart, największa zagraniczna sieć supermarketów działająca w Chinach, przeprosiła za umieszczoną w jednym z jej chińskich sklepów tabelę rozmiarów, na której obraźliwie odniesiono się do kobiet noszących większe rozmiary ubrań - pisze serwis supchina.com.



Fotografia tablicy rozeszła się błyskawicznie w serwisie społecznościowym Weibo, zyskując ponad 4 miliony wyświetleń i wiele komentarzy.

Na grafice, nazwanej "sugerowane kobiece rozmiary" przyporządkowany konkretne wartości wzrostu (w cm) i wagi (w funtach, 1 funt to połowa kilograma) odpowiednim rozmiarom, okraszając je różnymi przymiotnikami. Wykaz dotyczył kobiet między 18. a 35. rokiem życia.

I tak mniejsze rozmiary opisano jako "chude", średnie jak "piękne", a większe jako "paskudne" i "straszne". Kobiety noszące rozmiar XXL określono mianem "ekstremalnie strasznych".

Sieć RT-Mart w czwartek 12 listopada przeprosiła ze incydent, publikując oświadczenie w serwisie Weibo. "Dokładnie sprawdziliśmy wszystkie nasze sklepy i okazało się, że istotnie w jednym z nich umieszczona były taka tablice. Natychmiast zażądaliśmy ich usunięcia" - napisał RT-Mart.

Sklepowa "wpadka" na wznieciła w Chinach dyskusję na temat seksizmu w tym kraju i presji wywieranej na kobiety, by dążyły do idealnego wyglądu.

Niedawno prezydent Chin Xi Janping wezwał na forum Narodów Zjednoczonych do wspierania równouprawnienia kobiet, a rzecznik rządu cytował wielokrotnie słowa prezydenta, że "kobiety unoszą połowę nieba" - pisze CNN Business.

W tle całej sytuacji jest trwająca w Chinach rządowa kampania mająca przeciwdziałać marnowaniu jedzenia, by nie zabrakło go dla całej 1,4-miliardowej populacji. By skłonić ludzi do jedzenia mniejszych porcji niektóre restauracje wprowadziły (szeroko krytykowane przez społeczeństwo) procedury, takie jak ważenie klientów zanim rozpoczną posiłek i sugerowanie im porcji dopasowanych do ich wagi.

Jeden z komentujących incydent w sklepie zwrócił uwagę na fakt, że gdyby choć jeden pracownik zwrócił uwagę na niestosowność określeń na tablicy, nigdy nie zostałaby ona wystawiona. - To tylko wyraz powszechnego w chińskich firmach przyzwolenia na dyskryminację kobiet - podsumował.

RT-Mart to sieć z siedzibą na Tajwanie, która w kontynentalnych Chinach ma 614 sklepów.

"Przyciągnięcie uwagi nie może wiązać się z brakiem szacunku. Reklama i marketing powinny być odbiciem firmowych wartości. Odpowiedzialna firma nie może prowadzić marketingu w ten sposób" - przyznał RT-Mart.