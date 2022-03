Polski biznes szeroko włącza się w pomoc Ukrainie. Największe polskie firmy przekazują środki finansowe, dary i organizują pomoc logistyczną. – Naszym obowiązkiem jest dziś udzielenie wszelkiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji – podkreśla prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

• 7 mar 2022 12:22





Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski (Fot. mat. pras. PGE Energia Ciepła)

Schronienie w Polsce znalazło do tej pory już ponad 960 tys. uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Jak podaje MSWiA, 98 proc. z nich chce pozostać w Polsce, żeby móc szybko wrócić do swojego kraju.

Dlatego w tej chwili najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie im zakwaterowania, pomocy w znalezieniu zatrudnienia, pomocy finansowej i organizacji bieżących potrzeb. Wsparcie zapewniły już samorządy, organizacje pozarządowe i zwykli Polacy oraz największe polskie firmy.

– Stale zwiększamy naszą pomoc, dostosowując ją do bieżących potrzeb. Do tej pory udzieliliśmy już wsparcia finansowego w kwocie przekraczającej 400 tys. zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritasem i administracją rządową. W zbiórki darów dla uchodźców włączyły się także spółki z Grupy PGE w całej Polsce. Bardzo dziękuję wszystkim naszym pracownikom za ich pomoc i zaangażowanie – mówi agencji Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski.

Jak podaje ONZ, od czasu rosyjskiej inwazji 24 lutego br. z Ukrainy uciekło już 1,5 mln osób, z których ok. 964 tys. trafiło do Polski. Według MSWiA tylko w sobotę 5 marca br. Straż Graniczna odprawiła na przejściach prawie 130 tys. osób, głównie kobiet i dzieci uciekających z objętego wojną kraju. Szacuje się, że do Europy może trafić nawet kilka milionów Ukraińców.

Polacy już na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę szeroko włączyli się w pomoc uchodźcom, którzy codziennie tysiącami przekraczają wschodnią granicę. Przekazują dary, angażują się w wolontariat, zapewniają transport i zakwaterowanie. Pomoc organizują też samorządy i organizacje pozarządowe, ale ogromne wsparcie zapewniły również działające w Polsce firmy, w tym PGE Polska Grupa Energetyczna.

PGE udostępniła miejsca noclegowe w swoim ośrodku Energetyk w Nałęczowie, w którym schronienie znalazło 80 członków rodzin ukraińskich energetyków z przedsiębiorstwa energetycznego DTEK, uciekających przed rosyjską agresją. Mają oni zapewnione wyżywienie, opiekę oraz środki higieniczne i wszelkie potrzebne artykuły. – We wszystkich spółkach z Grupy PGE rozpoczęła się także zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, które przekażemy do Caritasu. W strefie przygranicznej pracują również zespoły wolontariuszy PGE pomagające uchodźcom – zapewnia prezes zarządu PGE. Artykuły zebrane do tej pory przez pracowników PGE zostały spakowane do pięciu busów i przekazane do ośrodków, w których znajdują się uchodźcy. MSWiA podaje, że 98 proc. uchodźców z Ukrainy chce pozostać w Polsce, żeby móc szybko wrócić do swojego kraju po uspokojeniu sytuacji. Dlatego w tej chwili najpilniejszą potrzebą jest m.in. zapewnienie im zakwaterowania, pracy i pomocy finansowej. Nad specjalnymi rozwiązaniami w tym kierunku pracuje już polski rząd. Jak poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, do polskich szkół zgłoszono już ponad setkę dzieci z Ukrainy, ale prawdopodobnie będzie ich znacznie więcej. Resort będzie musiał zadbać o zapewnienie im nie tylko edukacji, ale i wsparcia psychologicznego, co będzie wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, podobnie jak m.in. organizacja miejsc w żłobkach dla pochodzących z Ukrainy dzieci poniżej siedmiu lat, których może być nawet kilkadziesiąt tysięcy. Wsparciem dla najmłodszych mogą być również pluszowe zabawki, które spełniają funkcję terapeutyczną. Coraz częściej z ich wsparcia korzystają strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni pomagający dzieciom. Pluszowe misie od Fundacji PGE trafią do ośrodków pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w których przebywają dzieci. – Wojna to ogromna trauma, szczególnie dla najmłodszych. Eksperci wskazują, że pluszowe zabawki mają pozytywny wpływ na psychikę najmłodszych, w szczególności na łagodzenie urazów psychicznych wywołanych traumatycznym wydarzeniem, a takim niewątpliwie jest ta tragiczna wojna. Dlatego postanowiliśmy przekazać terapeutyczne misie dla ukraińskich dzieci, które zapewnią im źródło wsparcia. W pierwszej turze do najmłodszych trafi tysiąc pluszowych zabawek, kolejne misie dostarczone będą zgodnie z potrzebami – zapewnia Wojciech Dąbrowski. Do tej pory pluszowe zabawki od PGE zostały przekazane blisko 400 ukraińskim dzieciom. W akcję pomocy Ukraińcom zaangażowały się także drużyny sportowe i instytucje kultury pod patronatem PGE. Muzeum Narodowe w Warszawie prowadzi animacje w języku polskim i ukraińskim. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje i miejsce do zabawy. Przestrzeń edukacyjna jest inspirowana Galerią Sztuki XIX Wieku, której mecenasem jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Firma przekazała także niezbędne materiały i przybory do realizacji zajęć z dziećmi. Akademie sportowe, których sponsorem jest PGE, realizują bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży, przekazują sprzęt sportowy i niezbędne produkty do ośrodków, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy, a także przedmioty na licytacje, z których dochód jest przeznaczony na pomoc Ukraińcom. Przygotowują także miejsca noclegowe. Pomagać obywatelom Ukrainy – zarówno tym, którzy zostali w kraju, jak i uciekającym przed wojną – cały czas można też za pośrednictwem organizacji pozarządowych czy samorządów, które organizują zbiórki darów i łączą osoby potrzebujące z tymi, którzy mogą ją zaoferować. Z kolei środki finansowe na pomoc dla Ukrainy można wpłacać m.in. na konto Caritasu, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zbiórkę Solidarni z Ukrainą organizowaną przez Pomagam.pl.