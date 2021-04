Najnowszy raport o CSR. 40-procentowy wzrost działań

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało kolejny raport dotyczący sytuacji CSR i zrównoważonego rozwoju w polskich firmach. Tegoroczna edycja raportu pokazuję skalę mobilizacji i zaangażowania firm w walkę z pandemią.

Najnowsza edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji) z 225 firm (214 w poprzedniej edycji), Jak zaznaczają autorzy badania, to rekordowa liczba dobrych praktyk stosowana w polskich firmach. Pod względem liczby firm, które zgłosiły prowadzone przez siebie działania, to drugi wynik w historii ukazywania się raportu.

Działania CSR podzielono na dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu – takich było 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Duży wpływ na podejmowane działania miała pandemia. Z jednej strony pojawiły się nowe zadania z zakresu CSR, z drugiej jednak mniejsza liczba praktyk długoletnich pokazała, że pandemia doprowadziła do zawieszenia lub przerwania części działań CSR. Te nierzadko musiały także przyjąć inną formę.

- Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle zabrakło relacji bezpośrednich - wyjaśnia Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pandemia wymusiła pozytywne zmiany

Liczba praktyk zgłoszonych po raz pierwszy, w porównaniu do poprzedniej edycji raportu wzrosła o 40 proc. To jak zauważają autorzy, świadczy o tym, że firmy podejmowały inicjatywy z zakresu CSR na nowych polach, co często wymuszone było wyzwaniami czasu pandemii.

- 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19 proc. wzrost praktyk w obszarze „środowiska” - wyjaśnia Marzena Strzelczak.

Tegoroczny raportu pokazała także nowe trendy w obszarze CSR. O 80 proc. zwiększyła się liczba działań w obszarze zagadnień konsumenckich, o 65 proc. wzrosły działania w obszarze uczciwych praktykach operacyjnych, 40 proc. wzrost odnotowano w obszarze praktyk z zakresu pracy.

„Powyższa dynamika może być podyktowana wyborem kluczowych grup interesariuszy, wobec których należało podjąć priorytetowo działania zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy, codziennych zakupów i korzystania z usług czy współpracy z dostawcami. Wzrost nowych praktyk to efekt także przesuwania budżetu na konkretne wsparcie podczas COVID-19” czytamy w komentarzu do raportu.

Pandemia doprowadziła także do rozwoju partnerstw, co również obrazują działania zgłoszone do raportu. Firmy współpracowały na przykład przy produkcji żeli do dezynfekcji, udostępniania i dowozu leków, i produktów ochrony osobistej do szpitali czy ośrodków pomocy społecznej.

7 obszarów działania

Działania CSR w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, podobnie jak w poprzednich edycjach, podzielone zostały na 7 obszarów, wyodrębnionych w normie ISO 26000.

W obszarze „zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej” zgłoszono 631 praktyk. Jak zauważają autorzy raportu w zgłoszonych działaniach widać odpowiedź na największe wyzwania roku 2020: wsparcie służby zdrowia; pomoc dla nauczycieli i uczniów w przejściu do nauki zdalnej; otoczenie opieką seniorów, którzy poprzez obostrzenia i fakt, że stanowili jedną z grup ryzyka, stali się grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem.

- W obszarze działania na rzecz społeczeństwa przed przedsiębiorstwami pojawia się szereg wyzwań. Do najważniejszych z nich zaliczam: wdrażanie w firmach programu wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu można wspierać różne grupy społeczne potrzebujące pomocy. Ważne jest również rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności. Istotne staje się realizowanie projektów dla społeczności lokalnej, które mogą pomóc w lepszym odnalezieniu się ludzi w tej trudnej sytuacji – wyjaśnia dr hab. Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej.

525 działań zgłoszono w kategorii „praktyki z zakresu pracy”. Tu także pandemia była czynnikiem wpływającym na specyfikę podejmowanych inicjatyw. Zgłoszone praktyki pokazały, że firmy wdrożyły rozwiązania, które miały wesprzeć zatrudnionych i ochronić ich przed zakażeniem koronawirusem. Pracodawcy zwracali uwagę także na zdrowie psychiczne swoich pracowników podczas lockdownu. Zaoferowały m.in konsultacje z psychologami i szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem czy wspierające w zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Firmy umożliwiały też zatrudnionym zaangażowanie w akcje pomocowe na rzecz społeczności lokalnych, grup narażonych na wykluczenie oraz personelu szpitali.

W obszarze „środowisko” zgłoszono 382 działania, i co istotne blisko połowa (178) było kontynuacją przedsięwzięć zgłaszanych w poprzednich edycjach. Ponad połowa nowych praktyk wspiera realizację 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli dotyczy działań w dziedzinie klimatu w różnej formie.

Działania związane z prawami człowieka (110 praktyk) to przede wszystkim praktyki z kategorii „kobiety w biznesie”. Zgłoszone aktywności przeznaczone są dla kobiet chcących rozwijać się zawodowo, także w obszarze nowych technologii, oraz dotyczące np. skutecznego łączenia pracy z rolami opiekuńczymi. Niezwykle istotna pozostaje tutaj kwestia równości płac.

107 praktyk dotyczyło „zagadnień konsumenckich”. 106 w kategorii „uczciwe praktyki operacyjne” i 97 z obszarze „ład organizacyjny”