Nadchodzą rewolucyjne przepisy. Rady nadzorcze mogą być inicjatorem zmian

Co więcej, jedynie 10 proc. badanych firm brało udział w szkoleniach poświęconych problematyce ESG. Dodatkowo 29 proc. deklarowało, że w przyszłości ich firma zamierza wziąć udział w takim szkoleniu. Co drugi pytany (49 proc.) wskazywał, że jego firma nie zamierza tego robić. Tak duży odsetek może wynikać z braku potrzeby (strategia ESG została lub będzie wdrożona) lub zainteresowania tą problematyką.

Z badania „Koszty i wyzwania ESG” przeprowadzonego wśród firm (zatrudniających ponad 250 pracowników) przez Polskie Stowarzyszenie ESG wspólnie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS oraz firmą badawczą Quality Watch wynika, że 53 proc. dużych firm polskich nie zna pojęcia ESG, a zaledwie 14 proc. zna to pojęcie doskonale. Nawet w grupie firm, które słyszały o ESG, czyli łącznie 46 proc. ankietowanych, raporty przygotowuje jedynie 28 proc. Wśród badanych firm jedynie ok. 20 proc. opracowało strategię zrównoważonego rozwoju.

- To dość smutne informacje, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Polska jest krajem unijnym i - czy nam się to podoba, czy nie - jest częścią Zielonego Ładu. Ta zależność zaczyna odgrywać coraz większą rolę - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca rady nadzorczej Banku BNP Paribas.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska zwraca uwagę, że duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie w pierwszej kolejności zetknęły się z obowiązkiem raportowania ESG. Zajmują się tym zagadnieniem od paru lat - tworzą plany dekarbonizacji, wyliczają swój ślad węglowy.

- Im mniejsza firma, tym większym jest to wyzwaniem, bo przedsiębiorcy mają inne priorytety, chociażby kryzys energetyczny czy COVID-19. Z drugiej strony to także kwestia braku wiedzy i kompetencji. Trudno się temu też dziwić, ponieważ ESG to obszar stosunkowo nowy. Wszyscy gromadzimy kompetencje od paru lat. Niezmiernie ważne jest, żeby w średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach - zwłaszcza tych, które uczestniczą w łańcuchach dostaw - te kompetencje były tworzone, a wiedza była pozyskiwana za pośrednictwem doradców i konsultantów - mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska.

Również Piotr Rybicki, zawodowy członek rad nadzorczych prowadzący portal nadzorkorporacyjny.pl, zwraca uwagę na rozłam między dużymi a małymi i średnimi firmami. Jego zdaniem rady nadzorcze w dużych organizacjach są bardziej zainteresowane tematyką ESG i wprowadzają ją do agendy swoich posiedzeń. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że część z nich jest już objęta obowiązkiem raportowania ESG albo za chwilę będzie.

- Myślę, że rzeczywistość sektora MŚP jest diametralnie inna. Wiele ze spółek, a także ich rady nadzorcze, nadal nie wiedzą, czym jest ESG, nie mówiąc już o praktycznym wdrażaniu. Chciałbym się tutaj mylić, ale obawiam się, że ogromna edukacja w obszarze ESG przed nami - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Piotr Rybicki.

Przykry obowiązek, greenwashing czy rzetelna strategia ESG? Na co postawią firmy?

Piotr Rybicki wskazuje, że raportowanie finansowe nie jest traktowane przez większość firm jako element, który wpływa w jakikolwiek pozytywny sposób na ich funkcjonowanie. Prawie nikt nie czyta tych dokumentów, mimo że są one obowiązkowe. Czy inaczej będzie w przypadku raportowania niefinansowego?

- Ciężko powiedzieć, jak będzie. Wszystko zależy od tego, na ile raportowanie niefinansowe będzie faktycznie czytane i analizowane przez interesariuszy, czyli wszystkich, którzy są w otoczeniu danej firmy i są żywo zainteresowani jej funkcjonowaniem. Mówię tu przykładowo o pracownikach, dostawcach czy społeczności lokalnej. Jeżeli tutaj będzie zainteresowanie raportowaniem niefinansowym, to i same firmy, a w konsekwencji i zarządy, i rady nadzorcze, będą do niego podchodziły w sposób inny, niż dzisiaj często podchodzimy do raportowania finansowego - ocenia Piotr Rybicki.

Przypomnijmy - dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive - raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju) wkrótce zastąpi dotychczas obowiązującą NFRD (Non Financial Reporting Directive - raportowanie niefinansowe). Wprowadzi ona ponad 150 nowych wskaźników (część opisowych, część liczbowych) oraz konieczność audytów raportów ESG przez biegłych rewidentów. W praktyce oznacza to, że firmy będą musiały na bieżąco monitorować i publicznie raportować wymagane wskaźniki.

Dyrektywa obejmie nie tylko duże spółki giełdowe, które będą zobowiązane do przedłożenia raportu w 2025 r., ale również wszystkie duże organizacje (w 2026 r.), a nawet małe i średnie przedsiębiorstwa (w 2027 r.). Oznacza to, że w 2021 r. coroczne raporty niefinansowe ESG będzie musiało przygotowywać w Polsce ok. 3000 firm. Do 2027 r. liczba ta wzrośnie do ok. 3500 podmiotów.

Póki co podejście firm nie napawa optymizmem. Google Cloud przeprowadziło ankietę wśród 1491 dyrektorów w 16 krajach. Ponad połowa (58 proc.) z nich przyznała się, że zarządzane przez nich firmy dopuszczają się greenwashingu. Z kolei blisko 1/3 (29 proc.) twierdzi, że zrównoważone działania prowadzone przez ich firmy to wyłącznie element PR.

- Jeżeli ktokolwiek choć przez chwilę postrzega ESG jako narzędzie marketingowe, to całkowicie nie nadaje się do działania w tym obszarze. Zdecydowanie trzeba odróżnić kwestię ESG i jego raportowania od wszelakiej działalności promocyjno-marketingowej, która być może ma związek ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, ale absolutnie nie powinna mieć związku z ESG - ocenia Piotr Rybicki.

ESG w firmach. „Rada nadzorcza może być inicjatorem zmian”

Nasuwa się pytanie, co mogą zrobić rady nadzorcze, żeby raporty ESG nie były tylko zbiorem danych na papierze. Według Piotra Rybickiego musimy patrzeć na to zagadnienie szerzej.

- To pytanie zdecydowanie bym rozszerzył - co każdy z nas może zrobić, by raporty ESG były nie tylko zbiorem danych. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnej specjalnej dodatkowej roli rad nadzorczych. To my jako społeczeństwo musimy zadbać, by ESG stało się istotnym elementem naszego życia. Może brzmi to bardzo górnolotnie, ale w moim odczuciu, jeżeli nie zadbamy choćby o klimat, a on wydaje się w tym momencie kluczowy, to ludzkość może nie dotrwać do początków XXII wieku - przynajmniej w tym kształcie, jaki jest dzisiaj. Możemy mówić, że nas nie dotyczy ESG, ale to każdy z nas, nawet w drobnych rzeczach, tworzy podstawy do zrównoważonego funkcjonowania środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego - mówi Piotr Rybicki.

Rada nadzorcza może jednak sprawić, by zarząd aktywnie angażował się w realizację celów z obszaru ESG, chociażby za pomocą dodatków motywacyjnych.

- Wyznaczanie konkretnych celów, budowanie wskaźników pomagających w ocenie realizacji tych celów czy też konkretne gratyfikacje w przypadku uzyskania zaplanowanych KPI-ów praktykowane są w biznesie od wielu lat. Nic nie stoi na przeszkodzie, by również znalazły zastosowanie w przypadku realizacji celów związanych z ESG. Oczywiście czym innym jest motywowanie do zwiększenia wolumenu sprzedaży czy wyjścia na rynki zagraniczne, a czym innym przestawienie firmy na działalność przyjazną otoczeniu gospodarczemu, ale to tylko kwestia ustawienia odpowiednich priorytetów, późniejszego ich realizowania i rozliczania - mówi Piotr Rybicki.

- Warto dodać, co zresztą sam bardzo pochwalam, że rada nadzorcza może być inicjatorem zmian i zwrócić uwagi na aspekty ESG, ale nie pochwalam retoryki, że to rady nadzorcze są odpowiedzialne za funkcjonowanie spółek, bo to nie jest prawda - dodaje.

Korzyści płynących z ESG jest wiele. „Jeżeli ktoś nie dostrzega potrzeby bycia zielonym, po prostu zostaje z tyłu”

Firmy dysponujące rzetelnie przygotowanymi raportami ESG mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do „zielonego finansowania” - od wskaźników niefinansowych zależne może być choćby oprocentowanie pożyczki.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska potwierdza, że spółka, która zwraca uwagę na swój ślad węglowy, próbuje ograniczyć zużycie energii i ciepła, skrupulatnie dobiera dostawców, a także zastanawia się nad swoimi rynkami zbytu, pozyska finansowanie. Taka firma ma szansę na pozyskanie środków unijnych. Będzie jej też łatwiej utrzymać swoje miejsce w łańcuchu dostaw oraz zdobywać dobrych klientów. Również rekrutacja pracowników będzie łatwiejsza, bo dla młodych ludzi kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem są bardzo istotne. Z kolei firmy, które nie postawią na zielone inwestycje, będą mniej konkurencyjne na arenie międzynarodowej.

- Warto uzupełnić kompetencje w zakresie ESG. Firmy, które są elementem łańcucha dostaw, z pewnością się już z tym stykają i dostają od dużych odbiorców zapytania. Otoczenie trochę wymusi tego typu działania. Ważne jest też, żeby średnie i mniejsze firmy zwróciły uwagę na szanse, jakie niesie za sobą ESG - co one mogą dzięki temu zyskać. Takie myślenie pozwoli odnieść sukces - mówi Lucyna Stańczak-Wuczyńska.

- Myślę, że to nieunikniony trend i dzisiaj jeżeli ktoś nie dostrzega potrzeby bycia zielonym, po prostu zostaje z tyłu. Nie ma chyba tutaj potrzeby dopisywania dużej filozofii - czy tego chcemy, czy nie, świat zmierza i musi zmierzać w tym kierunku - mówi Piotr Rybicki.

Z raportu firmy Colliers „Twój wpływ ma wpływ” wynika, że tylko 37 proc. badanych firm deklaruje, że ma w swoich szeregach specjalistę lub zespół ESG, a 27 proc. planuje zatrudnić taką osobę lub stworzyć zespół (Fot. Pixabay)

Na rynku pracy brakuje specjalistów w zakresie ESG

Z raportu firmy Colliers „Twój wpływ ma wpływ” wynika, że tylko 37 proc. badanych firm deklaruje, że ma w swoich szeregach specjalistę lub zespół ESG, a 27 proc. planuje zatrudnić taką osobę lub stworzyć zespół. W pozostałych przedsiębiorstwach tematami zrównoważonego rozwoju zajmują się pracownicy z innych działów, m.in. marketingu, HR, administracji czy departamentów prawnych. Część organizacji korzysta również ze wsparcia zewnętrznych konsultantów.

Poniekąd może to wynikać z faktu, że na rynku pracy brakuje specjalistów w zakresie ESG.

- Wspomniana dyrektywa CSRD wraz z załącznikami w zakresie raportowania ma blisko 400 stron. A to tylko wytyczne i drogowskazy. Raportowanie w praktyce tak naprawdę dopiero przed nami. Zespoły eksperckie będą się uczyły i zdobywały doświadczenie na „żywym organizmie”. W mojej ocenie dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że ktoś jest ekspertem czy specjalistą z obszaru ESG - mówi Piotr Rybicki.

- Ja sam, mimo że dość szczegółowo zapoznałem się z wytycznymi w najbliższym mi obszarze, czyli G - corporate governance, a samą tematyką zajmują się co najmniej od kilkunastu lat, nie uważam, abym miał już pełną wiedzę, jak raportować i analizować governance. Wszystko zatem przede mną. Podnoszenie kompetencji w obszarze ESG jest niezwykle ważne - dodaje.

