Na tarasach Pekao Tower stanęły ule dla 250 tys. pszczół

– Pasieka na naszym tarasie to kontynuacja działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i dbania o przyrodę oraz zachęta do kształtowania postaw i działań proekologicznych, które wpisują się w przyjętą przez bank strategię ESG – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

– Wolontariat pracowniczy to inicjatywa, która niesie za sobą ogromne korzyści zarówno dla pracowników, pracodawcy, jak i społeczności lokalnych – mówi Rafał Utracki, dyrektor biura wolontariatu i kultury korporacyjnej w Banku Pekao - Ogromnie się cieszę, że tak wiele osób z Banku Pekao, bo ponad tysiąc rocznie, angażuje się w działania społeczne, poświęcając swój czas, służąc wiedzą i kompetencjami. Przyczyniają się tym samym do tworzenia sprzyjającego środowiska i kreują lepszą przyszłość. Działalność charytatywna jest nie tylko okazją do pomocy potrzebującym czy zadbania o środowisko naturalne, ale także rozwija umiejętności społeczne, buduje relacje i wzmacnia więzi międzyludzkie – dodaje.

