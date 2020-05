MyBenefit i Allegro nawiązały współpracę

MyBenefit zarządza największą w Polsce platformą benefitów pozapłacowych, z których korzysta ponad 500 firm.

Pracownik sam wybiera benefity odpowiadające jego potrzebom i zainteresowaniom z oferty produktów i usług dostępnej na platformie on-line.

Od kwietnia w Kafeterii dostępny jest nowy benefit w postaci kuponów do Allegro występujący w trzech różnych kategoriach.

Kultura i rozrywka zapewnia dostęp do ulubionych gatunków literatury, płyt i instrumentów muzycznych lub gier, zarówno online jak i towarzyskich. Miłośnicy sportu i turystyki znajdą szeroką gamę akcesoriów i sprzętów sportowych.

Z kolei w obszarze Supermarket do dyspozycji są produkty pierwszej potrzeby - takie jak niezbędne dziś maseczki czy żele antybakteryjne, natomiast poprzez dostęp do całej oferty Allegro użytkownicy Kafeterii mogą dokonać zakupu sprzętów elektronicznych m.in. z Media Markt lub skorzystać z ulubionych marek odzieżowych.

Dzięki tak różnorodnej ofercie pracodawca może wspierać zarówno podstawowe potrzeby pracowników i ich rodzin, jak i ich indywidualne pasje i zainteresowania.

- Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie naszym klientom zdecydowaliśmy się na mocny zwrot w kierunku zakupów online - zaznacza Jolanta Rycerz, prezes zarządu MyBenefit. - Elastyczność naszego systemu kafeteryjnego pozwala nam dowolnie modyfikować ofertę i na bieżąco dostosowywać ją do potrzeb pracodawców. Wiemy, że w dobie pandemii koronawirusa potrzeby pracodawców skupiają się zarówno na zapewnieniu motywacji i zaangażowania pracowników, jak i pomocy w realizacji podstawowych potrzeb. Zakupy na Allegro, największej platformie zakupowej w Polsce stały się dziś potrzebną i wymierną formą wsparcia, dlatego zdecydowaliśmy się ją udostępnić na naszej platformie w najszybszym możliwym terminie - dodaje Jolanta Rycerz.

W Allegro rozumieją, że nadrzędnym celem pracodawców jest motywowanie i zachęcanie pracowników do aktywnego i wartościowego spędzania czasu w ramach wspierania idei work-life balance.

- Dynamiczny rozwój naszej platformy o atrakcyjne oferty z obszaru kultury, rozrywki czy sportu pozwala nam ten cel skutecznie realizować - wskazuje Damian Zapłata, członek zarządu Allegro. - Dodatkową wartością jest dostęp do standardowej oferty różnorodnych produktów w konkurencyjnych cenach, którą z pewnością docenią użytkownicy Kafeterii. Cieszymy się, że dzięki współpracy z największym dostawcą systemu kafeteryjnego w Polsce, Allegro stanie się ważnym dostawcą świadczeń pozapłacowych i będzie mógł nieprzerwalnie wspierać aktualne potrzeby polskich pracodawców - dodaje Damian Zapłata.

Do platformy kafeteryjnej MyBenefit co miesiąc dołącza od kilku do kilkunastu pracodawców. To skuteczny system motywacyjny, który zwiększa zaangażowanie zespołu. Pracownicy są bardziej świadomi tego, co dostają od firm. Sami wybierają benefity, korzystając z różnorodnej oferty produktów w wielu kategoriach. Wybór benefitów jest w pełni automatyczny, a cały proces odbywa się w trybie on-line.