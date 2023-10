Młodzi Polacy stawiają na twist kompetencji

3 na 4 młodych Polaków uważa, że świadome stosowanie nowoczesnych technologii przekłada się na przyszłość na rynku pracy. Jednocześnie to na doskonaleniu kompetencji miękkich chcą skoncentrować się w najbliższym czasie. Wśród najczęściej wymienianych są odporność na stres i działanie pod presją czasu (47,7 proc.), kreatywność (43,3 proc.), komunikacja (34,5 proc.) oraz organizacja pracy (33,0 proc.).

Jak pokazują wyniki badania zleconego przez Coca-Cola HBC Polska, młodzi Polacy jako najważniejsze wskazali tylko dwie umiejętności wchodzące w skład koncepcji 4K - zbioru kompetencji kluczowych dla rozwoju zawodowego.

Położenie nacisku na rozwój kompetencji składających się na koncepcję 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja) to główny cel kolejnej edycji programu #YouthEmpowered.

- #YouthEmpowered to nasz kluczowy program społeczny, który realizujemy konsekwentnie od 2017 r. w coraz to nowszych odsłonach. Tylko w Polsce i krajach bałtyckich skorzystało z niego już ponad 200 tys. osób. Zależy nam, by to, co oferujemy w ramach programu faktycznie odpowiadało na trendy rynku pracy i potrzeby młodych, dlatego każdego roku oferujemy im coś nowego - mówi Ruža Tomić Fontana, dyrektorka generalna Coca-Cola HBC na Polskę i kraje bałtyckie.