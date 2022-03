Miliony na pomoc dla Ukrainy. Kolejne firmy deklarują wsparcie

Jeronimo Martins, LPP i Ikea - te firmy zadeklarowały pomoc dla Ukrainy. Sprawdźcie, co konkretnie oferują.

Autor: jk

• 3 mar 2022 16:04





Firma odzieżowa LPP wraz z Fundacją LPP zwiększyła wartość pomocy finansowej i rzeczowej dla osób dotkniętych konfliktem zbrojnym do 20 mln zł (Fot. mat. pras.)

Grupa Jerónimo Martins przekaże 5 milionów euro, czyli około 24 milionów złotych na na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Z kolei firma odzieżowa LPP wraz z Fundacją LPP zwiększyła wartość pomocy finansowej, jak i rzeczowej na rzecz osób dotkniętych konfliktem zbrojnym do 20 mln zł.

Fundacja Ikea ogłosiła przekazanie darowizny w wysokości 20 mln euro na pomoc humanitarną, a grupa Inter Ikea i grupa Ingka przeznaczają po 10 milionów euro (czyli łącznie 20 milionów euro) wsparcia w postaci produktów oraz dodatkowej pomocy.

Grupa Jerónimo Martins przekaże 5 milionów euro, czyli około 24 milionów złotych na na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Pieniądze zostaną przekazane łącznie 5 organizacjom, które działają, by ratować ludność w Ukrainie, a także wspierają uchodźców po bezpiecznej stronie granicy.

Grupa Jerónimo Martins przekaże:

- 1 mln euro dla Caritas Polska,

- 1 mln euro dla Polskiego Czerwonego Krzyża,

- 1 mln euro dla Polskiej Akcji Humanitarnej,

- 1 mln euro dla Polskiej Misji Medycznej,

-1 mln euro dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

To kolejne wsparcie finansowe ze strony grupy. Wcześniej Biedronka oraz Fundacja Biedronki zadeklarowała pomoc na kwotę 10 mln zł - w postaci żywności i innych produktów pierwszej potrzeby we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi działającymi w obszarach przygranicznych.

Również główne marki Jerónimo Martins w Portugalii - Pingo Doce i Recheio - zgłosiły chęć udziału we wspólnym wysiłku na rzecz przyjęcia i integracji ukraińskich uchodźców w Portugalii. Obie firmy są gotowe do wniesienia wkładu w postaci darowizn produktów żywnościowych i nieżywnościowych, a także do rozwijania kolejnych sposobów współpracy z instytucjami i władzami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, by nieść pomoc ludziom w potrzebie.

LPP zwiększa skalę pomocy

Firma odzieżowa LPP wraz z Fundacją LPP zwiększyła wartość pomocy finansowej, jak i rzeczowej na rzecz osób dotkniętych konfliktem zbrojnym do 20 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze działania mające na celu zapewnienie najpilniejszych potrzeb uchodźców przybywających do naszego kraju, jak i tych, pozostających w objętym wojną kraju. - Pozostajemy cały czas w kontakcie zarówno z naszymi pracownikami, jak i organizacjami społecznymi oraz monitorujemy sytuację w kraju i w Ukrainie. W związku z napływającymi z ich strony sygnałami dotyczącymi rosnącej skali potrzeb, wspólnie z zarządem firmy podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych oraz zwiększeniu pomocy rzeczowej. Mimo ogromnej liczby zgłoszeń, staramy się reagować tak szybko jak to możliwe – komentuje Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP. Ikea pomaga Fundacja Ikea finansowana przez grupę Ingka ogłosiła przekazanie darowizny w wysokości 20 mln euro na pomoc humanitarną dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu w wyniku wojny w Ukrainie. Działanie to jest odpowiedzią na pilny apel Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) o zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Z kolei grupa Inter Ikea i grupa Ingka przeznaczają po 10 milionów euro (czyli łącznie 20 milionów euro) wsparcia w postaci produktów oraz dodatkowej pomocy dla Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Fundacji Save the Children i innych organizacji pomocowych działających na lokalnych rynkach.

