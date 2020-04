Mercedes-Benz włącza się w walkę z koronawirusem

Mercedes-Benz Manufacturing Poland udzieliła wsparcia placówkom medycznym w regionie o łącznej wartości ponad 80 tys. zł.

Wcześniej, Mercedes-Benz Polska oraz Mercedes-Benz Financial Services przekazały 100 tys. zł na rzecz Funduszu Interwencyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na walkę z COVID-19.

Firma Mercedes-Benz Polska przekazała także placówkom i organizacjom, które prowadzą działania na rzecz walki z koronawirusem, auta potrzebne do przewozu osób i sprzętu medycznego.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland (spółka budująca fabryki silników i baterii elektrycznych w Jaworze) udzieliła wsparcia placówkom medycznym w regionie o łącznej wartości ponad 80 tys. zł. Środki finansowe, sprzęt medyczny i żywność otrzymały: Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej oraz Jaworskie Centrum Medyczne. Firma zapewnia, że placówki medyczne otrzymają od spółki również wsparcie finansowe.

Wcześniej, Mercedes-Benz Polska oraz Mercedes-Benz Financial Services przekazały 100 tys. zł na rzecz Funduszu Interwencyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na walkę z COVID-19.

Firma Mercedes-Benz Polska przekazała także placówkom i organizacjom, które prowadzą działania na rzecz walki z koronawirusem, auta potrzebne do przewozu osób i sprzętu medycznego. Samochody osobowe i dostawcze trafiły m.in. do pomocy we wspólnej „Akcji Szycia Masek” Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Harcerzy z Hufca ZHP Legionowo.

Samochody osobowe zostały użyte również do organizacji dojazdów pracowników Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz do przewozów środków ochrony osobistej dla placówek medycznych na Śląsku i w Małopolsce organizowanym przez Fundację Miejskie Centrum Wolontariatu z Tychów.

- Wszystkie spółki Mercedesa w Polsce, od produkcji przez sprzedaż po usługi finansowe, wspierają działania przeciwdziałania pandemii – mówi Ewa Łabno-Falęcka z Mercedesa. - Zapewniamy pomoc logistyczną w postaci samochodów osobowych i dostawczych dla placówek i organizacji medycznych, udostępniamy swoje kanały społecznościowe na potrzeby informacyjne, a na poziomie centrali opracowujemy produkcję sprzętu medycznego. Nasze drukarki 3D mają produkować niebawem ustniki do respiratorów. Ale najcenniejsi są ludzie w kitlach i kombinezonach w szpitalach, klinikach i domach opieki. Oni są obecnie najcenniejszym zasobem i to oni powinni pierwsi dostać wszystko, czego potrzeba - dodaje.