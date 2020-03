Maspex, Henkel i Samsung wspierają lekarzy, pielęgniarki i ratowników

Firma Maspex zadeklarowała wsparcie finansowe dla szpitala w Wadowicach na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Przekaże ponadto produkty spożywcze dla pracowników i pacjentów. Wadowicka firma chce również przekazać swoje produkty placówkom opiekującym się osobami starszymi w powiecie wadowickim, a także ośrodkom przeznaczonym dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej.

Jak poinformował Maspex Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, otrzyma darowiznę celową w wysokości 100 tys. złotych na środki ochrony indywidualnej dla personelu medycznego. Pieniądze te wykorzystane zostaną na zakup masek chirurgicznych i masek ze specjalnymi filtrami, fartuchów barierowych oraz ochronnych. Zapotrzebowanie na te materiały zostało oszacowane na okres kilku najbliższych tygodni. Oprócz wsparcia finansowego firma przekaże produkty spożywcze na bieżące potrzeby lekarzy i pielęgniarek oraz pacjentów. Będą to m.in. napoje, musy, soki, makarony, zupy, sosy i dżemy oraz suplementy diety.

- Maspex przekazał Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach dar wyjątkowy. To nie tylko i nie tyle środki finansowe oraz rzeczowe, ale wyraz solidarności, wsparcia i zrozumienia dla naszej wymagającej pracy. Dar, przekazany nam w okresie, w którym większość podmiotów gospodarczych będzie musiała zmierzyć się z szeregiem ryzyk i problemów we własnej działalności, jest tym bardziej cenny i stanowi wyraz, tak ważnego w trudnych chwilach, altruizmu – powiedziała Barbara Bulanowska, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

W ramach lokalnego wsparcia Maspex przekaże również swoje produkty spożywcze dla osób przebywających w zorganizowanych na terenie powiatu obiektach kwarantanny zbiorowej oraz dla osób starszych i samotnych będących w tym trudnym czasie pod opieką wadowickich instytucji, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, starostwa wadowickiego oraz urzędu miasta Wadowice. Produkty trafią do osób, które obecnie nie mogą wychodzić z domu i korzystać ze zorganizowanych posiłków oraz do osób starszych przebywających w pięciu Domach Pomocy Społecznej w powiecie.

Jak podała firma organizuje ona także wsparcie produktowe dla instytucji z regionów, gdzie znajdują się jej pozostałe zakłady produkcyjne, w tym: Fundacji Serce dla Serc Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, stołówki łowickiego PCK oraz łowickiego sztabu WOŚP, który organizuje wolontariat, Banku Żywności w Olsztynie, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Olsztynku organizującemu Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dziennego Domu Seniora w Olsztynku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. Ponadto należąca do Maspeksu firma Lubella zaoferowała wsparcie produktowe dla dwóch lubelskich lecznic – Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. W ubiegłym tygodniu wadowicka firma przekazała ponad milion swoich produktów dla 21 specjalnych szpitali zakaźnych jednoimiennych w całej Polsce.

W akcję pomocy lokalnej włączają się, oprócz polskich spółek należących do Grupy Maspex, także jej firmy, które działają poza granicami naszego kraju. Wsparcia produktowego dla personelu w szpitalach udzielą oddziały Maspeksu działające na terenie Czech i Węgier, a zakład w Rumunii przekaże lokalnym szpitalom sprzęt ochronny oraz 200 tys. produktów spożywczych dla personelu szpitali walczących z epidemią w tym kraju.

Jak podaje Maspeks obecnie wszystkie zakłady tej firmy w Polsce i za granicą, w tym zakład w Wadowicach, pracują w ruchu ciągłym i cały czas dostarczają żywność do sklepów. Firma wdrożyła rygorystyczne procedury, których celem jest zabezpieczenie pracowników oraz procesu produkcji i dostaw żywności.

We wsparcie placówek ochrony zdrowia włączyła się także firma Henkel. Jak podali jej przedstawiciele firma przekaże na walkę z pandemią na świecie 2 mln euro (połowa tej kwoty trafić ma bezpośrednio na Fundusz Solidarnościowy uruchomiony przez Światową Organizację Zdrowia i Fundację Narodów Zjednoczonych, zaś drugi milion euro zostanie przekazany na pomoc w zwalczaniu koronawirusa przez inne wybrane organizacje w poszczególnych krajach dotkniętych epidemią) oraz 5 milionów sztuk środków czystości i higieny osobistej. Firma podkreśla, że wsparcie rzeczowe będzie kierowane tam, gdzie firma prowadzi swoje operacje, tak więc środki czystości i higieny osobistej będą przekazywane szpitalom zakaźnym położonym wokół lokacji Henkla w Polsce. Jako pierwszy pomoc o łącznej wartości ponad 70 tys. zł otrzyma Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, gdzie Henkel posiada swój zakład produkcji detergentów. Szpital raciborski został na czas pandemii koronawirusa przemianowany na jednoimienny szpital zakaźny. Do placówki trafiła już dostawa środków czystości. W poniedziałek szpital otrzyma szampony i żele pod prysznic, a także pasty do zębów dla potrzeb personelu i pacjentów. Firma deklaruje, że podobne działania będą podejmowane wobec szpitali zakaźnych w pobliżu Dzierżoniowa, Wrzącej i Stąporkowa oraz w Warszawie.

- Cieszę się, że jako Henkel Polska możemy przyczynić się do ułatwienia funkcjonowania placówek medycznych. Nasze środki higieny i czystości będziemy posyłać do szpitali, które stanowią pierwszą linię frontu walki z koronawirusem – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Henkel Polska.

O wsparciu służb medycznych poinformował też Samsung. Firma przekazała pralki i suszarki do ubrań Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie. Urządzenia pomogą ratownikom medycznym dyżurującym w najbardziej obciążonych stacjach wyczekiwania w utrzymaniu czystości i sterylności mundurów.