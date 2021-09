Mamy problem, który pandemia tylko wzmocniła

Z jednej strony mamy zmieniający się za pomocą nowoczesnych technologii świat. Z drugiej - z tego samego powodu obserwujemy coraz większe wykluczenie społeczne - mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. - Pod pojęciem wykluczenia społecznego kryje się wiele aspektów. Może być ono związane z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią czy ograniczonym dostępem do wiedzy lub sprzętu czy sieci. Staramy się działać we wszystkich obszarach - dodaje.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest jednym z obszarów działań odpowiedzialności społecznej realizowanych przez Huawei. Dlaczego ten, a nie inny obszar CSR wybraliście?

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska: - Wykluczenie społeczne to problem, który uwypukliła pandemia. Z samą transformacją cyfrową mamy do czynienia od kilku lat - zamawiamy taksówki przez aplikacje, wykonujemy przelewy w telefonie. Pandemia spowodowała, że nabrała ona jeszcze większego rozpędu i nie trzeba pracować w firmie technologicznej, by dostrzec to przyspieszenie, ponieważ wiele rzeczy z dnia na dzień przeniosło się do cyfrowego świata. Przykładowo, wszyscy widzieliśmy, jak spotkania twarzą w twarz zostały zastąpione przez telekonferencje. Byliśmy także świadkami przeniesienia edukacji do świata online.

W efekcie z jednej strony mamy zmieniający się za pomocą nowoczesnych technologii świat. Z drugiej - z tego samego powodu obserwujemy coraz większe wykluczenie społeczne.

Starsi ludzie mają ograniczony dostęp do sprzętu i internetu, a często nie potrafią też z niego korzystać. Wypadałoby więc im pomóc. Innym przykładem są osoby z niepełnosprawnościami, które z powodu różnego rodzaju ograniczeń (np. brak możliwości pracy zdalnej) bardzo często nie mogą znaleźć zatrudnienia. Wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie jest jednym z najniższych w Europie. Właśnie dlatego staramy się walczyć z wszelkimi formami wykluczenia.

Chciałbym dodać, że pod pojęciem wykluczenia społecznego kryje się wiele aspektów. Może być ono związane z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią czy ograniczonym dostępem do wiedzy lub sprzętu, czy sieci. Staramy się działać we wszystkich obszarach.

W jaki sposób walczycie z wykluczeniem?

- Jesteśmy m.in. partnerem Muzeum Narodowego w Warszawie. Podczas pandemii zorganizowano ciekawą i unikalną wystawę ilustrującą historię Polski w malarstwie. Zebrano eksponaty z różnych muzeów. Niestety, tak się złożyło, że w czasie trwania wystawy mieliśmy lockdown i nie można było pójść do muzeum. Postanowiliśmy więc zorganizować cyfrową galerię, tworząc wirtualny spacer w technologii 3D. Na stronie internetowej MNW można obejrzeć obrazy w telefonie czy na komputerze. Zainteresowanie było spore - ekspozycję w pierwszych miesiącach obejrzało 100 tys. osób.

Innym przykładem jest konkurs, który po raz pierwszy zorganizowaliśmy w tym roku - Huawei Startup Challenge. Dotychczas nikt nie pomyślał o wsparciu start-upów, które słyną z innowacyjnych rozwiązań w kontekście wykluczenia społecznego. Zdecydowaliśmy się podjąć taką inicjatywę. Zgłosiło się 250 start-upów, a wybór najlepszych nie był łatwy.

Zwyciężyła firma, która stworzyła specjalną nakładkę na wózek inwalidzki. Dzięki niej osoba poruszająca się na wózku otrzymuje możliwość sterowania nim za pomocą joysticka, a nakładka została również wyposażona w gąsienicę, dzięki której można zjechać lub wjechać wózkiem po schodach. To przełomowe rozwiązanie zmieniające życie osób z niepełnosprawnościami i świetny przykład na walkę z wykluczeniem za pomocą nowoczesnych technologii.

Drugi wyróżniony start-up stworzył specjalną klawiaturę dla osób, które mają problemy z motoryką. Sprzęt jest specjalnie dostosowany do ich ograniczeń i spełnia rolę wielu urządzeń, np. pilota do telewizora czy komputerowej klawiatury. Trzeci nagrodzony start-up stworzył wirtualnego asystenta, nawigującego osoby niewidome i niedowidzące wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Mamy wiele dostępnych nawigacji, ale mało która pomaga nam przemieszczać się wewnątrz budynków.

Nowoczesne technologie pomogą przełamać bariery i tym samym wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, a także na rynku pracy?

- Taką mamy nadzieję. Rozwiązania, o których opowiedziałem, są prototypami. Wierzymy, że środki finansowe, jak i PR-owe wsparcie pomogą wygranym start-upom wybić się na rynku i spopularyzować produkty. Naszą misją jest dostarczanie technologii i zapewnienie łączności cyfrowej we wszystkich zakątkach świata, dla każdego człowieka. Myślę, że konkurs Huawei Startup Challenge idealnie wpisuje się w tę koncepcję. Proszę zauważyć, że to nie jest tak, że my inwestujemy w produkcję nakładki na wózek inwalidzki i pomagamy ją sprzedać, by samemu czerpać zyski. Wyszukujemy dobre pomysły i pomagamy start-upom osiągnąć sukces.

Dlaczego warto wspierać start-upy?

- W Polsce mamy mnóstwo dobrych pomysłów i świetnych talentów. Czasem jednak trudno im się przebić na rynku. Duże korporacje mają większy wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Właśnie dlatego warto pomagać młodym, innowacyjnym firmom. Szczególnie, że Polska to kraj pełen innowacji i imponujących pomysłów. Trzeba im tylko dać szansę i sprawić, by mogły się rozwijać.

Jak jeszcze walczycie z wykluczeniem?

- Współpracujemy ze stowarzyszeniami i fundacjami, które wspierają kobiety w świecie nowoczesnych technologii. Jak wiadomo, branża IT jest nadal mocno zmaskulinizowana. Z drugiej strony mało kto wie, że programistkami pierwszego na świecie komputera były kobiety. Brakuje też wiedzy na temat osiągnięć kobiet związanych z naukami ścisłymi. Staramy się to uświadamiać - podobnie jak fakt, że różnorodność w zespole poprawia efektywność.

Jesteśmy także partnerem olimpiad specjalnych. Inicjatywa polega na tym, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi biorą udział w zawodach sportowych. Podobnie jak pełnosprawni sportowcy, muszą włożyć w to wiele wysiłku i pracy, pokonując swoje słabości i osiągając wytyczone cele.

Włączamy się również w promowanie nauki. Na uniwersytetach i politechnikach uruchamiamy laboratoria albo przekazujemy im sprzęt związany ze sztuczną inteligencją. Umożliwiamy też studentom udział w seminariach czy pomagamy w zdobyciu certyfikatów, które wspierają rozwój kariery.

Na nasze wsparcie mogą liczyć także osoby z niepełnosprawnością ruchową. Oprócz wspomnianego konkursu dla start-upów, działamy także we współpracy z fundacją Leżę i Pracuję na rzecz powrócenia na rynek pracy osób po wypadkach. Zatrudniliśmy także osobę z niepełnosprawnością, która świetnie sprawdza się w naszym zespole. W ten sposób dajemy przykład i pokazujemy, że jest to możliwe.

Jak pan wspomniał, Huawei wspiera także kobiety w sektorze nowoczesnych technologii. Czy panie coraz chętniej wkraczają w ten męski świat?

- Coraz więcej firm zauważa, że różnorodność w zespole i zróżnicowane środowisko pracy (nie tylko ze względu na płeć) wychodzą na plus. Zauważalne są biznesowe korzyści, jak i osiągane sukcesy. Myślę, że w tym kontekście świat się zmienia. Coraz więcej kobiet robi kariery w firmach związanych z wysokimi technologiami. Pamiętajmy jednak, że do pewnych rzeczy dochodzi się ewolucyjnie. Nie wszystko można zmienić z dnia na dzień. Myślę jednak, że to jest kierunek, w którym sukcesywnie zmierzamy. Zauważamy „gender gap” i staramy się tę lukę zniwelować. To dobra zmiana, na której skorzystają wszyscy.

Jakie programy Huawei są skierowane do kobiet?

- Jesteśmy głównym partnerem kampanii „Dziewczyny na Politechniki!”. Działania prowadzone w ramach tej inicjatywy mają zachęcić panie do podejmowania nauki na politechnikach czy kierunkach ścisłych. Chcemy, by technologie nie tylko służyły kobietom, ale były przez nie także współtworzone.

Mamy też program „Seeds for the future”, w ramach którego najlepsi studenci i studentki uczestniczą w cyklu kursów o najnowszych trendach technologicznych i zdobywają praktyczną wiedzę od światowych ekspertów m.in. z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Przed pandemią, kiedy można było podróżować po świecie bez ograniczeń, program odbywał się w Chinach. W tej chwili realizujemy go zdalnie. To, co jest warte uwagi, to fakt, że w ubiegłym roku 36 proc. uczestników programu stanowiły kobiety.